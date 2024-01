Ron DeSantis réagit à l’obtention de la deuxième place au caucus de l’Iowa : « ticket frappé »

Nouvelles





WEST DES MOINES, Iowa — Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s’est adressé à ses partisans lundi soir après s’être classé deuxième dans le caucus de l’Iowa derrière l’ancien président Donald Trump, arguant qu’il avait « son ticket expulsé de l’Iowa ».

« Ils nous ont tout jeté, sauf l’évier de la cuisine. Ils ont dépensé près de 15 millions de dollars pour nous attaquer… Ils ont même déclenché des élections avant que les gens n’aient eu la chance de voter », a commencé le gouverneur.

“Je ne vais trouver aucune excuse, et je vous le garantis : je ne vous décevrai pas.”

DeSantis est arrivé aux élections avec des sondages le prédisant troisième derrière Trump et Nikki Haley. Le gouverneur a réussi à obtenir la deuxième place, derrière la première place écrasante de Trump.

Le principal partisan de DeSantis et leader évangélique, Bob Vander Plaats, a déclaré : « vous frappez deux billets » hors de l’Iowa, et DeSantis aura l’opportunité de continuer.

Le gouverneur de Floride et candidat républicain à la présidentielle, Ron DeSantis, est rejoint par son épouse Casey DeSantis lors de la soirée de surveillance du caucus de l’Iowa à West Des Moines, Iowa, le 15 janvier 2024. REUTERS

Le leader de Sunshine State avait déclaré depuis longtemps qu’il « gagnerait » le caucus de l’Iowa grâce à sa solide organisation et son jeu sur le terrain. Il s’est rendu dans les 99 comtés de l’État et s’est engagé dans une politique de vente au détail de base dans le but de convaincre les électeurs.

Au cours du week-end, DeSantis a continué à pousser, sprintant à travers l’État et organisant plusieurs événements par jour dans des conditions de blizzard.

Sa campagne a fait valoir que son organisation, dans un contexte de mauvais temps et d’une éventuelle participation moindre au caucus, lui donnerait un coup de pouce dans les résultats.

Le candidat républicain à la présidentielle et ancien président américain Donald Trump s’exprime lors de la soirée de surveillance nocturne de son caucus à Des Moines, Iowa, États-Unis, le 15 janvier 2024. PA

Le candidat républicain à la présidentielle, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s’exprime lors de sa soirée de caucus le 15 janvier 2024 à West Des Moines, Iowa. Getty Images

Il a continué à parler aux électeurs tout au long de la journée de lundi et dans la soirée, visitant les sites des caucus.

Dans les heures qui ont précédé le caucus de lundi soir, DeSantis a déclaré qu’il espérait bien réussir et qu’il était heureux que les gens le voient comme un « outsider ».

La campagne de DeSantis a fait valoir que les médias avaient commis une ingérence électorale en appelant à une victoire de Trump avant la fermeture des bureaux de vote.

Nikki Haley, candidate républicaine à la présidentielle et ancienne ambassadrice de l’ONU, s’exprime lors de sa soirée de caucus le 15 janvier 2024 à West Des Moines, Iowa. Getty Images

L’ancien candidat républicain à la présidentielle Donald Trump arrive pour prendre la parole lors d’une soirée de caucus à Des Moines, Iowa, le 15 janvier 2024. PA

« Il est absolument scandaleux que les médias participent à l’ingérence électorale en annonçant la course avant même que des dizaines de milliers d’habitants de l’Iowa n’aient eu la chance de voter. Les médias sont dans le réservoir pour Trump et c’est l’exemple le plus flagrant à ce jour », a déclaré le directeur de la communication Andrew Romeo dans un communiqué.

DeSantis s’est engagé à poursuivre sa campagne dans les premiers États et devrait se rendre en Caroline du Sud – l’État d’origine de Haley – mardi matin, suivi du New Hampshire dans l’après-midi.











