Ron DeSantis redouble de scepticisme à l’égard du vaccin Covid. Cela ne fera probablement pas bouger les électeurs du GOP.

« Les restrictions liées au Covid sont passées d’un problème dominant dont on parlait tout le temps dans les groupes de discussion à un problème qui n’est jamais évoqué. Les gens n’en parlent plus », a déclaré Sarah Longwell, une stratège républicaine anti-Trump qui organise régulièrement des groupes de discussion. « Coût Covid [DeSantis] une de ses cartes de visite.

Peu de candidats majeurs à la présidentielle, voire aucun, se sont aussi ouvertement alignés sur le scepticisme à l’égard des vaccins que DeSantis. Son équipe a régulièrement Vitesse de distorsion de fonctionnement réduite – l’effort de l’administration Trump pour accélérer le développement de vaccins contre le Covid-19. Il a ouvertement discuté du placement du théoricien du complot Robert F. Kennedy, Jr. dans un rôle de santé publique de premier plan dans une éventuelle administration DeSantis. Et à la mi-août, il a reconnu à POLITICO qu’il n’avait jamais reçu de rappel de Covid.

« Je n’ai pas reçu de vaccin d’ARNm », a-t-il déclaré aux journalistes, interrogé sur ses antécédents vaccinaux. « Une photo du Johnson & Johnson, et c’était tout pour moi. »

Les efforts de DeSantis pour raviver le récit de lui-même en tant que principal sceptique à l’égard des protocoles de santé de Covid visent, en partie, à capitaliser sur ce qu’il considère comme une faiblesse de l’ancien président Donald Trump, qui domine la primaire. Le gouverneur a vanté ses efforts en période de pandémie pour aller à l’encontre des directives de l’administration Trump et ouvrir les espaces publics en Floride plus tôt que dans les autres États. Son équipe a critiqué les premières pressions de Trump en faveur du vaccin Covid. Et le chirurgien général de son État a récemment découragé l’adoption de le dernier vaccin Covid booster, contredisant les directives de l’agence fédérale.

« Le COVID a révélé au peuple américain l’ampleur des excès et des abus du gouvernement », a déclaré le porte-parole de la campagne, Bryan Griffin, dans un communiqué. « Ron DeSantis a eu raison du COVID en rejetant les confinements et les mandats. Alors que la gauche pousse une nouvelle vague d’hystérie liée au COVID, Ron DeSantis est le seul candidat ayant fait ses preuves en matière de riposte et capable de rendre compte des actes répréhensibles commis.»

La posture de DeSantis a alarmé les responsables de la santé publique, qui craignent qu’il ne généralise des positions autrefois reléguées en marge politique et ne suscite chez les électeurs républicains une méfiance à l’égard des vaccins au-delà de ceux associés à Covid.

« En examinant la réponse au Covid en Floride, nous devons nous demander pourquoi sommes-nous passés d’un taux de mortalité par Covid parmi les plus bas aux États-Unis, un an et demi après le début de la pandémie, à un des taux de mortalité les plus élevés ? Et les politiques et messages anti-santé publique et anti-vaccin ont-ils joué un rôle ? Scott Rivkees, qui a servi comme chirurgien général de Floride au début de Covid et a démissionné au milieu d’un différend avec DeSantis, a déclaré dans une interview.

Pendant le mandat de DeSantis au Congrès, il y avait peu d’indications sur la méfiance généralisée à l’égard des responsables de la santé publique qui définiraient son mandat de gouverneur. Tout au long de ses débuts à Tallahassee, il n’a pas courtisé la foule sceptique face aux vaccins. Lorsque les injections de Covid ont été mises en ligne, il les a accueillies avec enthousiasme, même s’il a publiquement rompu avec les directives fédérales sur quels groupes devraient les recevoir en premier.

Cela a commencé à changer à mesure que la pandémie persistait.

DeSantis s’est séparé des responsables de l’administration Trump et a subi la chaleur des opposants pour l’ouverture des plages, des écoles et des entreprises. Il a publiquement réprimandé les jeunes étudiants qui portaient des masques, arguant qu’ils étaient inutiles. Et à mesure que les critiques se sont multipliées concernant sa gestion du virus, sa détermination a également augmenté – de sorte qu’en septembre 2021, il a fait appel à un médecin comme chirurgien général de Floride. qui a dénoncé les mandats de vaccination.

Ces premières démarches font l’objet d’un examen minutieux alors qu’il cherche à occuper le poste le plus élevé du pays.

« On lui a donné une tribune parce qu’il se présente à la présidence. Il devrait expliquer clairement ce que le vaccin peut et ne peut pas faire… quand il dit que je ne reçois plus de vaccins », a déclaré Paul Offit, pédiatre spécialisé dans les maladies infectieuses et ancien membre du comité consultatif sur les pratiques d’immunisation des Centers for Disease Control. . « Je ne pense même pas qu’il fasse un clin d’œil ou hoche la tête lorsqu’il dit que RFK Jr. pourrait être mon chef du CDC. Je pense qu’il soutient clairement les militants anti-vax.

DeSantis et ses collaborateurs ont insisté sur le fait qu’ils ne sont pas intrinsèquement anti-vaccins ; ils sont plutôt opposés aux mandats de vaccination. Mais son opération a aussi messages poussés lier le vaccin Covid aux blessures et à la mort. Le gouverneur a demandé à la Cour suprême de l’État de constituer un grand jury pour enquêter sur « tout acte répréhensible en Floride concernant les vaccins Covid-19 ». Et le Tampa Bay Times rapporté que Ladapo a modifié les données scientifiques pour justifier l’indication selon laquelle les jeunes hommes ne devraient pas recevoir le vaccin Covid.

Pour l’équipe de DeSantis, on pensait que sa posture s’alignait sur l’air du temps du Parti républicain au sens large. Fatigué des mandats et méfiant à l’égard des campagnes de vaccination, DeSantis – estiment-ils – canalisait le nouveau populisme de la base. Même Trump a reconnu que le vaccin il avait autrefois vanté qu’il était devenu davantage un handicap lors des primaires du GOP. Fin août, l’ancien président partageait une vidéo dans lequel DeSantis était accusé d’avoir vacciné davantage de personnes et dans lequel le tir était présenté comme une cause de décès.

«La Floride était le seul État à suivre la science», a déclaré récemment le législateur de Floride Randy Fine, un républicain qui a soutenu DeSantis. « Comme il avait raison à plusieurs reprises dans la façon dont il a géré Covid et que les soi-disant scientifiques de Washington lui ont continuellement dit qu’il avait tort, je pense que cela l’a blasé à juste titre. »

« Sa réponse au Covid en faisant de la Floride le phare de la liberté est ce qui l’a catapulté au rang de principal rival de Trump », a ajouté Fine.

Le bilan du gouverneur sur Covid est mitigé. Bien qu’il soit devenu célèbre pour avoir lutté contre les mandats et accordé la priorité aux personnes âgées recevant le vaccin, les taux de vaccination des résidents plus jeunes étaient à la traîne, selon un rapport. Exposé du New York Times sur la gestion du virus par DeSantis. Au moment où la variante Delta a frappé en 2021, le taux de mortalité en Floride – après ajustement en fonction de l’âge – dépassait celui de presque tous les autres États, a constaté le Times.

Le problème pour DeSantis est désormais double : les électeurs qui ont été réceptifs à son message sur le vaccin soutiennent également Trump ; et comme une grande partie du pays, ils se remettent de la pandémie.

En effet, le Covid a disparu de la conscience publique en tant que sujet principal du vote – il ne faisait pas partie des questions sur lesquelles les électeurs ont été interrogés au cours d’un été. Sondage New York Times/Siennetout comme les cas ont commencé à augmenter en raison de la sous-variante EG.5 – et la position de DeSantis a également baissé. Autrefois positionné comme la seule menace sérieuse du Parti Républicain à l’investiture de Trump, DeSantis est désormais à environ 100% de retard sur l’ancien président. 40 points.

Néanmoins, DeSantis ne montre aucun signe de changement de cap.

Ayant précédemment éludé une réponse directe à la question de savoir combien de vaccins Covid il avait personnellement reçus, il a discuté de son raisonnement pour s’arrêter à un seul lors d’un passage dans le New Hampshire.

« La raison pour laquelle je l’ai fait, même si je suis [at] le faible risque de COVID, c’est parce qu’on nous a dit que ces vaccins préviennent l’infection », a ajouté le gouverneur. « Et donc j’étais gouverneur et je ne voulais pas être à court de dépenses pendant deux semaines parce que j’avais été infecté. Eh bien, il s’avère que ces vaccins n’ont pas réellement empêché l’infection et les données de rappel étaient donc très, très médiocres. Nous n’avons donc jamais fait de rappels. »

DeSantis s’en est également régulièrement pris au Dr Anthony Fauci, qui a aidé à diriger l’équipe d’intervention de Trump contre le Covid, suscitant une fois des applaudissements en disant : « Quelqu’un doit attraper ce petit elfe et le jeter à travers le Potomac. » Sans beaucoup d’autres distinctions politiques à établir entre lui et Trump, DeSantis a insisté sur le fait qu’il aurait licencié Fauci, déploré la « dystopie faucienne » et a pris l’habitude de faire référence la « Maison Blanche Trump-Fauci ».

L’immunologiste de 82 ans a été ciblé dans une première publicité d’attaque d’un PAC aligné sur DeSantis, Never Back Down, qui a dépensé jusqu’à présent plus de 515 000 $ pour ces spots dans les États à vote anticipé. | Patrick Semansky/AP Photo

L’immunologiste de 82 ans a été ciblé dans une première publicité d’attaque d’un PAC aligné sur DeSantis, Never Back Down, qui a dépensé jusqu’à présent plus de 515 000 $ pour ces spots dans les États à vote anticipé, selon une étude d’AdImpact. Le PAC a également envoyé un membre du personnel pour diriger les gens vêtus de costumes de Trump et Fauci qui trollaient l’ancien président lors d’un arrêt de campagne dans l’Iowa au cours de l’été.

Fauci, qui enseigne maintenant à l’Université de Georgetowna refusé de commenter cet article.

Mais d’autres médecins ont critiqué DeSantis pour avoir utilisé sa plateforme publique non seulement pour attaquer Fauci, mais aussi pour promouvoir, ce qu’ils considéraient, une position irresponsable sur les vaccins qui pourraient causer des dommages physiques aux Américains.

« Il est indéniable que ce vaccin agit pour prévenir les infections symptomatiques, en particulier les infections graves », a déclaré Offit. Offit, âgé de 72 ans, a déclaré qu’il n’avait « jamais » vu une réaction aussi politisée à un vaccin médical au cours de sa vie, ajoutant : « Je peux affirmer en toute sécurité que c’est le premier virus de l’histoire de l’humanité où vous êtes beaucoup plus susceptible mourir si vous êtes républicain que si vous êtes démocrate.