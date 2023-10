Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a organisé l’envoi d’armes, d’équipements de protection et de drones en Israël pour soutenir son incursion terrestre imminente dans la bande de Gaza, a déclaré un porte-parole à la Daily Caller News Foundation.

La Floride a chargé des avions cargo de fournitures médicales, de drones, de gilets pare-balles et de casques pour les premiers intervenants israéliens sous la direction de DeSantis et à la demande du consul général israélien à Miami, a déclaré Jeremy Redfern, porte-parole du bureau du gouverneur, au DCNF : dans la dernière mesure du gouverneur pour soutenir Israël. Depuis que la guerre a éclaté entre Israël et l’organisation terroriste Hamas qui contrôle la bande de Gaza le 7 octobre, le gouverneur de Floride et candidat républicain à la présidentielle a rapatrié plus de 700 Américains d’Israël vers les États-Unis.

La Floride travaille également avec des entreprises privées et le consul général pour faciliter le transfert d’armes et de munitions vers Israël, a déclaré Redfern. Il a ajouté que l’État de Floride n’avait pas investi directement dans les gilets pare-balles et les casques, ni acheté d’aide létale. (EN RELATION : L’administrateur DeSantis ordonne aux universités de supprimer les organisations étudiantes pro-palestiniennes qui soutiennent ouvertement le « terrorisme »)

« Le consul général d’Israël a contacté le bureau du gouverneur pour obtenir de l’aide pour le transport de gilets pare-balles et de casques. Comme nous envoyions déjà des fournitures en Israël, la Floride a pu inclure les gilets pare-balles et les casques sur nos vols cargo. L’État n’a pas acheté ces articles », a déclaré Redfern à la DCNF.

Il est illégal aux États-Unis pour les États et les entités non gouvernementales d’envoyer des articles à usage militaire à l’étranger sans l’approbation du Département d’État. selon aux réglementations fédérales.

“Les armes et munitions, qui n’ont pas été achetées par l’État, ont été transportées séparément”, a expliqué Redfern. « Encore une fois, le bureau du gouverneur a été contacté par le bureau du consul général pour obtenir de l’aide afin de surmonter les obstacles bureaucratiques fédéraux associés à l’acheminement de ces articles en Israël. »

« Deux avions cargo transportant 85 palettes de fournitures données sont également arrivés en Israël. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce que cela se produise », DeSantis dit dans un communiqué publié mercredi sur les réseaux sociaux.

DeSantis, ainsi que d’autres candidats républicains à la présidentielle, ont accusé l’administration Biden de ne pas en faire assez pour garantir que les Américains soient évacués en toute sécurité d’Israël.

Ron DeSantis : « Nous allons être aux côtés d’Israël. Nous n’allons pas impliquer de troupes… La meilleure chose que nous puissions faire est simplement d’être très clair en public et en privé : vous avez le droit de vous défendre. Vous avez le droit d’éliminer cette menace de votre population. pic.twitter.com/f3cgxbcz8u – Ne reculez jamais (@NvrBackDown24) 25 octobre 2023

Le Loi sur les exportations et le contrôle des armes (AECA) exige que l’administration délivre une approbation pour les exportations d’articles de défense vers d’autres pays, avec des exceptions limitées, conformément à la réglementation sur le trafic international des armes (ITAR). De plus, la liste américaine des munitions précise que les munitions et les armes légères à usage militaire sont incluses dans l’ITAR.

ITAR exige que « toute personne qui a l’intention d’exporter ou d’importer temporairement un article de défense doit obtenir l’approbation de la Direction des contrôles commerciaux de la défense avant l’exportation ou l’importation temporaire », la règle États.

Le Département d’État, la Maison Blanche et le consul général d’Israël à Miami n’ont pas répondu aux demandes de commentaires du DCNF.

