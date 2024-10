Ron DeSantis, utilisant les leviers du gouvernement de l’État, intensifie ses efforts pour faire échouer la mesure électorale en Floride sur le droit à l’avortement.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et ses alliés au sein de son administration ont déployé des efforts considérables pour susciter une opposition à un projet de loi. amendement sur le scrutin de novembre cela consacrerait le droit à l’avortement dans la constitution de l’État et annulerait un texte législatif majeur qu’il a promulgué.

Ces dernières semaines, une agence d’État a lancé un site Internet attaquant la mesure électorale, une autre agence d’État a menacé les chaînes de télévision locales qui avaient diffusé une publicité en faveur de cette mesure, et une unité de police électorale créé par DeSantis a commencé à enquêter sur des allégations de fraude dans le processus de collecte de signatures plusieurs mois après son approbation pour le scrutin.

Après une année difficile au cours de laquelle la campagne présidentielle de DeSantis s’est éteint et plusieurs candidats aux conseils scolaires qu’il a soutenus primaires perduesLes démocrates et les républicains de l’État considèrent ces mesures musclées comme faisant partie d’un effort de DeSantis, autrefois une étoile montante du GOP, pour réexercer son autorité politique dans l’État et au niveau national.

« Il ne fait aucun doute que le gouverneur a une peau politique dans le jeu ici. Il a reçu un coup de pouce politique après sa réponse à l’ouragan, mais sa position politique n’est plus ce qu’elle était autrefois après sa défaite au niveau national et une primaire loin d’être idéale pour les candidats qu’il soutenait », a déclaré un vétéran républicain de Floride qui a travaillé auparavant pour DeSantis, qui a obtenu l’anonymat pour parler franchement. «S’il perd sur les amendements, ce sera un nouveau coup dur. Je ne pense pas que cela mette fin à sa carrière politique ou quoi que ce soit, mais c’est la continuation d’une série de défaites politiques pour quelqu’un qui n’en a pas connu beaucoup pendant des années.»

Les critiques de DeSantis vont encore plus loin, affirmant qu’utiliser les ressources gouvernementales pour se lancer dans un combat politique est contraire à l’éthique et illégal.

« Utiliser de manière flagrante l’argent des contribuables de l’État pour aller de l’avant et mener une campagne politique contre la mesure… est tout simplement un non-sens absolu », a déclaré le sénateur démocrate Jason Pizzo, un critique fréquent de DeSantis. « Il mène des enquêtes et des rapports sur la vérité, la véracité et la validité de certaines de ces pétitions, ce qui semble compromettre l’intégrité du processus. »

Lauren Brenzel, directrice de campagne de Floridians Protecting Freedom, le groupe qui mène la campagne pour faire adopter la mesure électorale, a déclaré : « Voir notre État dépenser des millions de dollars provenant des ressources des contribuables pour faire taire les femmes qui partagent leurs histoires – cela parle vraiment à tout le monde. à quel point ces politiciens sont déconnectés de cette question.

La mesure, inscrite sur le bulletin de vote sous le nom d’amendement 4, interdirait les restrictions sur l’avortement avant la viabilité fœtale, et cela inclurait des exceptions au-delà de ce point pour « la santé de la patiente, telle que déterminée par le prestataire de soins de santé de la patiente ». Il annulerait effectivement l’état interdiction de six semaines sur l’avortement – ​​qui comprend des exceptions pour le viol, l’inceste et la vie de la femme – que DeSantis a promulguée l’année dernière.

Le mois dernier, une agence de santé publique a lancé un site Web qui partage des informations que les partisans de la mesure électorale jugent trompeuses.

Le Site Web « La Floride protège la vie »publié par la Florida Agency for Health Care Administration, affirme que l’amendement 4 « menace la sécurité des femmes » et « menace d’exposer les femmes et les enfants à des risques pour leur santé ». Le site Web du gouvernement dit également « Ne laissez pas les alarmistes vous mentir » à propos de l’amendement 4.

L’Union américaine des libertés civiles de Floride, l’un des groupes à l’origine de l’amendement proposé, poursuivi en justice le mois dernier arrêter le site Web, mais un juge d’État a rejeté la demande.

L’administration DeSantis a également intensifié ses efforts pour enquêter sur les allégations de fraude dans le processus de collecte de signatures par les groupes à l’origine de la mesure.

Mois dernier, Le Washington Post et La presse associée a rapporté que l’unité de police électorale de DeSantis a commencé à enquêter sur des allégations de fraude dans le processus de collecte de signatures que les organisateurs ont entrepris dans le cadre de leurs efforts pour inscrire la mesure sur le bulletin de vote.

Et la semaine dernière, le bureau du secrétaire d’État a publié un long rapport alléguant que le comité à l’origine de l’amendement a payé des collecteurs de signatures extérieurs à l’État et les a accusés de soumettre de fausses signatures et des signatures d’électeurs décédés. Floridians Protecting Freedom a nié ces allégations.

L’enquête et le rapport s’appliquent aux signatures que les responsables de l’État avaient déjà validées, et ils sont apparus après que la Cour suprême de l’État a statué que la mesure figurerait sur le bulletin de vote.

En outre, le ministère de la Santé de l’État envoyé des lettres de cessation et d’abstention ce mois-ci à plusieurs chaînes de télévision à travers l’État qui avaient diffusé une publicité soutenant la mesure de vote. Mercredi, Floridians Protecting Freedom a poursuivi les responsables du ministère devant un tribunal fédéral, les accusant de censure et exigeant que la publicité soit autorisée à être diffusée.

Les porte-parole de l’administration DeSantis, du ministère de la Santé et de l’Agence d’administration des soins de santé n’ont pas répondu aux questions.

Lors d’une conférence de presse le mois dernier, DeSantis traitait spécifiquement des allégations contre l’Agence pour l’administration des soins de santé, défendant son site Web. « Tout ce qui est publié est factuel », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas de la campagne électorale. »

Pizzo, le sénateur démocrate de l’État, a déclaré que les efforts plus larges de DeSantis et de ses alliés, s’ils réussissent, pourraient aider DeSantis, qui en est à son deuxième mandat, « à conserver suffisamment d’influence politique pour le moment » et à éviter une « situation de canard boiteux ». »

Mais d’autres législateurs de l’État ont suggéré que ces efforts étaient le résultat du maintien par DeSantis de ses références anti-avortement – ​​à la fois parce qu’il croit en la cause et pour aider à se différencier de l’ancien président Donald Trump.

Trump s’est éloigné des éléments les plus conservateurs du Parti républicain sur le droit à l’avortement en tergiverse sur la question. Il a fréquemment a critiqué l’interdiction de l’avortement pendant six semaines en Floridebien qu’il a finalement dit qu’il voterait contre Amendement 4.

« Gouverneur. DeSantis a fonctionné selon l’idée selon laquelle « une bonne politique est une bonne politique ». Il a été fustigé pour certaines décisions, mais a souvent été justifié pour les avoir prises », a déclaré le représentant républicain de l’État Alex Andrade. « Je pense qu’il aborde la question de la même manière, et c’est une opportunité de se distinguer des autres membres du parti qui sont prêts à maintenir leur vision de la victoire aux élections générales.

« S’il gagne ce combat, il ajoutera une autre dynamique à sa bonne foi conservatrice au cas où il se présenterait à nouveau à la présidence », a ajouté Andrade.

Même avant que leurs derniers efforts contre cette pratique ne prennent leur envol, les républicains et les opposants au droit à l’avortement en Floride ont combattu cet effort à chaque instant au cours de l’année dernière.

Les avocats conservateurs ont contesté le libellé de la proposition et les efforts du groupe pour recueillir des signatures. Le procureur général Ashley Moody, un républicain, a déposé un mémoire exhortant la Cour suprême de l’État pour empêcher que la question apparaisse sur le bulletin de vote avant même que les organisateurs n’aient soumis leur signature.

Même en mettant de côté les efforts de DeSantis et d’autres républicains de Floride, la mesure du scrutin fait face à une montée difficile. Selon la loi de Floride, pour être adopté, il doit recevoir le soutien de 60 % des électeurs, plutôt qu’une majorité simple.

Un sondage public a révélé que mesure insuffisante du seuil de 60%. Les organisateurs de l’amendement ont déclaré qu’ils restaient optimistes, mais ils ont reconnu que le barrage de mesures tactiques contre cet amendement compliquait leur chemin.

« Ce genre de tactiques alarmistes et le gaspillage de l’argent des contribuables ne feront qu’exacerber la colère des Floridiens. Ce n’est pas une question politique, et les gens sont capables de soutenir les politiciens dans certains domaines de leur vie et d’être en désaccord avec eux sur la question de l’avortement », a déclaré Brenzel, de Floridians Protecting Freedom. « Mais il est certain que l’ingérence politique est une histoire de cette initiative qui rend la tâche plus difficile. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com