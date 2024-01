Ron DeSantis se retire de la course à la présidentielle américaine et soutient Trump | Actualités électorales

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a suspendu sa campagne présidentielle américaine juste avant les primaires du New Hampshire et a soutenu Donald Trump, mettant ainsi fin à une candidature à la Maison Blanche qui n’a pas répondu aux attentes selon lesquelles il émergerait comme un challenger sérieux de l’ancien président.

“Il est clair pour moi qu’une majorité des électeurs républicains des primaires veulent donner une autre chance à Donald Trump”, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée dimanche sur X.

Les primaires du New Hampshire, les premières aux États-Unis, auront lieu mardi.

DeSantis a ridiculisé l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley, longtemps sa plus proche rivale pour la deuxième place dans la course aux primaires, affirmant que les républicains « ne peuvent pas revenir à la vieille garde républicaine d’antan, une forme reconditionnée de corporatisme réchauffé que représente Nikki Haley ».

DeSantis est entré dans la course à la présidentielle de 2024 avec des avantages majeurs dans sa quête pour affronter Trump, et les premiers sondages primaires suggéraient qu’il était en position de force pour y parvenir.

Lui et ses alliés ont amassé une fortune politique dépassant largement les 100 millions de dollars et il se vantait d’un bilan législatif important sur des questions importantes pour de nombreux conservateurs comme l’avortement et l’enseignement des questions de race et de genre dans les écoles.

De tels avantages n’ont pas survécu à la réalité de la politique présidentielle de 2024.

D’une annonce très médiatisée en proie à des problèmes techniques aux bouleversements constants de son équipe et de sa stratégie de campagne, DeSantis a eu du mal à trouver sa place dans la primaire. Il a perdu les caucus de l’Iowa – qu’il avait juré de gagner – de 30 points de pourcentage face à Trump.

Et maintenant, l’avenir politique de DeSantis est remis en question après qu’il ait suspendu sa candidature à la présidentielle après un seul scrutin. L’homme de 45 ans a un mandat limité en tant que gouverneur de Floride.





On s’attendait généralement à ce que DeSantis soit un sérieux challenger de Trump.

Reconnaissant la menace, Trump s’en est pris violemment au gouverneur de Floride dans les mois qui ont précédé l’annonce de sa candidature par DeSantis en mai, et a continué à le harceler pendant la campagne électorale, sur les réseaux sociaux et dans la publicité payante dans les mois qui ont suivi.

Pourtant, bon nombre des problèmes de DeSantis pourraient être de sa faute.

Alimenté par sa réélection dominante en Floride en 2022, DeSantis a contourné la tradition en annonçant sa campagne présidentielle sur X, lors d’une conversation sur le site de médias sociaux avec le PDG Elon Musk. Le site a échoué à plusieurs reprises au cours de la conversation, rendant pratiquement impossible l’écoute de ses remarques liminaires en tant que candidat à la présidentielle.

Au cours des semaines et des mois suivants, DeSantis a eu du mal à entrer en contact avec les électeurs à un niveau personnel.

Il a irrité certains responsables républicains du New Hampshire lors de la visite inaugurale de sa campagne dans l’État en refusant de répondre aux questions des électeurs, comme c’est la tradition dans le New Hampshire. Et plus tard, des interactions inconfortables avec des électeurs d’autres États ont également été filmées.

Des difficultés financières plus graves sont apparues au cours de l’été.

Fin juillet, DeSantis avait licencié près de 40 employés dans le but de réduire d’environ un tiers sa masse salariale de campagne. Les réductions sont intervenues peu de temps après que des documents publics ont révélé qu’il brûlait ses importantes caisses de campagne à un rythme insoutenable.

Certaines personnes à la recherche d’une alternative à Trump ont soutenu Haley, l’ancienne diplomate et gouverneure de Caroline du Sud qui a gagné en popularité auprès de nombreux donateurs républicains, des électeurs indépendants et de ce qu’on appelle la foule de Never Trump.

DeSantis et Haley se sont fréquemment attaqués dans les débats et dans la publicité, souvent plus directement qu’ils ne s’en sont pris à Trump.

Alors que les problèmes financiers internes s’accentuaient, DeSantis s’est tourné de manière agressive vers un super PAC allié pour gérer les fonctions de campagne de base telles que l’organisation d’événements de campagne, la publicité et une vaste opération de porte-à-porte.

La loi fédérale n’autorise pas les campagnes à se coordonner directement avec les super PAC.

En décembre, un groupe de surveillance gouvernemental non partisan a déposé une plainte auprès de la Commission électorale fédérale, citant des articles de l’Associated Press et d’autres, alléguant que le degré de coordination et de communication entre la campagne de DeSantis et le super PAC Never Back Down avait franchi une ligne légale. .

DeSantis a nié tout acte répréhensible et a qualifié la plainte de « farce ».

Pourtant, le flux constant de développements négatifs ayant conduit à l’ouverture des élections primaires a miné la confiance du réseau de donateurs de DeSantis, qui était censé être une force majeure, et de ses partisans potentiels aux urnes. Alors que ses résultats dans les sondages stagnaient, DeSantis et ses alliés ont renoncé à leur stratégie multi-états et ont concentré pratiquement toutes ses ressources sur les caucus d’ouverture de l’Iowa.

Après avoir quitté la présidentielle de 2024, DeSantis recentre désormais son attention sur le reste de son deuxième et dernier mandat de gouverneur de Floride, qui se termine en janvier 2027.