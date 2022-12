Ron DeSantis va-t-il exorciser Donald Trump ?

Les républicains américains semblent vouloir Le Donald moins le drame, et l’étoile montante du GOP prévoit que

Il y a quelques semaines, je viens de terminer un voyage aux États-Unis où je séjournais avec ma famille républicaine conservatrice. C’était pendant les élections de mi-mandat, la politique était évidemment un sujet fréquent et des stations de droite comme Fox News passaient à la télévision 24 heures sur 24.

Un thème commun a émergé de toutes ces discussions et émissions de télévision : les républicains se détournent de l’ancien président Donald Trump. Ce n’est pas seulement à cause de la mauvaise performance de ses candidats triés sur le volet et du GOP en général lors de ces dernières élections, mais, comme mon père me l’a dit, “Nous voulons à nouveau Trump, mais nous ne voulons pas de drame.”

Et un candidat probable à la présidentielle de 2024 semble améliorer cette situation pour les républicains : le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Il a réalisé une solide performance dans son État, remportant sa propre élection par près de 20 points contre son adversaire du Parti démocrate et aidant la Floride à avoir sa propre vague rouge miniature en l’absence de cela au niveau national.

En l’état, Donald Trump est le seul candidat républicain confirmé à l’élection présidentielle de 2024. Peu de temps après les élections de mi-mandat qui ont vu les républicains reconquérir la Chambre des représentants mais généralement sous-performer par rapport à ce que les sondages avaient indiqué et même perdre un siège au Sénat, Trump a annoncé sa candidature à la réélection dans un discours enflammé qui semblait se plier à sa droite. base.

On s’attendrait à ce que cette annonce précoce et entraînante à la suite d’un événement politique majeur cette année ait renforcé la préférence de Trump pour les électeurs. Mais, non seulement ce n’était apparemment pas le cas, mais, pour la toute première fois, le gouverneur DeSantis, qui n’est même pas un candidat officiel à ce stade, a devancé Trump dans le dernier sondage du Wall Street Journal.

Parmi les électeurs primaires républicains probables, le WSJ a révélé que les électeurs préfèrent le gouverneur de Floride à l’ancien président de 52% à 38% dans un affrontement hypothétique en tête-à-tête. Et tandis que la primaire républicaine sera plus que probablement un champ bondé, tout comme c’était le cas en 2016 et que de nombreux prétendants potentiels sont discutés dans les médias conservateurs et diffusent des publicités dans les premiers États clés, c’est un avantage précoce pratique pour un candidat potentiel qui n’a même pas encore annoncé sa campagne.

Le sondage a également révélé que DeSantis bénéficie de beaucoup d’enthousiasme de la base du GOP. Il est à la fois bien connu et apprécié des républicains, avec une cote de popularité de 86% (contre 74% pour Trump) et seulement 10% des répondants déclarant qu’ils n’en savaient pas assez sur lui pour avoir une opinion. C’est assez significatif pour un homme dont la carrière politique ne s’étend que sur une décennie, alors que Donald Trump est une personnalité publique de premier plan depuis près d’un demi-siècle. Mais il semble que ce temps relativement plus court aux yeux du public soit en fait un avantage car cela fait de lui une figure moins polarisante.

Comme indiqué précédemment, DeSantis présente de nombreux avantages par rapport à Trump. Non seulement il est tout aussi populiste et attrayant pour la base républicaine que l’ancien président, mais il n’est pas sujet à controverse et reste généralement en dehors de la petite politique dans laquelle Trump s’engage fréquemment. C’est-à-dire qu’il est un candidat MAGA fort sans les bagages – et les conservateurs le savent. Et il a également de solides antécédents parmi les républicains pour étayer cela, car la Floride sous son administration a souvent été en désaccord avec le gouvernement fédéral du président Joe Biden sur une série de questions, notamment l’éducation, l’immigration et Covid-19.

Comme DeSantis lui-même l’a dit, il a fait de la Floride un bastion de la liberté contre le “ordre du jour réveillé» adopté par les démocrates et Biden. Cela a engendré une vague de migration interne aux États-Unis, de nombreuses personnes s’installant en Floride en raison de son climat chaud, de ses impôts toujours bas et, bien sûr, des politiques de l’administration DeSantis. C’est en fait le leadership de DeSantis qui change radicalement la démographie politique de ce qui était autrefois un État violet en un bastion fiable du GOP. C’est extrêmement important en raison de la forte population de l’État, qui se traduit par plus de sièges au Congrès et une représentation plus élevée du Collège électoral pour les élections présidentielles.

À deux ans de la très importante élection présidentielle de 2024, il reste certainement encore beaucoup à jouer pour les espoirs du GOP. Si le sondage du WSJ est quelque chose sur lequel peser lourdement, DeSantis est clairement le favori républicain et il a une fenêtre claire pour remporter la nomination du parti. Sa stratégie pour aller de l’avant sera simple et directe : être la plus grande personne contre les tirs de Trump et se montrer un conservateur fort, moins bruyant et moins dramatique que l’ancien président. S’il y parvient, cela pourrait signifier la fin de l’ère Trump – et une opportunité clé pour le Parti républicain d’exorciser sa responsabilité la plus béante.