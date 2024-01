Ron DeSantis reste concentré sur les problèmes de Washington

TALLAHASSEE, Floride (AP) — Sur les talons d’une candidature présidentielle ratéele gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a finalement donné son avis sur ce qu’il souhaite que les législateurs des États fassent cette année : changer Washington.

Moins de deux semaines après avoir suspendu sa campagne présidentielle et moins de la moitié de la session législative annuelle de 60 jours, DeSantis a tenu une conférence de presse lundi avec des partisans enthousiastes pour dire qu’il souhaitait que les législateurs des États demandent des amendements à la constitution américaine pour limiter le mandat du Congrès et équilibrer le budget fédéral.

Mais les idées ne sont pas nouvelles et 33 autres États devraient le rejoindre, a reconnu le gouverneur devant une pancarte indiquant « TENIR WASHINGTON POUR RESPONSABLE ».

“En fait, beaucoup de choses l’ont fait au fil des ans”, a déclaré DeSantis à propos d’autres États. “La Floride a déjà limité les mandats il y a environ 10 ou 12 ans.”

Contrairement à la plupart des années, DeSantis a largement évité de donner aux législateurs un plan pour la session législative de cette année. Son discours pour le coup d’envoi cela ressemblait en grande partie à un argument de liste pour les électeurs de l’Iowa la semaine précédant son arrivée dans un loin derrière l’ancien président Donald Trump dans les premiers caucus du pays.

Maintenant que la Chambre a déjà adopté des projets de loi sur les amendements américains proposés et que le Sénat est sur le point de faire de même, DeSantis s’est envolé pour Naples, à plus de 531 kilomètres du Capitole, pour avoir également son mot à dire.

Il a également attaqué le président Joe Biden sur l’immigration et la politique étrangère, mais n’a rien dit sur les problèmes auxquels la Floride est immédiatement confrontée et sur ce qu’il fera à leur sujet avant de devoir quitter ses fonctions en 2027.

Le sénateur démocrate Jason Pizzo a déclaré qu’il soutenait également la limitation des mandats au Congrès, mais a déclaré qu’il se rendait compte que c’était quelque chose qui échappait au contrôle de la Floride. Pizzo a critiqué DeSantis pour avoir adopté un amendement à l’équilibre budgétaire parmi les premières choses dont il a parlé publiquement depuis son retour de l’Iowa, où le gouverneur parlait souvent de revêtir « l’armure complète de Dieu ».

“Il devrait se concentrer sur les assurances et sur les infrastructures”, a déclaré Pizzo. « Nous devrions discuter de la question de savoir si vous pourrez ou non tirer la chasse d’eau dans 10 ans. Je sais que ce n’est pas sexy, mais pour un gars qui revêt l’armure complète de Dieu, il devrait aller de l’avant et se concentrer sur certaines de ces choses.

Pizzo a une théorie pour laquelle DeSantis ressemble toujours à un candidat à la présidentielle.

“Je ne pense pas qu’il ait abandonné”, a déclaré Pizzo. « Il court toujours. Il change, il change, mais il s’attend toujours à ce que Trump ne soit pas physiquement en mesure de servir.»