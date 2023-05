Ron DeSantis souffre d’un autre problème technique dans la campagne 2024 après les commentaires de pardon du 6 janvier – dernières mises à jour

Écoutez: le lancement présidentiel de Ron DeSantis souffre de problèmes techniques majeurs

Ron DeSantis a subi un autre problème technique alors qu’il continuait à avancer avec sa campagne de 2024 après le lancement désastreux de Twitter Spaces mercredi.

Le gouverneur de Floride est apparu sur Newsmax jeudi soir pour parler de ses priorités alors qu’il espère obtenir le vote républicain pour la course présidentielle.

Mais, lors de son apparition – et au milieu d’une attaque contre l’avis de voyage de la NAACP – l’émission a subi un problème technique, avec le gel de l’écran.

C’est la deuxième fois en deux nuits que le lancement de la campagne de M. DeSantis est en proie à des problèmes techniques après que son lancement très attendu ait échoué mercredi soir.

Le gouverneur de Floride, 44 ans, a choisi d’annoncer sa course présidentielle de manière non conventionnelle – dans un événement Twitter Spaces avec Elon Musk et David Sacks. Mais l’événement a pris un départ difficile lorsqu’il s’est écrasé plusieurs fois et que le son a chuté à plusieurs reprises.

Depuis lors, il fait le tour des médias de droite, visant son principal rival du GOP, Donald Trump.

Dans une interview, il a déclaré que s’il était élu président, il envisagerait de pardonner les personnes accusées des infractions du 6 janvier, y compris M. Trump.