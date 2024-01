Ron DeSantis suspend sa candidature à la présidentielle et soutient Trump

MANCHESTER, NH — Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, autrefois considéré comme l’opposant le plus redoutable à Donald Trump lors de la primaire présidentielle républicaine, a suspendu sa campagne dimanche et a soutenu l’ancien président.

Cette décision intervient deux jours avant les primaires du New Hampshire.

DeSantis a fait cette annonce dans une vidéo sur X – la même plate-forme de médias sociaux sur laquelle il a déployé de manière problématique sa candidature à la Maison Blanche.

“Maintenant, après notre deuxième place dans l’Iowa, nous avons prié et délibéré sur la voie à suivre”, a-t-il déclaré. « Si je pouvais faire quelque chose pour obtenir un résultat favorable, plus d’interruptions de campagne, plus d’interviews, je le ferais. Mais je ne peux pas demander à nos supporters de donner de leur temps et de leurs ressources. Nous n’avons pas de chemin clair vers la victoire. En conséquence, je suspends aujourd’hui ma campagne.»

“Il est clair pour moi qu’une majorité des électeurs républicains des primaires veulent donner une autre chance à Donald Trump”, a-t-il déclaré, ajoutant : “Il a mon soutien parce que nous ne pouvons pas revenir à la vieille garde républicaine d’antan, une forme reconditionnée de le corporatisme réchauffé que représente Nikki Haley.

Haley a réagi aux nouvelles de la campagne électorale dans le New Hampshire : “Je tiens à dire à Ron qu’il a fait une excellente course. Il a été un bon gouverneur et nous lui souhaitons bonne chance. Cela dit, il n’y a plus qu’un homme et une femme. gauche.”

Depuis qu’il est arrivé deuxième dans l’Iowa lundi, la campagne de DeSantis a envoyé des signaux mitigés aux électeurs, aux donateurs et aux collaborateurs de niveau inférieur, créant une confusion sur ses intentions pour le reste de la campagne.

Il s’est rendu directement en Caroline du Sud depuis l’Iowa, une décision apparemment destinée à renforcer son insistance sur le fait qu’il resterait dans la course au moins jusqu’aux primaires de cet État, fin février.

Mais il a ensuite fait des allers-retours entre la Caroline du Sud et le New Hampshire, programmant des événements dans l’État de Granite sans aucun avertissement pour les partisans et les électeurs indécis qui voulaient le voir avant les primaires de mardi. Il est également rentré discrètement en Floride jeudi sans aucune explication publique quant aux raisons.

Il a annulé ses apparitions dans les programmes télévisés du dimanche matin, notamment l’émission «Meet the Press» de NBC, samedi soir. La campagne a également demandé aux mères porteuses de se retirer des apparitions télévisées prévues dimanche, selon l’une des mères porteuses.

Dimanche matin, les conseillers et les donateurs ont déclaré qu’ils ne savaient pas s’il abandonnerait – mais avaient commencé à spéculer sur le fait qu’il le ferait. Une source proche de la campagne de DeSantis a déclaré qu’il avait pris la décision de quitter la course dimanche après-midi.

La décision de DeSantis a été une surprise soudaine pour les alliés de Never Back Down, le super PAC pro-DeSantis qui ne peut pas se coordonner avec la campagne du gouverneur. Un responsable du PAC se dirigeait vers le New Hampshire pour d’autres événements DeSantis lorsque la nouvelle a éclaté. “Pensez-vous que j’y irais si je pensais autrement?” a déclaré le responsable lorsqu’on lui a demandé s’ils avaient entendu des rumeurs concernant un abandon de DeSantis.

Trump et ses alliés ont commencé à laisser entendre qu’un retrait de DeSantis était imminent samedi soir, Trump l’ayant dit lors d’un rassemblement à Manchester.

“Nous pourrions faire revenir Ron DeSantis très bientôt”, a déclaré dimanche le représentant Matt Gaetz, R-Fla., un partisan de Trump qui était proche du gouverneur avant le début de la campagne 2024.

La campagne contre Trump

DeSantis a cherché à se positionner comme une alternative à Trump, essayant de se présenter comme un héritier politiquement réussi du mouvement MAGA et de ses politiques préférées sans le bagage de Trump. Mais dans sa tentative de courtiser les partisans de Trump, DeSantis a mis du temps à critiquer de manière significative l’ancien président et n’a pas réussi à retirer suffisamment de son soutien. L’adhésion de DeSantis aux politiques d’extrême droite a également conduit les républicains modérés et les indépendants à chercher ailleurs un candidat pour diriger le Parti républicain dans une direction différente de celle de Trump.

DeSantis est entré dans la course à la présidentielle républicaine avec une opération politique impressionnante et une large popularité au sein du parti après avoir remporté une réélection éclatante en 2022 en Floride, qui avait été pendant des décennies l’un des États les plus étroitement divisés du pays.

Mais l’élan que DeSantis avait au début s’est dissipé au milieu des attaques incessantes de la machine Trump ainsi que de ses propres faux pas. Le super PAC pro-Trump, MAGA Inc., a dépensé plus de 10 millions de dollars pour attaquer DeSantis avant même qu’il n’annonce sa candidature à la présidence, selon les dossiers financiers de la campagne.

La première campagne publicitaire s’en est prise au gouverneur de Floride avec des spots télévisés critiquant les votes qu’il a remportés au Congrès sur la sécurité sociale, l’assurance-maladie et les impôts, et elle n’a pas cessé. MAGA Inc. a dépensé plus de 23 millions de dollars en publicité anti-DeSantis, selon les dossiers de financement de la campagne – et le super PAC qui soutient l’ancienne ambassadrice de l’ONU, Nikki Haley, a dépensé encore plus pour frapper DeSantis alors qu’ils commençaient à s’affronter dans l’Iowa à l’automne.

Lorsque DeSantis a officiellement lancé sa candidature à la Maison Blanche en mai, un événement Twitter Spaces avec Elon Musk est devenu emblématique d’une campagne souvent éclipsée par des luttes intestines, des problèmes financiers et un partenariat compliqué avec le super PAC Never Back Down.

Au cœur du message de campagne de DeSantis se trouvait la volonté de présenter son projet de Floride à la nation. Le gouverneur s’est engagé à démanteler « l’État administratif » du gouvernement fédéral, à achever le mur frontalier sud et à limiter l’influence chinoise aux États-Unis et à l’étranger.

Les problèmes conservateurs incendiaires qui sont devenus des incontournables de son administration en Floride ont également trouvé leur chemin dans la campagne. Il a tissé sa guerre contre le « réveil » à travers plusieurs propositions politiques, notamment la fin des programmes de diversité, d’équité et d’inclusion au sein du gouvernement fédéral, l’interdiction des militaires transgenres dans l’armée et l’interdiction des soins médicaux d’affirmation de genre pour les mineurs.

En tant que l’un des seuls dirigeants en exercice dans la course, DeSantis a parfois fait évoluer le pouvoir de son bureau à Tallahassee en phase avec sa rhétorique de campagne. Après les attaques du Hamas en Israël du 7 octobre, DeSantis a mobilisé le Département de gestion des urgences de Floride pour organiser des vols d’évacuation alors que la guerre faisait rage, ces efforts ayant permis d’extraire près de 700 citoyens américains du Moyen-Orient.

Avant même de lancer sa candidature à la Maison Blanche, DeSantis a envoyé des membres des forces de l’ordre de Floride et de la Garde nationale à la frontière sud pour soutenir les efforts des responsables du Texas. (Le gouverneur de l’État, Greg Abbott, a finalement soutenu Trump.)

Trump a toujours constitué un obstacle difficile à surmonter pour le gouverneur, en particulier au début de sa candidature. Les trajectoires des deux candidats étaient liées depuis des années – Trump avait élevé la carrière de DeSantis avec un soutien qui a aidé à propulser le membre du Congrès de l’époque à l’investiture républicaine au poste de gouverneur de Floride en 2018. Pourtant, les aspirations présidentielles de DeSantis reposaient sur la perspective d’un parti. prêts à abandonner leur leader populiste incendiaire.

Alors que la candidature de Trump a souvent été éclipsée par ses déboires juridiques et le bagage de son mandat, DeSantis a souvent refusé de critiquer le favori au cours des premiers mois de sa campagne alors qu’il cherchait à convaincre ses électeurs. Dans des moments plus rares, DeSantis a fait la une des journaux avec des commentaires sur la réponse terne de Trump lors de l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole ou sur les échecs politiques de son déni électoral.

À la fin de sa campagne, DeSantis attaquait régulièrement Trump dans son discours de souche, réprimandant l’ancien président pour ne pas avoir tenu ses promesses de campagne de 2016, comme la construction d’un mur frontalier, pour avoir refusé de participer aux débats primaires et pour sa gestion du Covid-19. 19 pandémie.

Malgré les critiques, DeSantis a déclaré qu’en tant que président, il gracierait Trump s’il était reconnu coupable de l’une des accusations fédérales auxquelles il fait face.

Pendant ce temps, les messages de la campagne ont souvent été éclipsés par le personnel interne et les difficultés financières de l’équipe DeSantis.

À peine deux mois après le début de la campagne de DeSantis, la campagne du gouverneur s’est heurtée à des difficultés financières et a licencié environ une douzaine d’employés de niveau intermédiaire par mesure de réduction des coûts – puis en a licencié près de deux douzaines d’autres une semaine plus tard. Peu de temps après, le gouverneur a remplacé la directrice de campagne Generra Peck par un loyaliste de longue date, le chef de cabinet du gouverneur, James Uthmeier. Alors que les problèmes financiers perturbaient la campagne, DeSantis s’est fortement appuyé sur le soutien de Never Back Down, laissant le PAC financer la plupart des publicités et des événements télévisés.

Le super PAC a également subi son lot de drames internes.

Une note de stratégie de débat divulguée suggérant que DeSantis devrait défendre Trump et attaquer Vivek Ramaswamy a causé des maux de tête au candidat.

Dans les semaines qui ont précédé les caucus, le super PAC a perdu son PDG, a licencié son remplaçant quelques jours plus tard et a vu son principal stratège démissionner peu de temps après. Avant les départs, une réunion du Super PAC sur la budgétisation a presque dégénéré en une confrontation physique sur des désaccords sur la manière de gérer la montée en puissance de Haley dans les sondages.

Avant la première course à l’investiture présidentielle dans l’Iowa, la campagne DeSantis, avec l’aide du PAC, a mis en place une formidable opération terrestre dans l’État de Hawkeye, y consacrant beaucoup de temps et d’efforts. Le gouverneur a visité les 99 comtés de l’Iowa, le personnel du Super PAC a frappé à des centaines de milliers de portes et le gouverneur a obtenu le soutien du gouverneur de l’Iowa, Kim Reynolds, et de l’influent leader évangélique Bob Vander Plaats.

Au cours des dernières semaines de sa campagne, DeSantis a non seulement travaillé pour réduire l’écart entre lui et l’ancien président dans les sondages, mais a également dépensé beaucoup de temps et d’argent pour conjurer une montée en flèche de Haley dans l’Iowa. Il a accusé Haley de manquer de références conservatrices, de s’être emparée de faux pas comme nommer de manière erronée une star du basket-ball de l’Université de l’Iowa et d’avoir déclaré que la primaire du New Hampshire servait à corriger les résultats des caucus de l’Iowa.

Mais le modèle traditionnel de l’Iowa – qui a fonctionné pour les anciens vainqueurs du caucus comme Ted Cruz – ne s’est pas révélé suffisamment efficace contre le pseudo-titulaire de Trump et son soutien inébranlable au sein de l’électorat républicain.