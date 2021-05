Ron DeSantis signe une loi électorale controversée en Floride en vue de 2022

Le gouverneur Ron DeSantis a signé jeudi dans la loi de nombreux changements aux règles électorales qui, selon les défenseurs, rendront les élections sûres et les critiques donneront aux républicains un avantage lors des élections de mi-mandat de l’année prochaine.

Le gouverneur, qui doit être réélu en 2022, a signé la mesure en direct lors d’une interview de Fox News Channel dans un hôtel de West Palm Beach. L’événement était organisé par le Club 45 USA, un ancien fan club du président Trump.

« Voici ce qu’il fait », a déclaré le gouverneur en brandissant une pancarte avec des puces sur la nouvelle loi pendant qu’il parlait. « Cela nous permet de garder une longueur d’avance … Nous pensons que cela améliorera les choses à mesure que nous avancerons. Nous sommes donc fiers des progrès que nous avons réalisés. Nous ne nous reposons pas sur nos lauriers. Et moi, je signe ceci. Le projet de loi dit ici: « Floride, votre vote compte. Votre vote sera exprimé avec intégrité et transparence. » «

La loi obligera les candidats de 2022 à repenser leurs stratégies de sortie du vote compte tenu des obstacles qu’elle créera pour le vote par correspondance et la collecte et le dépôt des bulletins de vote par des tiers. Bien que l’élection de mi-mandat soit encore dans plus d’un an, la campagne a déjà commencé.

Le représentant Charlie Crist, un ancien gouverneur qui représente maintenant un district de la région de Tampa à Washington, a déjà déclaré qu’il chercherait à défier DeSantis.

« Vraiment, c’est un peu pathétique. Cette foule anti-démocratie à Tallahassee est incroyable », a déclaré Crist dans une vidéo publiée par sa campagne juste après que DeSantis ait signé la mesure. « Ce qu’ils doivent faire, c’est encourager les gens à voter. Quand j’étais gouverneur, j’ai prolongé les heures de vote quand nous avions de longues files d’attente. Maintenant, si vous êtes sur une longue file, vous ne pouvez pas obtenir d’eau de quelqu’un, surtout si vous vous êtes à 50 mètres du vote. Donc, si vous avez soif, tant pis. C’est vraiment gentil et courtois. «

Une participante à l’événement de signature du projet de loi DeSantis a déclaré qu’elle ne croyait pas aux résultats du vote de 2020.

« Les élections n’avaient aucune intégrité », a déclaré Della Striker, qui a affirmé que certains Floridiens avaient voté à plusieurs reprises.

Cette croyance, cependant, a été écartée par les représentants de l’État, y compris DeSantis.

Le gouverneur a vanté le La Floride a voté en 2020 comme le « plus réussi » de l’histoire de l’État lorsqu’il s’est exprimé à West Palm Beach le 19 février.

« En novembre dernier, la Floride a organisé l’élection la plus harmonieuse et la plus réussie de tous les États du pays », avait-il déclaré à l’époque, ajoutant que « nous devrions célébrer cet exploit. »

Les responsables électoraux insistent sur le fait que les élections de 2020 étaient « sûres et sécurisées »

L’organisation des superviseurs électoraux de Floride a déclaré que les élections de l’automne dernier étaient exactes et s’opposent à la loi, affirmant qu’elles étaient inutiles et pourraient s’avérer coûteuses.

Une porte-parole du superviseur des élections du comté de Palm Beach, Wendy Sartory Link, qui a salué Trump lorsqu’il a voté dans une bibliothèque du comté en octobre dernier, a déclaré mercredi que les élections de 2020 étaient « sécurisées ».

« Je ne pense pas que cela aurait pu être plus sûr ou plus sécurisé », a déclaré Alison Novoa, responsable de l’information publique pour le bureau de Link.

Pourtant, les responsables de l’État et les électeurs du GOP insistent sur le fait que le président Joe Biden n’a pas été élu équitablement. Le dernier sondage reflétant cela était un sondage publié par CNN le 30 avril selon lequel 70% des républicains en Amérique ne pensaient pas que Biden avait obtenu suffisamment de votes légitimes pour remporter la présidence.

La nouvelle loi de Floride a été approuvée par les législateurs malgré les critiques selon lesquelles il s’agissait d’une réponse aux allégations sans fondement et non fondées des républicains et de Trump selon lesquelles les élections de novembre avaient été truquées.

Une véritable fraude électorale en Floride … et cela n’a rien à voir avec le courrier | Frank Cerabino

En fait, le seul cas discernable de fraude électorale aurait eu lieu dans le comté de Miami-Dade. Là, un ancien législateur de l’État républicain et un résident de Boca Raton font face à des accusations criminelles pour une fausse candidature qui aurait pu coûter la réélection d’un sénateur de l’État démocrate.

Trump derrière le battement de tambour des réformes électorales du « gros mensonge »

Malgré cela, Trump a mené le tambour des allégations de fraude électorale non fondées et non fondées de son exil politique dans son club Mar-a-Lago à Palm Beach. l’ancien président a qualifié les résultats des élections, entre autres, de «grande fraude électorale présidentielle de 2020» dans des communiqués de presse.

Mais un grand nombre d’autres, des observateurs électoraux aux autorités républicaines et fédérales à travers le pays, se sont tenus fermement au décompte des voix, aux recomptages et aux audits, affirmant qu’il n’y avait aucune preuve de graves irrégularités dans aucun État.

Les juges des tribunaux étatiques et fédéraux qui ont entendu les arguments de Trump et d’avocats républicains, y compris Rudy Giuliani, ont également conclu que les preuves n’étaient pas convaincantes lorsqu’elles ont rejeté et rejeté de nombreuses poursuites. La Cour suprême des États-Unis, avec trois juges nommés par Trump, a même refusé d’entendre plusieurs affaires liées aux élections portées par des républicains.

Les allégations en cours, bien que non prouvées, de fraude électorale par les alliés de Trump et du GOP ont été surnommées par les critiques «The Big Lie».

Mais le «gros mensonge» s’est avéré lucratif – aidant Trump à lever plus de 200 millions de dollars – et politiquement puissant dans les capitales des États, où il a fourni du fourrage à une législation limitant l’accès au vote.

Et il s’est avéré suffisamment influent pour alimenter la nouvelle loi, connue sous le nom de SB 90, par le biais de l’Assemblée législative de Floride.

Les nouvelles règles promulguées par la loi DeSantis signée jeudi limiteront les personnes pouvant déposer un bulletin de vote au nom d’un électeur. La loi édictera de nouvelles exigences d’identité et limitera le nombre d’urnes de scrutin pour les absents.

Cela limitera également les efforts d’enregistrement des électeurs par des tiers et obligera les électeurs à s’inscrire pour voter par courrier à des intervalles plus fréquents.

Les ennemis promettent des poursuites alors que les avocats défendent une nouvelle loi électorale

Même avant que DeSantis n’encre le projet de loi dans la loi, un groupe de défense des électeurs a promis de déposer une contestation judiciaire.

«Nous avons plusieurs raisons de contester cela, en particulier les attaques contre le vote par correspondance», a déclaré Jorge Vasquez, avocat pour le programme Power and Democracy du Advancement Project. «Nous agirons rapidement.»

Mais un partisan de la législation a déclaré que la loi était une mesure préventive sensée.

«Lorsque nous parlons d’un plus grand nombre d’électeurs votant par correspondance, et lorsque vous devez restaurer la foi et la confiance dans les élections, des mesures telles que la mise en place de l’identification des électeurs sur les bulletins de vote par correspondance et l’interdiction de la collecte et du trafic de bulletins de vote ont beaucoup de sens», a déclaré Jason Snead, directeur exécutif du Honest Elections Project.

La Floride, un seul État qui souhaite modifier les règles électorales

La Floride fait partie des 47 États qui ont débattu d’au moins 361 projets de loi visant à restreindre les droits de vote, a rapporté le Brennan Center for Justice le 1er avril. Au moins 55 de ces projets de loi sont actuellement en cours d’examen par les législatures des États.

Parmi les mesures les plus contestées figurent celles de la Géorgie et de l’Arizona, où les responsables républicains procèdent actuellement à un examen des bulletins de vote de 2020 qui comprendrait apparemment l’utilisation bizarre de la lumière UV.

Certains responsables en Floride se disent simplement heureux que les modifications apportées à la nouvelle loi ne soient pas encore plus restrictives.

« Nous sommes reconnaissants que certaines des propositions que nous avons identifiées comme les propositions les plus désobligeantes dans le SB 90 n’aient pas été adoptées. Cependant, ce qui a été adopté, en gros, entraînera finalement la demande d’un vote par correspondance et le retour d’un vote par correspondance. scrutin plus difficile », a déclaré Novoa.« Il sera plus difficile pour les électeurs de voter.

Un sondage publié mercredi par le Southern Poverty Law Center indique qu’une majorité d’électeurs américains disent aimer les élections telles qu’elles ont été gérées en 2020. Interrogées sur leur préférence pour les pratiques de vote, 80% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles choisiraient « d’utiliser leur méthode 2020. de voter aux prochaines élections. «

Suite:Les responsables du comté de Palm Beach réfléchissent à l’impact de l’ordonnance DeSantis mettant fin aux mesures COVID

Suite:L’avenir du gouverneur Ron DeSantis aurait pu être propulsé par la dernière session de Tallahassee

Vasquez, du programme Power and Democracy d’Avancement Project, est d’accord.

« Ce que nous voyons vraiment, c’est que DeSantis essaie de surpasser la Géorgie, et nous nous trouvons maintenant dans un combat à l’épée pour savoir quel État veut supprimer le plus le vote des Noirs et des Marrons », a-t-il déclaré.

Mais ce que Vasquez appelle la suppression des électeurs, les partisans du SB 90 appellent la sécurité électorale.

Snead, du Honest Elections Project, a qualifié le vote en Floride de «très sûr et très robuste», mais a ajouté qu’il y avait toujours place à l’amélioration.

«Il n’existe pas de système électoral parfait», a-t-il déclaré. «De nombreux États s’attaqueront à la réforme électorale une fois dans une lune bleue… mais la Floride a fait du très bon travail au cours des 20 dernières années en matière de maintenance et d’entretien plutôt que d’un seul projet de loi pour tout régler.»