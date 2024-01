Ron DeSantis met fin à sa candidature à la présidentielle de 2024 et soutient Donald Trump

MANCHESTER, NH (AP) – Le gouverneur de Floride. Ron DeSantis a suspendu sa campagne présidentielle républicaine dimanche, mettant fin à sa candidature à la Maison Blanche en 2024 juste avant les primaires du New Hampshire tout en soutenant son rival acharné. Donald Trump.

La décision laisse Trump et l’ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haley comme les derniers grands candidats restant en course avant la primaire du New Hampshire de mardi. C’est le scénario que recherchent depuis longtemps les ennemis de Trump au sein du Parti Républicain, faisant monter les enjeux du scrutin de cette semaine comme étant la dernière chance du parti d’arrêter l’ancien président qui a jusqu’à présent dominé la course.

Mais alors que certains critiques de Trump l’acclamaient, DeSantis a hoché la tête en faveur de la domination primaire de Trump – et a attaqué Haley – dans une vidéo de sortie qu’il a publiée sur les réseaux sociaux.

“Il est clair pour moi qu’une majorité des électeurs républicains des primaires veulent donner une autre chance à Donald Trump”, a déclaré DeSantis dans la vidéo directement devant la caméra, livrée sur un ton joyeux.

Il a poursuivi : « J’ai signé un engagement à soutenir le candidat républicain et j’honorerai cet engagement. Il a mon soutien parce que nous ne pouvons pas revenir à la vieille garde républicaine d’antan, une forme reconditionnée de corporatisme réchauffé que représente Nikki Haley.»

Obtenez un accès privilégié à la campagne électorale, à Washington et plus encore avec Ground Game, avec des reportages exclusifs sur la politique et la course 2024 de Meg Kinnard de l’AP. Inscrivez-vous ici .

Haley a pris la parole lors d’un arrêt de campagne à Seabrook, dans le New Hampshire, juste au moment où DeSantis annonçait sa décision.

“Il a fait une belle course, il a été un bon gouverneur et nous lui souhaitons bonne chance”, a-t-elle déclaré devant une salle remplie de supporters et de médias. “Cela dit, il ne reste plus qu’un gars et une femme.”

La décision de DeSantis, même si elle n’est peut-être pas surprenante compte tenu de sa défaite de 30 points la semaine dernière dans l’Iowamarque la fin d’un déclin extraordinaire pour un un gouverneur de haut niveau était autrefois considéré comme une menace légitime à la suprématie de Trump au sein du Parti républicain.

Son bilan n’a pas suffi à vaincre Trump

Il a participé à la présidentielle de 2024 avec des avantages majeurs dans sa quête pour affronter Trump, et les premiers sondages primaires suggéraient que DeSantis était en position de force pour y parvenir. Lui et ses alliés ont amassé une fortune politique dépassant largement les 130 millions de dollars, et il se vantait d’un bilan législatif important sur des questions importantes pour de nombreux conservateurs, comme l’avortement et l’enseignement des questions de race et de genre dans les écoles.

De tels avantages n’ont pas survécu à la réalité de la politique présidentielle de 2024. D’une annonce très médiatisée en proie à des problèmes techniques aux bouleversements constants de son équipe et de sa stratégie de campagne, DeSantis a eu du mal à trouver sa place dans la primaire. Il a perdu les caucus de l’Iowa – qu’il avait juré de gagner – de 30 points de pourcentage face à Trump.

Son départ était en préparation depuis des jours

Les alliés de DeSantis ont déclaré que des discussions privées avaient commencé peu de temps après l’Iowa pour décider comment se retirer gracieusement de la course.

Le gouverneur de Floride a informé les principaux donateurs et partisans de sa décision par une série de conversations téléphoniques et de SMS entre de hauts responsables de la campagne et les principaux donateurs et partisans dimanche après-midi, selon deux personnes qui ont reçu de telles communications. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat pour divulguer les conversations privées.

DeSantis était alors rentré en Floride après un week-end de montagnes russes qui arrêts inclus en Caroline du Sud avant un événement dans le New Hampshire dimanche soir qui a finalement été annulé. La campagne a également annulé une série d’apparitions à la télévision nationale plus tôt dans la journée, attribuant cette annulation à un problème de communication avec le super PAC de DeSantis.

DeSantis était physiquement usé après avoir passé des semaines en campagne avec peu ou pas de temps libre, alors même qu’il traversait l’Iowa et le New Hampshire glacials, souvent sans manteau d’hiver.

Une rivalité amère prend fin en douceur

Il a finalement décidé qu’il devait soutenir Trump étant donné sa popularité au sein du parti, malgré la querelle profondément personnelle qui les opposait.

«Bien que j’aie eu des désaccords avec Donald Trump, notamment sur la pandémie de coronavirus et sa promotion d’Anthony Fauci, Trump est supérieur à l’actuel président Joe Biden. C’est clair », a déclaré DeSantis, qui en est à son deuxième et dernier mandat de gouverneur de Floride, qui se termine en janvier 2027.

L’approbation a été un moment stupéfiant pour DeSantis, que Trump nargue sans pitié et sans relâche en termes profondément personnels depuis près d’un an maintenant.

Pour Trump, dont l’équipe comprend de nombreux anciens membres du personnel de DeSantis, les attaques ressemblent souvent plus à du sport qu’à une stratégie politique. Trump et ses collaborateurs ont critiqué le gouverneur, le qualifiant de déloyal pour avoir été candidat, se sont moqués de ses habitudes alimentaires et de sa personnalité et l’ont accusé de porter des talons hauts pour augmenter sa taille.

L’équipe de DeSantis s’est jointe à Trump pour attaquer Haley alors que la nouvelle de son départ se répercutait dans le paysage politique. Certains doutent que Haley, qui était considérée comme diviser les votes républicains et empêcher un face-à-face entre Trump, bénéficierait de la décision de DeSantis.

“Elle ne sera pas la candidate”, a déclaré à l’AP le représentant Chip Roy, R-Texas, partisan clé de DeSantis. “Elle ne sera pas présidente des Etats-Unis.”

Trump s’était déjà concentré sur Haley ces dernières semaines, mais quelques minutes après l’annonce de DeSantis, la campagne de l’ancien président a publié une nouvelle note soulignant la pression exercée sur Haley pour remporter le New Hampshire.

« Maintenant que nous ne sommes qu’à 48 heures de la primaire, le ton a fortement changé. Nous le voyons, vous le voyez, mais ne vous y trompez pas, si Nikki Haley perd dans le New Hampshire, il n’y a que deux options », ont écrit les conseillers principaux Chris LaCivita et Susie Wiles.

« Option A : Nikki Haley abandonne, s’unit derrière le président Trump et s’engage à vaincre Joe Biden », ont-ils écrit. « Option B : Nikki Haley se prépare à être absolument DÉMOLIE et EMBARRASSÉE dans son État natal de Caroline du Sud », qui vote le 24 février.

“Maintenant, j’ai quelques conseils importants”, ont-ils poursuivi. “Choisis sagement.”

Trump lui-même a évoqué le départ de DeSantis peu de temps après son annonce lors d’un arrêt au siège de la campagne de Manchester, selon une vidéo partagée par son équipe.

«Nous venons d’apprendre qu’un de nos adversaires, une personne très compétente, abandonne la course – Ron DeSantis. Et Ron abandonne et, ce faisant, il nous a soutenus », a déclaré Trump sous les acclamations, avant un « Trump ! un chant éclate dans la salle des volontaires.

Lorsqu’on lui a demandé s’il utiliserait le surnom de « Ron DeSanctimonious » : « J’ai dit que ce nom était officiellement retiré », a-t-il répondu sous de vives acclamations.

À peu près au même moment, non loin de là, les partisans abattus de DeSantis se sont rassemblés en privé dans le restaurant de Manchester où il devait prendre la parole.

Le représentant James Spillane, de Deerfield, a déclaré qu’il avait initialement soutenu Trump, qu’il était passé à DeSantis et qu’il voterait désormais pour Trump.

“J’avais un soupçon ce matin, et j’avais parlé à certains de mes amis en disant que, vu la façon dont j’entendais les choses bouger, je pensais que cela allait arriver, et j’avais raison”, a-t-il déclaré. «Malheureusement, DeSantis ne pourra pas avancer. Cependant, à l’avenir, nous espérons pouvoir trouver une solution viable en 2028. »

___

Lisa Mascaro, rédactrice d’Associated Press à Washington ; Jill Colvin et Michelle L. Price à Manchester, New Hampshire ; et Meg Kinnard de Columbia, Caroline du Sud, ont contribué à ce rapport.