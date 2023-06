Ron DeSantis menace la liberté académique en Floride avec ces nouveaux projets de loi

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et la législature dirigée par les républicains de l’État mènent une guerre politique et idéologique avec les collèges et universités publics.

DeSantis a d’abord annoncé son intention de refonte drastique le système d’enseignement supérieur de l’État en janvier, flottant des idées pour définancer les initiatives de diversité, d’équité et d’inclusion, limiter les majors comme les études de genre, refaire le petit New College of Florida dans sa vision conservatrice, expulser des concepts comme la théorie critique de la race des programmes et limiter protections de permanence pour le corps professoral. Grâce aux projets de loi que DeSantis a récemment signés ce mandat, SB 266, HB 931 et SB 240, un certain nombre de ces idées ont désormais force de loi.

Lors d’une récente conférence de presse du New College, DeSantis a dénoncé la DEI, affirmant qu’elle était mieux décrite comme «la discrimination, l’exclusion et l’endoctrinement». Il a également exprimé son souhait que l’État se détourne des «sujets de niche» au profit de «majors employables».

« Si vous voulez faire des choses comme l’idéologie du genre, allez à Berkeley. Pour nous, avec nos impôts, nous voulons être sur la mission classique de ce qu’une université est censée être », a déclaré DeSantis au public, aux côtés de Christopher Rufo, l’activiste conservateur et nouvellement nommé administrateur du New College menant l’attaque contre la théorie critique de la race. .

Un nouveau rapport de l’Association américaine des professeurs d’université (AAUP), l’organisation qui a établi les principes de tenure du pays en 1940, affirme l’État mène un « assaut » qui est « sans précédent dans l’histoire des États-Unis ». Et ce ne sont pas seulement les étudiants et les professeurs de Floride qui risquent d’être lésés, l’organisation a écrit: « Si elle se poursuit, cette attaque menace la survie même d’un enseignement supérieur significatif dans l’État, avec des implications désastreuses pour l’ensemble du pays. »

Selon un communiqué, l’administration DeSantis estime que ces projets de loi rapprocheront l’État de son objectif d’être le meilleur État pour l’enseignement supérieur et le meilleur État pour la formation de la main-d’œuvre d’ici 2030.

Mais la portée de la législation ne fera qu’affaiblir le système en sapant la liberté académique et la gouvernance partagée, soutient l’AAUP. Le rapport a également trouvé des détails sur la façon dont la tentative du gouverneur de changer l’enseignement supérieur s’est déroulée. Depuis que DeSantis a commencé à annoncer ses plans, l’AAUP a appris que les administrateurs de tout l’État n’avaient pas défié DeSantis, ne repoussant ni publiquement ni en privé. L’organisation a également constaté que les législateurs avaient déjà produit un effet dissuasif sur la liberté académique, l’autocensure et la peur «se répandant» dans les institutions privées, alors que certains professeurs cherchaient du travail en dehors de la Floride.

Qu’y a-t-il dans SB 266 – le gigantesque projet de loi anti-DEI

Le plus lourd des trois projets de loi sur l’enseignement supérieur est le SB 266, que DeSantis a promulgué le 15 mai. Il contient des directives générales – obligeant chaque collège et université d’État à réviser son énoncé de mission et son plan stratégique – mais aussi certains spécifiques, limitant les types de cours et de majors que les institutions peuvent offrir.

Le projet de loi stipule que l’énoncé de mission et le plan stratégique d’une institution doivent être revus et harmonisés. En fin de compte, les législateurs veulent que les collèges et universités publics de l’État développent des objectifs pour «promouvoir le développement économique de l’État» en attirant des entreprises technologiques et du capital-risque dans l’État. La loi accorde la priorité aux étudiants qui souhaitent résoudre des problèmes dans les «sciences de la vie, l’eau, la durabilité, l’énergie et les soins de santé».

La loi limite ce que les écoles peuvent offrir en tant que programmes, majeures, mineures et programmes, et quels sujets peuvent être enseignés dans les cours d’enseignement général, l’ensemble des cours de base que les étudiants sont tenus de suivre pour une éducation complète en arts libéraux.

Les cours d’enseignement général ne peuvent pas être basés sur « des théories selon lesquelles le racisme systémique, le sexisme, l’oppression et les privilèges sont inhérents aux institutions des États-Unis et ont été créés pour maintenir les inégalités sociales, politiques et économiques ». Dans le même ordre d’idées, la loi oblige les écoles à fournir aux étudiants un « rapport sur la sécurité économique » pour les informer des diplômes correspondant aux revenus annuels les plus élevés et les plus bas.

La loi interdit les dépenses liées aux programmes de diversité, d’équité et d’inclusion, au-delà de ce qui est requis par les accréditeurs, déclarant que les fonds ne peuvent pas être utilisés pour « promouvoir, soutenir ou maintenir des programmes ou des activités sur le campus » qui « promeuvent la diversité, l’équité et l’inclusion, ou promouvoir ou s’engager dans l’activisme politique ou social. (En fin de compte, cela a été adouci par rapport à une version antérieure du projet de loi qui visait à interdire complètement les dépenses, par crainte que les collèges ne perdent leur accréditation.)

Le projet de loi limite également les protections de titularisation pour les membres du corps professoral. La permanence est une nomination académique à vie accordée aux professeurs qui satisfont aux exigences désignées et ne peut être résiliée que pour un motif valable ou dans des circonstances extraordinaires. En vertu de la loi, il doit y avoir un examen post-mandat du corps professoral de l’université d’État tous les cinq ans pour évaluer les réalisations et la productivité, les tâches d’enseignement, les évaluations des étudiants, la rémunération et les plans d’amélioration potentiels. Les membres du corps professoral n’ont pas le droit de faire appel des griefs au-delà du président de l’université.

Les présidents d’université sont désormais responsables de l’embauche, de la discipline et du licenciement du prévôt de l’école, des doyens et des professeurs à temps plein. La loi demande spécifiquement aux présidents de ne pas être liés par les recommandations ou les opinions des membres du corps professoral lors de la prise de décisions d’embauche. Dans le cadre de leur rôle élargi, les présidents doivent également présenter des évaluations annuelles des performances et des salaires de tout personnel gagnant plus de 200 000 $ au conseil d’administration.

Ensemble, la loi renforce les pouvoirs des dirigeants universitaires et affaiblit l’autonomie des membres du corps professoral. Le projet de loi menace la liberté académique, selon l’AAUP, car il limite l’enseignement de certains sujets dans le programme d’enseignement général et arrête le financement des mesures DEI, entre autres limitations. La faculté a déclaré à l’AAUP que les lois sont « orwelliennes » et que la Floride est un « canari dans une mine de charbon ».

Qu’y a-t-il dans HB 931 (le projet de loi sur les points de vue politiques) et SB 240 (le projet de loi sur l’éducation de la main-d’œuvre)

HB931, signé par DeSantis le 15 mai, oblige les écoles à évaluer la « liberté intellectuelle » et la « diversité des points de vue » de leur campus par le biais d’une enquête annuelle, afin de déterminer si les professeurs et les étudiants se sentent à l’aise de partager leurs réflexions sur le campus et en classe. De même, les écoles ne peuvent pas exiger du personnel qu’il passe un «test de loyauté politique» ou utilise ce que les républicains de Floride disent être des filtres politiques lors de l’embauche, des promotions et des admissions.

La loi interdit la « considération préférentielle » dans l’emploi et les admissions en raison des convictions partisanes d’une personne ou en raison de sa race ou de son appartenance ethnique ou de son soutien à un mouvement idéologique.

Les législateurs disent également qu’ils veulent promouvoir un plus grand dialogue entre les personnes ayant des points de vue opposés. HB 931 exige que chaque université d’État établisse un bureau des événements de politique publique pour accueillir des conférenciers de «perspectives multiples, divergentes et opposées» sur la politique publique.

Dans le projet de loi, les législateurs ont écrit que «l’avancement des connaissances est l’objectif fondamental du système universitaire d’État et qu’un tel avancement est facilité par le criblage et le vannage sans peur d’une grande diversité de points de vue et que la discussion et le débat ouverts sur les politiques publiques contestées des questions sous divers angles fournit une préparation essentielle à une citoyenneté mûre et à un exercice éclairé du droit de vote.

La loi précise comment les écoles doivent gérer ce bureau, en exigeant que le bureau organise au moins quatre débats sur des «questions de politique publique largement discutées» à qui les écoles devraient inviter en tant qu’orateurs et où elles devraient publier un enregistrement vidéo de l’événement en ligne.

Également connue sous le nom de Reimagining Education And Career Help (REACH) 2.0 Act, la SB 240 vise à étendre les programmes de formation de la main-d’œuvre et à accroître l’accès aux programmes de formation professionnelle et technique pour les étudiants du secondaire et du collégial.

La législation nuit déjà à l’État, selon les défenseurs de la liberté académique

Bien que les lois n’entrent en vigueur que le 1er juillet, le rapport de l’AAUP indique que ces nouvelles lois, associées aux lois restrictives sur l’éducation que la Floride a déjà adoptées au cours des deux dernières années, remodèlent déjà l’enseignement supérieur public « selon des principes idéologiques et partisans ». normes politiques ». Le rapport indique :

Tous ces projets de loi s’associent pour attaquer l’enseignement supérieur sur différents fronts et servent à (1) menacer la liberté académique en ce qui concerne l’enseignement et la recherche de certains sujets, (2) affaiblir la gouvernance partagée et les droits des travailleurs en concentrant le pouvoir entre les mains des conseils d’administration et des présidents, et (3) affaiblir la capacité des éducateurs à se syndiquer, limitant ainsi leur capacité à lutter contre les abus de pouvoir qui ne manqueront pas de se produire après l’adoption de ces projets de loi.

Bien que les tribunaux puissent annuler une partie de la nouvelle législation, indique le rapport, les mesures ont « déjà fait d’énormes dégâts ». Par exemple, certains membres du corps professoral cherchent à quitter leur poste, car il devient de plus en plus difficile de pourvoir des postes avec des membres du corps professoral de couleur.

Le président de la United Faculty of Florida a déclaré au comité du rapport que les professeurs refusaient des offres d’emploi en Floride sans même avoir d’autres offres. Et pour ceux qui ne partent pas, ils s’autocensurent en changeant les programmes et les devoirs par prudence. Un professeur de droit titulaire a déclaré au comité que la situation est « kafkaïenne », car « il n’y a littéralement pas un cours que j’enseigne où je ne viole pas d’une manière ou d’une autre les politiques et les lois ».

L’organisation appelle le reste du pays à la vigilance. Selon le rapport, les lois ont déjà servi de modèle pour la législation introduite et, dans certains cas, adoptée, dans l’Ohio, le Tennessee et le Texas. « Ce qui se passe en Floride ne restera pas en Floride », indique le rapport.