Ron DeSantis veut « passer à autre chose » du procès de Disney

Dans un mouvement directement du livre de jeu de petits gars qui nargue mecs branlés dans un bar, Politique rapporte que Ron DeSantis a déclaré qu’il était prêt à « mouvement e sur » de son procès avec Disney… mais, mon pote, ça ne dépend plus de toi, surtout pas dans une bataille juridique que tu as lancée .

Disney a poursuivi divers élus, dont DeSantisalléguant qu’il a usé de sa position de Gouverneur de Floride violer les droits du premier amendement de Disney via des représailles gouvernementales. Tout cela vient du fait que Disney a déclaré qu’ils seraient politiquement opposés au « Ne dites pas gay« , plus officiellement appelé le » projet de loi sur le droit parental dans l’éducation « , qui sonne bien jusqu’à ce que vous réalisiez qu’il nuira aux enfants homosexuels qui pourraient ne pas être dans un foyer sûr pour eux.

Fondamentalement, après tout le remue-ménage sur les droits des homosexuels, que Disney soutenait fermement, du moins sur le papier, le La législature de l’État de Floride abrogée le Loi sur l’amélioration de Reedy Creek, qui avait, depuis 1967, permis à Walt Disney World de fonctionner sous un district fiscal unique sous une gouvernance spéciale. Disney allègue que DeStantis a fait cela comme une forme de représailles. La plainte indique que DeSantis est en partie responsable d’une « campagne visant à militariser le pouvoir gouvernemental contre Disney en représailles pour avoir exprimé un point de vue politique impopulaire auprès de certains responsables de l’État ».

Cela survient pendant la campagne présidentielle de DeSantis en 2024, où je dois supposer qu’être poursuivi par l’une des sociétés de divertissement les plus appréciées au monde n’aidera probablement pas beaucoup sa campagne. Quelques semaines après le dépôt de la plainte, DeSantis a dit qu’il n’y avait « aucune » chance que la Floride « [back] vers le bas. » Tant pis pour ça.

DeSantis a dit que la Floride a « essentiellement évolué » après le procès. Quoi que cela signifie. Est-ce qu’il en a marre ? Va-t-il rétablir la Reedy Creek Improvement Act ? Va-t-il arrêter de parler de Disney ou de tenter de contrôler la vie privée des enfants homosexuels ? Considérant qu’au début de l’été, il a signé quatre projets de loi extrêmement homophobes en loisJ’en doute. Quoi qu’il en soit, passer d’un « on va se battre » à « nous avons avancé » en moins de trois mois est absolument la hauteur de schadenfrude. On dirait qu’il s’est rendu compte qu’il a aidé à déclencher une bagarre avec un gars mieux financé et mieux équipé pour être un tyran que lui.

