Ron DeSantis se retire de la course à la présidentielle républicaine de 2024 avant les primaires du New Hampshire

Le gouverneur de Floride. Ron DeSantis a suspendu dimanche sa campagne présidentielle, poster une vidéo sur X affirmant qu’il ne pouvait pas demander à ses collaborateurs de campagne de donner de leur temps “sans une voie claire vers la victoire”.

“Il est clair pour moi qu’une majorité d’électeurs républicains aux primaires veulent donner une autre chance à Donald Trump”, a déclaré DeSantis.

Il a ajouté qu’il avait signé un engagement à soutenir l’éventuel candidat. En quittant la course, DeSantis a tiré un coup d’adieu sur son adversaire Nikki Haley. Trump, a-t-il déclaré dans sa vidéo, “a mon soutien parce que nous ne pouvons pas revenir à la vieille garde républicaine d’antan – une forme reconditionnée de corporatisme réchauffé – que représente Nikki Haley”.

Peu de temps après que DeSantis a annoncé qu’il abandonnait la course, Haley a déclaré aux journalistes : « Il a été un bon gouverneur et nous lui souhaitons bonne chance », et notant que la course se résume désormais à « un gars et une dame », elle a ajouté : « Que la meilleure femme gagne.”

Après avoir placé un loin deuxième dans l’Iowaperdant par 30 points face à l’ancien président Donald Trump, DeSantis n’a pas réussi à expliquer son chemin vers l’investiture et quels États il pourrait gagner contre Trump, abandonnant la course deux jours avant la primaire du New Hampshire.

Il avait investi beaucoup de temps et d’argent pour tenter de conquérir l’Iowa, alors que lui et son super PAC pariaient qu’une approche agressive de la politique de vente au détail et la construction d’une opération de jeu au sol entraîneraient une surprise ou une course plus serrée.

Pendant la campagne électorale, DeSantis, 45 ans, s’est présenté comme un personnage plus efficace pour mettre en œuvre certaines des politiques de Trump en matière d’immigration ou de réduction des dépenses gouvernementales, et que les poursuites judiciaires de Trump pourraient coûter aux républicains la Maison Blanche lors d’élections générales.

Le bilan de DeSantis en Floride était un point d’ancrage de sa candidature, soulignant souvent sa réponse pendant la pandémie de COVID-19 et son bilan législatif en matière d’impôts, sa gestion des impôts budgétaires de l’État et son interdiction de l’avortement pendant six semaines. Il a souligné sa réélection de 20 points en Floride comme un indicateur du succès électoral qu’il aurait en tant que candidat républicain.

Mais depuis son lancement bancal sur les « espaces » X (anciennement Twitter) en mai 2023, la campagne de DeSantis avait eu du mal à créer un argument convaincant pour que les électeurs le choisissent plutôt que Trump.

Il a vu son écart avec Trump dans les sondages se creuser dans les premiers États alors que l’ancien président lançait des attaques contre lui, affirmant qu’il était déloyal et le dénigrant “DeSanctimonious”. La campagne de Trump et ses alliés ont dépensé des millions en publicités anti-DeSantis et l’ont trollé à cause de sa personnalité, de ses chaussures et des dysfonctionnements internes de sa campagne.

Sa campagne a semblé dépenser trop d’argent au début, mettant à rude épreuve ses ressources financières et réduisant ses effectifs à l’approche de l’automne de l’année dernière.

La campagne a eu du mal à générer un nombre élevé de collectes de fonds tout au long de la campagne – d’autant plus que Haley a obtenu le soutien des donateurs du GOP à la recherche d’un candidat non-Trump.

Tout au long de sa carrière, un super PAC pro-DeSantis, “Never Back Down”, a joué un rôle démesuré ce que l’on ne voit pas traditionnellement dans les campagnes présidentielles, dirigeant les opérations de base et faisant du porte-à-porte dans les premiers États. Le super PAC a accueilli DeSantis en tant qu’« invité spécial » pour la majorité de ses événements de campagne, car sa campagne présidentielle manquait de fonds.

Never Back Down a connu un changement de direction très médiatisé en novembre et décembre, après des conflits sur la stratégie publicitaire, une implication accrue au conseil d’administration du PAC de la part des loyalistes DeSantis de Tallahassee et une frustration globale face à la position du gouverneur dans les sondages.

Légalement, les campagnes et les super PAC ne peuvent pas se coordonner car les super PAC ne sont soumis à aucune limite de collecte de fonds. La forte implication de Never Back Down a conduit au dépôt d’une plainte officielle par le Campaign Legal Center.



Alors que DeSantis affirmait qu’il pouvait réduire la course à un affrontement à deux contre Trump, DeSantis n’a pas réussi à s’imposer comme l’alternative claire à Trump, d’autant plus que Haley a vu une hausse dans les sondages dans l’Iowa et le New Hampshire après ses solides performances dans les débats. la fin de l’été et l’automne.

Selon deux personnes proches de DeSantis, il y a eu un débat féroce ce week-end dans son entourage sur son chemin à parcourir. Certains ont soutenu que DeSantis devrait rester dans la course jusqu’au Super Tuesday et essayer de rassembler des délégués, au cas où Haley abandonnait et que Trump finissait par avoir des difficultés.

Mais d’autres ont souligné que l’argent s’épuisait rapidement et qu’une performance à un chiffre dans le New Hampshire saperait un argument que DeSantis pourrait faire valoir dans les années à venir : qu’il avait eu une campagne présidentielle respectable en 2024 en terminant deuxième dans l’Iowa. Finalement, les gens ont conclu qu’il serait préférable qu’il quitte la course maintenant.

Pendant des jours, DeSantis a penché en faveur de la poursuite de sa candidature à la présidentielle, mais en est finalement venu à considérer l’abandon comme le meilleur moyen de maintenir son capital politique en vie jusqu’en 2028. Lui et ses principaux collaborateurs voulaient également s’assurer qu’à sa sortie, il ne serait pas considéré comme un candidat politique. dégager la piste pour Haley dans le New Hampshire. DeSantis considère Haley comme une adversaire potentielle à nouveau en 2028 et ne veut pas être perçu comme étant politiquement avec elle ou comme anti-Trump.

Une personne proche de DeSantis dit qu’il est déterminé en privé à rétablir ses liens avec tout membre en colère ou frustré du mouvement Trump au cours des prochaines années. Des sources républicaines du New Hampshire et des sources proches de Trump ont déclaré que DeSantis avait calculé que démissionner maintenant pourrait pousser ses partisans – peut-être 3 à 5 % des électeurs des primaires de l’État – vers Trump et aider l’ancien président à dépasser les 50 % mardi. Trump espère remporter les primaires du New Hampshire avec plus de 50 % des voix et plus de 12 à 15 points d’avance sur Haley.

Lorsqu’on lui a demandé en janvier à la radio du New Hampshire s’il pensait qu’il aurait dû attendre jusqu’en 2028 – date à laquelle il ne serait probablement pas confronté à Trump – pour se lancer dans une campagne, DeSantis a répondu : « Je ne sais pas quoi. [20]28 va ressembler. Je n’aurai peut-être pas la vocation alors. J’avais l’appel maintenant. Je pense que le parti qui me soutient produirait d’excellents résultats sur une période de huit ans. »

“Evidemment, avec Trump, c’est plus difficile”, a-t-il ajouté.

Nidia Cavazos a contribué à ce rapport.

