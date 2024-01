Ron DeSantis se retire de la course à la présidentielle de 2024 et soutient Trump

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

MANCHESTER, NH — Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a mis fin dimanche à sa campagne présidentielle autrefois prometteuse, qui s’est progressivement dégonflée alors qu’il luttait pour se connecter avec les électeurs et convaincre les républicains d’échanger Donald Trump contre un champion plus jeune et plus discipliné de ses idées. En quittant le concours, DeSantis a soutenu Trump, qui avait attaqué sans relâche le gouverneur de Floride avec des surnoms humiliants et des accusations de déloyauté. Sa sortie a eu lieu deux jours seulement avant le vote des primaires du New Hampshire, où Trump semble se rapprocher d’une autre victoire qui soulignerait son emprise inégalée sur le Parti républicain.

DeSantis, 45 ans, avait semblé à de nombreux républicains comme le challenger le plus viable de Trump après les élections de mi-mandat de 2022, lorsque le gouverneur a été réélu par une écrasante majorité. Mais il a commencé à perdre du terrain dans les sondages avant même le lancement officiel de sa campagne en mai – via un chat en direct défectueux qui incarnait parfaitement la manière dont ses grands projets tournaient mal.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis (à droite), a annoncé qu'il mettrait fin à sa campagne présidentielle le 21 janvier.

“Il est clair pour moi qu’une majorité des électeurs républicains des primaires veulent donner une autre chance à Donald Trump”, a déclaré DeSantis dans un message vidéo qu’il a publié dimanche après-midi sur le site de réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Ils ont vu sa présidence se retrouver bloquée par une résistance incessante, et ils voient les démocrates utiliser encore aujourd’hui le recours au droit pour l’attaquer. »

Il a reconnu des « désaccords » avec Trump – il a passé l’année dernière à qualifier Trump d’égocentrique et d’inefficace – mais a suggéré que la rivale républicaine restante de Trump, Nikki Haley, était pire. “Nous ne pouvons pas revenir à la vieille garde républicaine d’antan, une forme reconditionnée de corporatisme réchauffé que représente Nikki Haley”, a déclaré DeSantis.

Même avant que DeSantis ne se retire, Haley était apparue comme le challenger le plus viable de Trump, se rapprochant de lui dans les sondages du New Hampshire, où les indépendants et les républicains modérés lui ont donné un coup de pouce particulier. Mais il n’est pas sûr qu’elle puisse créer la surprise, et elle fait face à un chemin difficile à parcourir. Dimanche, elle a déclaré que DeSantis « avait fait une belle course » et avait « été un bon gouverneur ».

“Cela dit, il ne reste plus qu’un homme et une femme”, a déclaré Haley, ancienne ambassadrice de l’ONU et ancienne gouverneure de Caroline du Sud.

La campagne de Trump a déclaré dans un communiqué qu’elle était “honorée” par le soutien de DeSantis et a déclaré “qu’il est maintenant temps pour tous les républicains de se rallier derrière le président Trump” contre Biden.

DeSantis a fait écho au style combatif de Trump et au cri de ralliement « L’Amérique d’abord » tout en affirmant qu’il serait plus éligible, plus fidèle aux valeurs conservatrices et plus efficace dans l’exécution d’un programme. Il a fortement fait appel à la base du parti en tant que personne prête à se pencher sur des questions polarisantes et à se battre contre les critiques, les médias et des entreprises telles que Disney. Ayant du mal à progresser contre Trump, il critique de plus en plus l’ancien président en le qualifiant de « risque élevé » et de « faible récompense » pour le Parti républicain.

Mais la stratégie du gouverneur pour son deuxième mandat a échoué car les électeurs ont refusé de quitter Trump et sont même revenus vers lui, galvanisés par l’indignation suscitée par les quatre inculpations criminelles de l’ancien président. DeSantis s’est aliéné les électeurs primaires et les donateurs plus modérés qui se tournaient de plus en plus vers Haley comme une alternative à Trump. Des interactions gênantes sur la piste ont entravé la campagne de DeSantis, engendrant des vidéos virales et nourrissant sa réputation de longue date de distance.

Une personne profondément impliquée dans la campagne de DeSantis, qui, comme d’autres, s’est exprimée sous couvert d’anonymat afin de s’exprimer librement, a déclaré que la campagne présentait une multitude de problèmes : pas de message cohérent, des conseillers en guerre et un faible programme de donateurs de petits dollars. DeSantis n’aimait pas courtiser les donateurs et les militants, a déclaré cette personne, et passait trop de temps sur les questions de guerre culturelle. Lorsqu’il a fait des ajustements, cette personne a dit qu’il était trop tard.

“En fin de compte, je ne pense pas que tout cela ait de l’importance avec toutes les inculpations de Trump”, a déclaré cette personne. “Ce n’était pas une campagne bien menée, mais je ne pense pas que la campagne la mieux menée aurait battu Trump.”

DeSantis a à peine battu Haley pour une seconde lointaine dans l’Iowa, l’État où il a investi la grande majorité de son temps et de ses ressources. Après l’Iowa, DeSantis a été confronté à une carte difficile sans états évidents pour l’aider à inverser la tendance.

Et une opération tentaculaire qui a rapidement permis de récolter plus de 100 millions de dollars a été en proie à des luttes intestines et à la méfiance entre les différentes factions. Les loyalistes de DeSantis à Tallahassee se sont affrontés avec les consultants nationaux engagés pour diriger un super PAC solidaire – leurs tensions ont culminé avec la création tardive d’un nouveau groupe et les démissions et le licenciement de hauts responsables.

Ron DeSantis voulait changer la façon dont les campagnes étaient financées. Puis les combats ont commencé.

Les discussions sur l’abandon ont commencé la semaine dernière alors que l’équipe de DeSantis a insisté sur le fait qu’il restait et se tournait vers la Caroline du Sud. Le gouverneur avait déclaré aux donateurs et à ses alliés qu’il avait assez d’argent pour passer à travers la Caroline du Sud, dont les primaires du Parti républicain ont lieu le 24 février, mais les hauts fonctionnaires ne voyaient pas de chemin vers la victoire, selon une personne proche des conversations. DeSantis était sur la bonne voie pour afficher un pourcentage à un chiffre dans le New Hampshire, selon les sondages, ce qui aurait pu rendre sa sortie plus embarrassante.

La plupart des cadres supérieurs de DeSantis souhaitaient qu’il se retire de la course, selon un allié de longue date de DeSantis qui lui parle régulièrement, qui a déclaré que le gouverneur avait entendu des arguments selon lesquels des pertes pourraient nuire davantage à sa marque. DeSantis est déterminé à avoir encore un avenir dans la politique républicaine, a déclaré cette personne, et ne veut pas être davantage endommagé pour 2028.

Le gouverneur de Floride s’est dit résigné au fait que les électeurs républicains voulaient soutenir Trump – et que les médias conservateurs et les influenceurs étaient désormais contre lui. DeSantis a déclaré à un conseiller la semaine dernière qu’il comprenait qu’il perdrait probablement mais qu’il n’était pas prêt à tirer sur la corde.

“Il n’allait même pas dépasser les 10% dans le New Hampshire et n’avait aucun chemin en Caroline du Sud”, a déclaré un proche du gouverneur. “Il essayait de dire à tout le monde qu’il allait juste rester dehors et attendre que les contestations judiciaires de Trump se déroulent, mais ce n’était pas réalisable et il le savait.”

DeSantis est retourné à Tallahassee ce week-end au lieu de faire campagne en Caroline du Sud jusqu’à dimanche, comme cela avait été prévu, selon plusieurs personnes proches de son voyage. Sa campagne avait récemment ajouté un événement dimanche soir dans le New Hampshire et avait tenté de dissiper les spéculations selon lesquelles la fin était proche après que le gouverneur ait annulé les apparitions télévisées matinales.

Star du GOP pour son opposition farouche aux restrictions liées aux coronavirus en Floride, DeSantis a adopté un programme agressif dans son État d’origine à l’approche de sa campagne. Il a adopté des lois limitant la discussion des questions LGBTQ à l’école, annulant le financement des programmes universitaires de « diversité, équité et inclusion » et interdisant l’avortement après environ six semaines de grossesse, entre autres. Il a qualifié la Floride de « l’endroit où le réveil va mourir », vantant la domination du GOP dans l’État et sa marge de victoire de près de 20 points en 2022, ce qui a conduit le New York Post à surnommer le gouverneur « DeFuture ».

Malgré le buzz national, certains républicains qui ont travaillé avec DeSantis en Floride doutaient que son succès dans l’État se traduise sur la scène nationale. En tant que gouverneur, disaient-ils, DeSantis était efficace mais impitoyable et insulaire, peu enthousiaste à l’égard des aspects sociaux de la politique et gardant un petit cercle de confiance centré sur sa femme. Pour remplacer son directeur de campagne en août, DeSantis a choisi un fidèle assistant du bureau du gouverneur sans expérience de campagne – un bouleversement qu’un collecteur de fonds a qualifié de « réarrangement des chaises longues sur le Titanic ».

L’argent était l’un des grands avantages de DeSantis lorsqu’il s’est lancé dans la course. Sa campagne a permis de récolter la somme colossale de 8 millions de dollars dans les 24 heures suivant son lancement. Et plus de 80 millions de dollars restant de sa réélection au poste de gouverneur ont été transférés à son super PAC principal, Never Back Down, qui a assumé de nombreuses fonctions traditionnellement gérées par les campagnes et a repoussé les limites des restrictions juridiques sur la capacité d’un tel groupe extérieur à se coordonner avec ses favoris. candidat. Never Back Down a mis en place un vaste programme de porte-à-porte, a pris en charge une partie des coûts de son avion privé et a accueilli de nombreux événements de DeSantis, l’invitant en tant qu’« invité spécial ».

Mais la campagne s’est rapidement heurtée à des difficultés financières après avoir été lancée avec un personnel massif et avoir fixé des attentes trop élevées en matière de collecte de fonds. Les licenciements ont commencé. Le super PAC a absorbé encore plus de coûts. Les principaux donateurs reculaient également, certains d’entre eux étant consternés par la signature par DeSantis d’une interdiction de l’avortement de six semaines ou par sa déclaration à l’animateur de Fox de l’époque, Tucker Carlson, selon laquelle les États-Unis n’avaient aucune raison impérieuse de s’impliquer davantage dans un conflit territorial entre la Russie et la Russie. Ukraine.”

Le milliardaire Ken Griffin, l’un des principaux bailleurs de fonds de la réélection de DeSantis au poste de gouverneur, devait initialement apporter une contribution majeure aux efforts de DeSantis. Mais il est devenu critique à l’égard du gouverneur. Le plus grand contributeur connu de Never Back Down, l’homme d’affaires Robert Bigelow, s’est retiré et dit en août, DeSantis était allé trop à droite. Griffin était très en colère contre la position de DeSantis sur l’avortement, et les multiples instances des conseillers de DeSantis n’ont pas pu obtenir son soutien au gouverneur, selon des personnes proches du dossier. Les dirigeants de Wall Street proches de lui en ont ensuite cédé à Haley.

Les inculpations de Trump – à partir de fin mars – ont marqué le début d’une baisse des sondages pour DeSantis, avec des électeurs qui approuvent l’ancien président. Lors de sondages et de groupes de discussion, les partisans de DeSantis et d’autres républicains ont constaté que de nombreuses lignes d’attaque apparemment logiques contre Trump étaient inefficaces.