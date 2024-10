Ron DeSantis n’est pas sur le bulletin de vote cette année. Mais son avenir politique pourrait l’être.

TALLAHASSEE, Floride — Le nom du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, ne figure pas sur le bulletin de vote cette année. Mais son avenir politique le sera peut-être.

DeSantis s’est fait le visage de l’opposition à deux amendements constitutionnels traitant de l’avortement et de la marijuana, même après que l’ancien président Donald Trump a approuvé la mesure qui autoriserait la marijuana récréative. (Trump a dit qu’il voterait contre la mesure de l’avortement.) Le gouverneur a utilisé à la fois son influence politique et ses fonctions officielles pour monter une contre-attaque féroce aux deux initiatives, une décision qui a déclenché plusieurs poursuites judiciaires et suscité des critiques.

De manières grandes et petites, DeSantis a dépensé son capital politique dans ce combat. La semaine dernière, DeSantis et la première dame Casey DeSantis ont tenu plusieurs « conférences de presse » officielles qui ont fait office de rassemblements contre les deux amendements. Le chef de cabinet de DeSantis, James Uthmeier – la même personne qui a géré sa courte campagne présidentielle – a appelé lundi dernier les membres du Congrès républicain de l’État à collecter au moins 50 000 $ pour payer les publicités de dernière minute contre l’amendement 4, l’avortement. initiative, selon un e-mail obtenu par POLITICO.

Et DeSantis a tenu mardi soir un appel téléphonique avec les électeurs républicains au cours duquel il a lancé un avertissement sévère selon lequel les amendements porteraient atteinte au verrouillage que le GOP détient sur la Floride depuis des décennies.

« Ils peuvent faire de nous la Californie par la porte dérobée », a déclaré DeSantis, selon un enregistrement de l’appel obtenu par un contributeur de Mediate. et mis en ligne. « Vous verrez tellement d’argent de gauche affluer en Floride en 26 et 28 avec chaque problème libéral de prédilection qu’ils tenteront d’insérer dans notre constitution. Et nous pouvons nous réveiller dans six ou huit ans et tout d’un coup, même si les Républicains continuent de remporter les élections, nous finirons comme la Californie à cause de ces amendements. »

L’avenir politique de DeSantis sera profondément lié à ses deux dernières années de mandat. Son candidature infructueuse à la présidence était enraciné dans son « Florida Blueprint » et dans la façon dont il avait repoussé les démocrates et les élites libérales. Si les électeurs approuvent l’une ou les deux initiatives, qui doivent obtenir 60 pour cent d’approbation au lieu d’une majorité simple, cela signifierait à quel point l’influence du gouverneur dans l’État a diminué depuis qu’il a mis fin à sa candidature à la présidentielle.

Au cours des dernières années, il est devenu l’un des gouverneurs les plus puissants de l’histoire de l’État et s’est lancé dans certains des combats politiques et culturels les plus controversés du pays, notamment sur la sécurité des vaccins, les restrictions liées au Covid, l’éducation et l’identité de genre. orientation sexuelle. Mais depuis l’échec de sa candidature pour 2024, le gouverneur a vu une partie de son influence diminuer. Les Républicains ont repoussé certaines de ses priorités – du jamais vu en 2022 ou 2023 – et remis en question une proposition de l’administration pour ajouter des hôtels et des terrains de golf aux parcs nationaux. Ses alliés continuent de dire que DeSantis – qui devra quitter ses fonctions début 2027 en raison de la limite des mandats – nourrit toujours des aspirations présidentielles. L’adoption des deux amendements, ou même de l’un d’entre eux, pourrait s’avérer préjudiciable – en particulier parmi les donateurs et les fidèles du parti qui pourraient considérer le sénateur. JD Vance comme l’héritier potentiel de Trump en 2028, surtout si Trump remporte la présidence.

« Je pense qu’il a mis sa carrière politique en jeu », a déclaré le sénateur Joe Gruters, ancien président du Parti républicain de Floride, qui contribue à soutenir l’amendement 3 – l’initiative sur la marijuana – et souligne avec insistance que « l’essentiel est que Je suis avec le président.

Un républicain de longue date de Floride, qui a obtenu l’anonymat pour offrir des évaluations sans détour, a déclaré qu’il serait difficile pour DeSantis de vanter ses références conservatrices si la Floride devait approuver l’accès à l’avortement au moins jusqu’au point de viabilité. Même DeSantis a déclaré publiquement que la Floride deviendrait une « destination touristique de l’avortement » si l’amendement était adopté.

« S’il recherche un deuxième tour – après avoir créé un refuge pour l’avortement – ​​qu’est-ce que cela lui apporte? » » demanda l’agent. « Les gens qui l’entourent savent que c’est la réalité, c’est pourquoi vous voyez ce niveau d’effort. »

Au cours de son mandat, DeSantis est sans doute devenu le gouverneur le plus puissant de l’histoire moderne de l’État, utilisant l’autorité de l’État au-delà de celle de ses prédécesseurs et incitant le Parlement à l’accompagner dans des batailles allant de affronter le géant Disney au redécoupage et adopter des lois traitant race, identité de genre et avortement.

Sa présence persiste tout au long des élections de cette année, même jusqu’aux élections locales. DeSantis a démis de leurs fonctions deux procureurs locaux – qui tentent tous deux de reconquérir leur poste en novembre contre les candidats choisis par le gouverneur. Le gouverneur est également soutenir les candidats aux conseils scolaires à travers l’État.

Mais dans un État qui a basculé vers la droite et devrait soutenir Trump, c’est la bataille autour des amendements qui requiert le plus d’argent, de temps et d’énergie.

DeSantis a promulgué l’interdiction actuelle de l’État sur la plupart des avortements après six semaines de grossesse peu avant de se lancer dans la course à la présidence. Les partisans du droit à l’avortement ont utilisé l’interdiction comme cri de ralliement alors qu’ils rassemblaient les signatures pour que l’initiative soit inscrite sur le bulletin de vote.

Si les amendements sont adoptés, les démocrates y verront un signe clair que la Floride n’est pas complètement revenue aux mains des républicains et qu’ils ont encore une chance de la ramener au statut de champ de bataille. Les démocrates ont dépensé des millions pour financer leurs propres publicités exhortant les électeurs à approuver l’initiative d’accès à l’avortement.

« Il a tout mis en œuvre pour faire échouer les amendements 3 et 4 et si le peuple gagne le 5 novembre, Ron DeSantis sera le plus grand perdant de cette soirée », a déclaré la présidente du Parti démocrate de Floride, Nikki Fried.

Mais si les amendements étaient adoptés, DeSantis serait en mesure de montrer sa formidable influence sur la perception du public. Justin Sayfie, associé du cabinet de lobbying Ballard Partners qui a soutenu DeSantis lors de la primaire présidentielle de 2024, a prédit qu’un tel résultat inciterait probablement ceux qui soutiennent les initiatives de vote à réfléchir à deux fois pour le reste du mandat du gouverneur, sachant que son opposition et sa popularité cela suffirait à faire échouer des initiatives, même lorsque les défenseurs dépensent des sommes considérables pour tenter d’obtenir le soutien du public.

« Il fait quelque chose que la plupart des gouverneurs ne font pas : prendre un risque politique », a déclaré Sayfie, qui était l’un des principaux conseillers politiques de l’ancien gouverneur de Floride, Jeb Bush. « C’est un gouverneur qui met beaucoup de choses sur la table pour faire échouer deux amendements constitutionnels. … Cela montre une volonté de dépenser du capital politique et de prendre un risque politique alors qu’il estime que ce n’est pas dans le meilleur intérêt de la Floride.»

DeSantis aurait également des victoires claires à souligner à l’approche de la prochaine session législative de l’État, et surtout s’il devait organiser une autre candidature à des fonctions supérieures, y compris à la présidence. Cela donnerait une certaine justification au fait que son Réélection en 19 points en 2022 n’était pas simplement une aberration, mais une transformation du paysage politique de l’État.

Lors d’entretiens, plusieurs républicains n’ont pas tardé à louer l’influence de DeSantis, tout en rejetant la possibilité que l’adoption des deux amendements ternisse son héritage en Floride.

« En politique, un mois est une éternité », a déclaré le député. Carlos Giménez (R-Floride). « Et les gens l’oublient très vite. … La plupart des gens n’y réfléchissent même pas. Il a prédit que si les amendements étaient adoptés, les républicains seraient toujours en tête sur un large éventail de questions, de l’immigration à l’économie, en passant par la Floride qui se rendrait à Trump et réélirait le sénateur républicain. Rick Scott.

Mais le représentant républicain de l’État Juan Carlos Porras de Miami, qui a soutenu Trump au début de la primaire présidentielle du GOP, a déclaré qu’il pensait que DeSantis aurait besoin de victoires à l’échelle de l’État pour l’aider à accéder à des fonctions plus élevées. « Je pense qu’il doit continuer à être un leader fort à l’échelle de l’État, et je pense qu’une partie de cela consiste à s’assurer que nous obtenons ces victoires avec ces amendements », a-t-il déclaré.

Porras a également prédit que cela nuirait « légèrement » à DeSantis s’il perdait les combats contre l’amendement étant donné « la quantité de poids qu’il a utilisée ». L’amendement sur la marijuana bénéficie d’un soutien bipartisan, mais l’amendement sur l’avortement, s’il est approuvé par les électeurs, serait « une contradiction par rapport à ce que la législature et ce que le gouverneur ont gagné et adopté au cours des deux dernières années », a-t-il déclaré.

« Cela sera très révélateur de son leadership », a-t-il ajouté, « sur la façon dont ces amendements seront mis en œuvre. »

Evan Power, président du Parti républicain de Floride, a déclaré que la décision de DeSantis de contester les amendements était basée sur sa conviction que les mesures seraient mauvaises pour l’État. Mais il a déclaré que les électeurs du GOP soutiennent DeSantis parce qu’il ne recule pas devant de tels combats.

« Je ne pense pas que le calcul politique du gouverneur consiste à penser que ces amendements sont mauvais et que ces idées sont fausses », a déclaré Power. « Je pense que la raison pour laquelle il est si respecté par la base républicaine est qu’il n’a pas peur de ces combats, même s’il n’y parvient pas. »