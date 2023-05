Ron DeSantis peut-il battre Donald Trump ? Ces vétérans politiques de la Floride ne sont pas si sûrs

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

HNous sommes une présence omniprésente dans les médias conservateurs avec une réputation de guerrier anti-réveil qui a utilisé une législature d’État docile pour faire de la Floride la Mecque du républicanisme de l’ère Trump.

Mais si Ron DeSantis veut être président, il doit vaincre Donald Trump et Joe Biden, et d’éminents politiciens de Floride ne sont pas si sûrs que l’une ou l’autre de ces choses se produira un jour.

Le gouverneur de Floride pour le deuxième mandat, qui a séjourné pendant des mois sur les principaux champs de bataille traditionnels de l’Iowa et du New Hampshire tout en colportant son manifeste et ses mémoires Le courage d’être libre, était autrefois considéré comme un formidable obstacle au rêve de l’ex-président deux fois destitué de reprendre sa place à la Maison Blanche.

Mais dans les semaines qui ont suivi l’acte d’accusation d’un grand jury de New York, M. Trump s’est retrouvé du mauvais côté, le gouverneur de Floride a vu sa position dans les sondages chuter tandis que son compatriote floridien a pris une avance considérable parmi les électeurs primaires du GOP.

Pourtant, M. DeSantis a lancé une campagne présidentielle présidentielle qui bénéficie du soutien d’une bonne partie de son parti et d’un formidable trésor de guerre transféré de sa réélection réussie l’année dernière. Le 24 mai, M. DeSantis a déposé des documents déclarant sa candidature.

Il a obtenu ce soutien – et un profil national – en gagnant le cœur et l’esprit de certains anciens boosters de Trump grâce à son rejet sans réserve de toutes les restrictions ou mandats destinés à contenir la pandémie de Covid-19, et il a gardé son soutien de base parmi certains GOP purs et durs en utilisant une majorité législative d’État conforme pour adopter une longue liste de priorités conservatrices et utiliser les batailles de guerre culturelle qui en résultent pour rehausser encore plus son profil.

Un stratège médiatique républicain qui a travaillé sur la campagne 2020 de M. Trump, Giancarlo Sopo, a déclaré L’indépendant il pense que M. DeSantis est « le choix évident » pour diriger le GOP lors des élections de l’année prochaine en raison de ce qu’il a décrit comme le rôle du gouverneur de Floride dans la promulgation de « l’agenda conservateur le plus audacieux que ce pays ait connu depuis Ronald Reagan » et de la « capacité unique de M. DeSantis démoraliser et vaincre la gauche ».

Ron DeSantis a renforcé son soutien grâce à sa position sur la pandémie de Covid et sa «guerre contre le réveil»

Pourtant, la confiance de M. Sopo dans les capacités de M. DeSantis n’était pas partagée par de nombreux vétérans du GOP de Floride contactés par L’indépendant.

Aucun des agents basés en Floride ne parlerait officiellement de peur de s’aliéner le gouverneur, qui s’est forgé une réputation de vindicte au cours de ses cinq années à Tallahassee.

Mais l’opinion consensuelle parmi les stratèges politiques du GOP, dont beaucoup ont joué un rôle dans les campagnes nationales des années passées, était que la réputation du gouverneur en tant que vainqueur de la libération est une façade soigneusement fabriquée – une invention récente qui est une fabrication formée par une coterie d’assistants de presse combatifs et de médias sympathiques.

La réinvention de M. DeSantis en tant que colosse éveillé se tenant à cheval sur le Sunshine State ne pourrait pas être un contraste plus frappant avec la façon dont il s’est conduit pendant les cinq années qu’il a passées à Washington tout en représentant le 6e district du Congrès de Floride à la Chambre des représentants.

Le futur gouverneur a remporté sa première élection à la Chambre en 2012, deux ans seulement après que le mouvement Tea Party qui a surgi après l’investiture de Barack Obama a aidé le GOP à reprendre le contrôle de la chambre du caucus démocrate dirigé par Nancy Pelosi.

Alors qu’il se préparait à se présenter à cette élection, M. DeSantis a trouvé un moyen de capitaliser sur le sentiment anti-Obama au sein du GOP en appelant son premier livre Rêves de nos pères fondateurs – un titre qui l’a positionné comme une sorte de réponse aux mémoires les plus vendues de M. Obama, Rêves de mon père.

DeSantis fait face à une lutte acharnée pour la nomination du GOP contre l’ancien allié Donald Trump (Copyright 2018 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Après avoir prêté serment au Congrès en janvier 2013, il est rapidement devenu l’un des membres les plus conservateurs d’une conférence républicaine de la Chambre ouvertement conservatrice. Après avoir remporté un deuxième mandat à mi-mandat en 2014, il est devenu membre fondateur du House Freedom Caucus, un groupe de républicains d’extrême droite qui deviendrait une telle épine dans le pied du président de la Chambre de l’époque, John Boehner, que le républicain de l’Ohio a choisi. de démissionner plutôt que de subir l’indignité d’être expulsé pour avoir forgé un trop grand nombre de compromis avec M. Obama.

Le républicain de Floride a compilé un record de vote aussi conservateur que n’importe quel membre du House GOP, mais malgré son arrivée sur la scène à un moment où sa marque de conservatisme de droite dure devenait de plus en plus en vogue à la Chambre, il n’est jamais devenu aussi connu que certains de ses collègues tout aussi conservateurs, tels que les représentants Jim Jordan (R-Ohio), Mark Meadows (R-NC) ou Justin Amash (R-MI).

Une raison possible à cela – sa réputation de solitaire maladroit – semble avoir déjà entravé ses chances contre M. Trump.

Un ancien collègue du House GOP, l’ancien représentant du Michigan David Trott, a déclaré politique plus tôt ce mois-ci, M. DeSantis n’a jamais tenté une seule fois d’entamer une conversation avec lui pendant les deux années où ils ont siégé l’un à côté de l’autre au sein de la commission des affaires étrangères de la Chambre.

« J’étais nouveau au Congrès, et il ne s’est pas présenté ni même dit bonjour », a-t-il rappelé dans un e-mail au journal du point de vente. Livre de jeu bulletin.

Lors d’un entretien téléphonique ultérieur, M. Trott a également qualifié le gouverneur de Floride de « a *****e » et a déclaré qu’il ne pensait pas que M. DeSantis « se souciait des gens ».

Un autre collègue de la Chambre qui a parlé anonymement à NBC News a déclaré qu’il « n’avait pas d’amis » au Congrès et qu’il n’était « pas un politicien rétrograde ».

«Ce n’était pas un gars sympathique. C’était un gars motivé par son agenda personnel », a déclaré un législateur. «J’étais avec lui au gymnase tous les matins et je pouvais à peine lui faire dire bonjour. Il n’avait pas l’air d’aimer être ici.

L’aversion présumée de M. DeSantis pour la chambre basse est devenue évidente après seulement deux mandats lorsqu’il s’est brièvement présenté comme candidat au siège du Sénat détenu par le sénateur Marco Rubio, qui était alors candidat à la présidence lors de la primaire de 2016.

Lorsque M. Rubio a perdu la primaire républicaine à la présidence au profit de M. Trump, M. DeSantis est resté sur le bulletin de vote pour son siège à la Chambre et a facilement remporté un troisième mandat.

Mais après une courte période de travail pour gagner la faveur de M. Trump en agressivement critiquer l’enquête sur l’ingérence de la Russie dans l’élection présidentielle de 2016 par le conseiller spécial Robert Mueller, le président de l’époque a récompensé la loyauté de M. DeSantis avec une approbation lorsqu’il s’est présenté à la primaire du gouverneur de Floride en 2018.

Après avoir remporté la nomination du GOP, M. DeSantis a battu à peine son adversaire démocrate, l’ancien maire de Tallahassee Andrew Gillum, remportant sa place dans le manoir du gouverneur de Floride par moins d’un point de pourcentage.

DeSantis, sa femme Casey et leurs enfants sur scène après avoir parlé à des partisans lors d’une soirée électorale après avoir remporté sa course à la réélection à Tampa, en Floride, l’année dernière (Copyright 2022 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Son ascension en Floride a coïncidé avec d’importants niveaux de migration vers la Floride, un État sans impôt sur le revenu. Dans le même temps, un battement de tambour régulier de la messagerie du GOP qui a qualifié même les démocrates les plus modérés de «socialistes» a contribué à pousser les électeurs latinos – dont beaucoup étaient des immigrants de pays avec de véritables gouvernements socialistes – à commencer à voter pour les républicains.

Avec ces vents dans le dos – et une nouvelle notoriété dans les médias de droite grâce à son rejet des vaccins Covid et des mesures de santé publique telles que les masques – M. DeSantis a été réélu en 2022 par un peu moins de 20 points, même en retournant historiquement démocrate des régions comme le comté de Miami-Dade.

Sa victoire au sommet du ticket électoral de mi-mandat a coïncidé avec des pertes démocrates historiques au niveau de l’État, laissant les démocrates de Floride dans un statut minoritaire plus faible au sein de la législature de l’État et laissant le parti sans un seul représentant parmi les élus de l’État.

Mais lorsque M. DeSantis a quitté Washington après avoir remporté le manoir du gouverneur en 2018, il l’a fait avec quelques amis autres que M. Trump, dont le soutien au sein de la délégation de Floride est resté suffisamment fort pour que la visite très médiatisée du gouverneur de Floride au Capitole plus tôt cette année se soit terminée par plusieurs membres du Congrès de Floride sortant d’une réunion avec lui pour déclarer qu’ils approuvaient à nouveau l’ancien président.

L’un de ces membres était le représentant Byron Donalds, un membre du Congrès pour un deuxième mandat qui représente le 19e district du Sunshine State.

M. Donalds, qui dans le passé a été un proche allié du gouverneur de Floride, a déclaré dans un communiqué qu’il soutenait l’ex-président deux fois destitué par rapport au gouverneur de son propre État.

« Il n’y a qu’un seul dirigeant à ce moment de l’histoire de notre nation qui peut saisir ce moment et fournir ce dont nous avons besoin – pour nous remettre sur la bonne voie, nous donner force et détermination, et rendre l’Amérique encore plus grande », a-t-il déclaré.

Il avait précédemment félicité M. DeSantis pour avoir fait un « travail formidable » lors d’une récente apparition dans l’émission de radio par satellite de la commentatrice de droite Megyn Kelly, mais il a également déclaré que l’expérience antérieure de M. Trump lui donnait une « mémoire musculaire » qui lui procurera un avantage dans la prochaine bataille d’un an avec le président Biden – et dans un second mandat.

«Donald Trump a traversé ces combats. Il sait où se trouvent ces mines terrestres et il peut donc entrer et être efficace », a-t-il déclaré.

Cette visite et la perte de soutien qui a suivi au sein de sa propre délégation au Congrès ont été un signe précoce que les facteurs qui ont conduit M. DeSantis à une nouvelle célébrité à droite pourraient ne pas suffire à surmonter sa maladresse et son apparente aversion pour les interactions sociales. Et ces mêmes facteurs – son rejet des mesures anti-Covid, son soutien au bellicisme de la guerre culturelle, les interdictions de livres, les restrictions sur les soins affirmant le genre et l’opposition à l’enseignement de l’histoire des Noirs – pourraient le rendre toxique sur la scène nationale.

En conséquence, les démocrates espèrent qu’une course à la Maison Blanche montrera qu’il n’est rien de plus qu’une fleur délicate qui se fanera sous les lumières brûlantes d’une campagne présidentielle.

Le représentant Maxwell Frost (D-FL), un critique vocal de M. DeSantis qui l’a chahuté lors d’un événement il y a des années, a déclaré L’indépendant qu’il savoure l’idée d’un combat primaire Trump-DeSantis.

Il a dit qu’il prendrait plaisir à ce que « sans doute deux des pires personnes en politique s’affrontent » et a reconnu que les tirs embusqués entre les deux jusqu’à présent ont fourni « un peu de divertissement ». Mais il a également noté qu’il y avait un danger à donner à M. DeSantis ou à M. Trump une chance d’entrer à la Maison Blanche.

« Ce qui est malheureux, c’est que, vous savez, l’impact est réel », a-t-il déclaré. « C’est important et je vais être l’une des personnes qui battent le tambour pour que les gens sachent à quel point ils sont tous les deux horribles, mais spécifiquement DeSantis. »

La représentante Debbie Wasserman Schultz (D-FL), qui a brièvement servi avec M. DeSantis à la Chambre des représentants, a déclaré qu’elle ne prenait aucun plaisir à regarder M. Trump et M. DeSantis se chamailler.

« Il n’y a rien d’agréable chez Ron DeSantis ou Donald Trump », a-t-elle déclaré L’indépendant. « L’enfer qu’il nous a causé dans notre État a été dévastateur pour l’éducation, les soins de santé et les décisions des femmes en matière de procréation. »

Mme Wasserman Schultz a déclaré qu’elle espérait que la course de M. DeSantis marquerait le début de la fin de sa carrière politique.