Ron DeSantis multiplie les attaques contre Trump

Les « disparus au combat » de Ron DeSantis contre Donald Trump lors du deuxième débat du GOP ne sont pas sortis de nulle part. Et depuis, le gouverneur de Floride a maintenu la pression sur l’ancien président.

Quatre mois après le début de sa campagne présidentielle, DeSantis lance une attaque contre Trump pendant la campagne électorale, alors que l’écart important entre les deux principaux candidats reste stable dans les sondages. La décision d’affronter le favori dès la phase de débat a été le plus grand forum jamais organisé pour ces attaques, mais ce n’était aussi qu’une étape supplémentaire dans une guerre des mots en évolution avec Trump.

Sorti de la scène des débats en Californie, DeSantis a été plus fréquent et plus pointu que jamais dans ses critiques à l’égard de Trump. Interrogé par un partisan dans le public lors d’un événement de campagne à Tampa s’il pouvait remplir des arènes comme Trump, DeSantis a déclaré que les Américains « votaient contre Trump » en 2020 et qu’il continue d’être un facteur de motivation majeur pour les électeurs démocrates.

« Vous pourriez laisser John Kennedy franchir la porte maintenant et il ne dynamiserait pas les démocrates autant que le fait Donald Trump », a avancé DeSantis.

Quelques instants plus tard, le gouverneur a ignoré les chiffres de la collecte de fonds de Trump lors d’une conférence de presse, posant une question rhétorique : « Eh bien, pourquoi collecte-t-il cet argent et où va cet argent ? Cela ne va-t-il pas plaire à beaucoup d’avocats ?

Au cours des premières semaines de sa campagne pour la Maison Blanche, DeSantis n’a pas souvent lancé de critiques directes à l’ancien président, redirigeant souvent les questions sur la conduite de Trump – et l’avance de Trump dans les sondages – vers son bilan dans son État d’origine.

« En Floride, tout ce que nous avions promis, nous l’avons fait, et nous avons en fait surpassé nos promesses », a déclaré DeSantis aux journalistes lors d’un voyage à la frontière fin juin lorsqu’on lui a demandé s’il dirait à Trump qu’il était temps pour les autres dirigeants républicains de prendre le relais. le manteau du parti.

Son argument du début de l’été contre Trump était centré sur les arguments en faveur de l’éligibilité. DeSantis a fait valoir qu’il pourrait remporter des élections générales contrairement à la défaite de Trump en 2020, et qu’il pourrait faire franchir la ligne d’arrivée aux républicains les plus modestes, contrairement aux partisans de Trump à mi-mandat qui ont fait face à des résultats électoraux mitigés – et, s’il est élu, il pourrait remplir deux mandats consécutifs dans le parti blanc. House, contrairement à Trump.

Il ne s’agissait pas uniquement d’une seule note : le gouverneur s’est parfois écarté de sa réponse habituelle pour brandir une frappe rhétorique plus sévère contre Trump.

« Eh bien, visiblement, le marais n’a pas été asséché. Je ne pense pas que quiconque dirait que c’était de quelque manière que ce soit », a déclaré DeSantis lors d’une émission de radio du Wisconsin en juillet lorsqu’il a été incité à s’en prendre directement à Trump.

La semaine suivante, Trump a annoncé qu’il avait reçu une lettre de cible dans le cadre de l’enquête fédérale du 6 janvier – une enquête qui le verrait plus tard inculpé de complot en vue de frauder les États-Unis – quelques instants avant que DeSantis ne dévoile son plan de réforme militaire dans un hangar d’aéroport. à West Columbia, en Caroline du Sud.

«Je pense qu’il a été montré à quel point il était à la Maison Blanche et n’a rien fait pendant que les choses se passaient. Il aurait dû s’exprimer avec plus de force », a déclaré DeSantis aux journalistes lors de la conférence de presse de l’événement politique.

Des opportunités se présentent : Débats, Covid et avortement

À mesure que l’été avançait, de nouvelles fissures se sont développées à mesure que Trump s’ouvrait à davantage de critiques de la part de ses compatriotes républicains. Trump a sauté le premier débat du GOP à Milwaukee, et une variante de Covid nouvellement détectée a donné une nouvelle importance à sa réponse à la pandémie de 2020. Mais ce sont les commentaires de Trump dans l’émission « Meet the Press » de NBC, critiquant les interdictions les plus strictes de l’avortement soutenues par les républicains, qui ont suscité le plus grand tollé, non seulement de la part de DeSantis mais aussi de la part d’autres dirigeants républicains.

DeSantis s’est emparé des ouvertures.

La semaine après que DeSantis ait visité le parc des expositions de l’État de l’Iowa, à l’extérieur de Des Moines, le gouverneur a visé la décision de l’ancien président d’abandonner la scène du débat.

« Vous devez mériter cette nomination. Personne n’y a droit. Vous devez monter là-haut et répondre aux questions, vous devez être capable de défendre votre dossier », a-t-il déclaré à Fox News Radio.

« J’étais le seul candidat qui lui tenait à cœur dans l’Iowa », a-t-il poursuivi, faisant référence à la visite simultanée de Trump dans l’État et aux manifestants qui lui criaient dessus à la foire. « Il est venu parce que j’étais là et il voulait essayer de détourner une partie de notre attention », a-t-il ajouté. « Donc, si vous l’aviez déjà dans le sac, vous ne vous soucieriez d’aucun autre candidat. »

La chaleur est revenue à nouveau lorsqu’une nouvelle variante du coronavirus qui s’est propagée a provoqué une nouvelle contestation de la réponse de Trump à la pandémie. DeSantis a déclaré au commentateur conservateur Dave Rubin lors de son émission en streaming que Trump « se fait du mal » lorsqu’il se bat pour leurs résultats respectifs en matière de réponse à Covid.

« Il a dit que j’étais l’un des grands gouverneurs d’Amérique », se souvient DeSantis, ajoutant que lors des élections de mi-mandat, Trump « a vu que j’étais sur le point de gagner une victoire écrasante et il a commencé à m’attaquer, et c’est essentiellement tout ». Tout simplement parce qu’il croit que je représente une menace pour ses ambitions.

Une question en particulier s’est avérée une ouverture cruciale – et répétée – pour DeSantis : l’avortement.

Trump a déclaré dans «Meet the Press» que certains de ses compatriotes républicains étaient allés trop loin dans la restriction de l’avortement et qu’il pourrait lui-même être le candidat qui rassemblerait «les deux côtés» sur la question, s’ouvrant aux critiques non seulement de la part des candidats républicains à la présidentielle, mais des gouverneurs républicains comme Kim Reynolds de l’Iowa et Brian Kemp de Géorgie.

DeSantis, qui a lui-même signé une loi interdisant l’avortement après six semaines de gestation, l’une des premières lignes juridiques du pays, a déclenché son attaque la plus virulente à ce jour.

« Je pense que tous les pro-vie devraient savoir qu’il se prépare à vous trahir », a déclaré DeSantis à Radio Iowa. Quelques jours plus tard, il a déclaré à une autre station de radio Hawkeye que les commentaires de Trump étaient « inacceptables » et que les participants au caucus les trouveraient « troublants ». DeSantis a émis l’hypothèse à Glenn Beck que les démocrates « utiliseraient ce qu’il a dit comme une arme pour tenter de vaincre la cause de la vie ».

Trump détient une avance considérable dans les sondages dans le domaine républicain. Le sondage le plus récent de NBC News montre l’ancien président avec 43 points d’avance sur DeSantis, ce qui correspond aux moyennes actuelles des sondages nationaux. DeSantis dit souvent qu’il est trop tôt pour que l’électorat soit pleinement engagé et que les premiers sondages dans les États, comme ceux de l’Iowa et du New Hampshire, montrent plus de fluidité dans l’électorat républicain – et sont de meilleurs endroits pour rechercher l’élan que sa campagne construit.

Bien que DeSantis ait intensifié sa rhétorique sur Trump alors que l’ancien président ouvrait des voies d’attaque contre lui-même, les attaques ne sont pas unilatérales. La campagne Trump vise régulièrement DeSantis, se mêlant aux membres du personnel de campagne sur les réseaux sociaux, le dénigrant dans des communiqués de presse et qualifiant le gouverneur d’un surnom emblématique de Trump : « DeSanctimonious ».

« Ce n’est rien de plus qu’une tentative désespérée d’un candidat agité qui est dans les dernières affres de sa campagne », a déclaré le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, dans un communiqué en réponse aux attaques de DeSantis. « Il est écrasé dans les sondages – tant à l’échelle de l’État qu’au niveau national – et le président Trump est la seule personne qui vote au-dessus de Joe Biden. »

Interrogé sur le nouveau ton de ses commentaires sur Trump, DeSantis a réitéré un défi qu’il avait lancé dans les jours qui ont suivi le débat lors d’un événement la semaine dernière au Los Angeles Harbor Grain Terminal : qu’il serait impatient de débattre de Trump en tête-à-tête. .

« Il a eu beaucoup de choses à dire sur moi sur les réseaux sociaux au cours des neuf derniers mois. Eh bien, maintenant nous pouvons monter là-haut et faire valoir ce point en personne », a déclaré DeSantis aux journalistes.

On ne sait pas s’ils s’affronteront un jour en personne. Trump a sauté les deux premiers débats de la primaire républicaine et sa campagne a annoncé qu’il s’apprêtait à sauter le troisième.

DeSantis, quant à lui, a affronté ses collègues prétendants du GOP à Milwaukee et Simi Valley – et a même accepté un débat avec le gouverneur de Californie Gavin Newsom, ignorant ses collègues républicains pour affronter de front un leader démocrate de premier plan.

Mais sans une confrontation frontale entre les deux, les deux candidats les plus populaires poursuivront probablement leur guerre des mots par procuration, les médias sociaux et les discours de campagne servant de forum de débat intérimaire.

S’exprimant lors de la convention d’automne du Parti républicain de Californie à Anaheim, où Trump avait prononcé son propre discours quelques heures plus tôt, DeSantis a tenu à dire à la foule qu’il parlait à l’improviste. Trump, dans ses remarques, s’est attribué le mérite à la fois d’avoir renversé la Floride en faveur des républicains et du profil national naissant de DeSantis.

« Je comprends qu’un de mes résidents était ici plus tôt et a dit qu’il était devenu rouge de Floride », a plaisanté DeSantis.

« J’aurais juste souhaité », a-t-il poursuivi, « s’il était celui qui a viré au rouge de la Floride, il n’aurait pas viré au bleu de la Géorgie et de l’Arizona, car cela n’a pas été bon du tout pour nous. »