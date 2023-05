Ron DeSantis fait face à une bataille contre Trump pour la nomination républicaine après que le lancement de Twitter ait sombré dans la farce – en direct

Plus tard dans la soirée, ils ont utilisé le lancement bâclé et les déclarations précédentes de DeSantis pour produire une vidéo se moquant du gouverneur de Floride :

« Nous avons eu un public énorme. C’était le plus grand qu’ils aient jamais eu. Cela a cassé l’espace Twitter. Et donc nous sommes vraiment excités par l’enthousiasme », a déclaré DeSantis.

L’annonce mercredi par le gouverneur républicain de droite qu’il cherchait l’investiture présidentielle de son parti en 2024 a provoqué la colère et une nouvelle promesse de résistance de la part des défenseurs des droits des transgenres, des organisations d’immigrés et des groupes de défense des droits civils et de vote en Floride, qui ont fait les frais de ses politiques extrémistes. et la législation.

Des groupes minoritaires et d’autres en Floride piétinés par Ron DeSantis lors de sa marche vers une course à la Maison Blanche mettent en garde contre la démocratie en péril au niveau national.

Du compte instagram de Donald Trump : une fausse vidéo d’espaces Twitter (y compris un faux audio DeSantis) avec DeSantis, Elon, George Soros, Hitler, le FBI, Dick Cheney, The Devil et d’autres.

Ne pas être en reste par l’équipe des médias sociaux de Joe Biden, Donald Trump publié sur son compte Instagram une parodie du lancement de la campagne Twitter Spaces de DeSantis hier – mettant en vedette le gouverneur de Floride aux côtés du diable, Adolf Hitler et les fixations mondiales du complot de droite George Soros et Klaus Schwab.

Plus tard dans la soirée, ils ont utilisé le lancement bâclé et les déclarations précédentes de DeSantis pour produire une vidéo se moquant du gouverneur de Floride :

il y a 2h 08h53 HAE Après avoir combattu les pépins de Twitter, le prochain combat de DeSantis est avec Donald Trump

Bonjour, lecteurs du blog politique américain. Ron DeSantisLe coup d’envoi de la campagne présidentielle a sombré dans la farce mercredi soir, après que le gouverneur de Floride a choisi d’officialiser la candidature avec une annonce sur la fonction de streaming audio Spaces de Twitter. Mais il y a une raison pour laquelle les aspirants à la Maison Blanche dévoilent généralement de telles choses dans des discours devant des foules enthousiastes, plutôt qu’avec des apparitions sur les réseaux sociaux connus ces derniers temps pour leur manque de fiabilité : les premiers sont beaucoup plus difficiles à gâcher. Et c’est exactement ce qui s’est passé sur Twitter, avec DeSantis réduit au silence pendant quelques minutes tandis que les employés du site Web pouvaient être entendus essayant de réparer tout ce qui n’allait pas avec Spaces, avant de redémarrer l’événement et de nombreux auditeurs sont allés ailleurs. On peut donc dire que le lancement de sa campagne ne s’est pas bien passé, et la débâcle de Twitter alimentera les talk-shows et les candidats rivaux pendant des semaines, voire des mois, à venir. L’objectif ultime de DeSantis reste néanmoins le même : il doit encore combler le grand écart de soutien des électeurs républicains entre lui et Donald Trump s’il veut un jour figurer sur le même bulletin de vote que Joe Biden.

