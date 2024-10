Ron Ely, le grand acteur musclé qui a joué le personnage principal de la série NBC des années 1960 Tarzanest décédé à l’âge de 86 ans.

La fille d’Ely, Kirsten Casale Ely, a déclaré mercredi à l’Associated Press que son père était décédé le 29 septembre à son domicile de Los Alamos, en Californie, une communauté non constituée en société du comté de Santa Barbara.

Même si Ron Ely n’était pas aussi connu que Johnny Weismuller, le nageur olympique qui incarnait Tarzan dans les films des années 1930 et 1940, Ely a contribué à forger l’image du personnage torse nu et portant un pagne, immortalisé par Disney.

« Il était acteur, écrivain, entraîneur, mentor, père de famille et leader », a déclaré Kirsten Ely dans une publication sur Instagram. « Il a créé une puissante vague d’influence positive partout où il allait. L’impact qu’il a eu sur les autres est quelque chose que je n’ai jamais vu chez personne d’autre – il y avait quelque chose de vraiment magique chez lui.

En 2019, il est tragiquement revenu aux nouvelles lorsque sa femme de 62 ans, Valerie Lundeen Ely, a été poignardée à mort à leur domicile de Santa Barbara, en Californie, par leur fils de 30 ans, Cameron Ely, qui a ensuite été abattu. et tué par la police. Ron Ely, qui se trouvait chez lui au moment de l’agression, a contesté le rapport du procureur selon lequel la fusillade de son fils était justifiée.

« S’il n’avait pas d’arme ou s’il n’avait pas d’arme, quelle était la raison pour laquelle il lui avait tiré dessus ? » L’avocat d’Ely, John Burris, a déclaré en 2020. «Ils ont peut-être très bien pensé qu’il était impliqué dans une autre activité impliquant la mère. Mais ce n’est pas une raison pour lui tirer dessus et le tuer. Il faut avoir une base légale pour le faire.

Au début des années 1980, Ely était l’hôte du concours Miss America et y a rencontré Valérie, Miss Floride. Ils se sont mariés en 1984. Le couple a eu trois enfants et Ely a pris sa retraite du cinéma pour se concentrer sur sa famille en 2001.

« Plus tard dans ma vie, j’ai eu une jeune famille. J’ai décidé d’arrêter de jouer et de travailler à la maison en tant qu’auteur, de cette façon je pourrais être avec les enfants tout au long de l’école et pouvoir assister à leurs matchs de sport et autres », a-t-il déclaré au Daily Express de Londres en 2013, exprimant son intérêt pour le temps. à réintégrer le métier d’acteur. Il reviendrait brièvement dans le téléfilm de 2014 Amish en attente.

Tarzan d’Ely ne parlait pas avec les grognements monosyllabiques souvent associés au personnage, créé à l’origine par le romancier Edgar Rice Burroughs. Il s’agissait plutôt d’un célibataire instruit qui en avait eu assez de la civilisation et qui était retourné dans la jungle africaine où il avait grandi.

Ron Ely dans le rôle de Tarzan dans la série télévisée des années 1960.

Ely a déclaré dans des interviews qu’il avait réalisé ses propres cascades dans la série, travaillant directement et de manière précaire avec les tigres, les chimpanzés et autres animaux sauvages qui étaient les amis et serviteurs de Tarzan.

« Ils ont d’abord essayé de recruter un ancien joueur de football américain appelé Mike Henry, mais il n’aimait pas les chimpanzés et à partir du moment où il est arrivé sur le plateau, les choses se sont précipitées vers le sud », a déclaré Ely au Daily Express de Londres en 2013.

Un chimpanzé a attaqué Henry et s’est blessé à la mâchoire pendant le tournage du pilote de la série, et Ely a été choisi à sa place au dernier moment.

« Je les ai rencontrés un lundi et lorsqu’ils m’ont proposé le rôle, je me suis dit : « Je ne veux pas entrer dans ce piège à ours. Vous faites Tarzan et vous êtes marqué pour la vie », a déclaré Ely au Daily Express. «Ai-je déjà eu raison! Mais mon agent m’a convaincu que c’était un spectacle de qualité et qu’il allait fonctionner. Donc, le vendredi, j’étais dans un avion pour le Brésil pour tourner le premier épisode.

Ely a également joué le personnage principal du film d’action de 1975. Doc Savage : L’homme de bronzemais a par ailleurs eu principalement de petits rôles à la télévision et au cinéma, y ​​compris dans la comédie musicale de 1958. Pacifique Sud.

Il a également écrit deux romans policiers mettant en vedette un détective nommé Jake Sands, en 1994. Ombres nocturnes et les années 1995 Plage Est.

Né à Hereford, au Texas, et élevé à Amarillo, il a épousé sa chérie du lycée en 1959, mais a divorcé deux ans plus tard.

Avec Kirsten Casale Ely, il laisse dans le deuil sa fille Kaitland Ely Sweet.