Ron DeSantis et Fox News, Old Friends, frappent Turbulence

“J’aurais dû juste me couvrir, j’aurais dû assister à toutes les émissions d’entreprise, j’aurais dû assister à tout”, a-t-il déclaré. dit à l’animateur de radio Hugues Hewitt. “Nous avons eu l’occasion, je pense, de sortir de la porte et de le faire et d’atteindre un public beaucoup plus large.”

M. DeSantis avait donné l’épaule froide à une grande partie de la presse locale de Floride alors qu’il était en passe de devenir un gouverneur populaire de l’État. Mais les experts politiques avertissent depuis longtemps qu’une course à la présidentielle, en particulier contre un rival aussi connu que M. Trump, pourrait nécessiter une ouverture plus large.

“La campagne DeSantis devrait être étudiée par les futures campagnes présidentielles comme un ‘comment ne pas faire’ en matière de relations avec la presse”, dit Lis Smith, un stratège démocrate qui a supervisé la victoire de Pete Buttigieg dans l’Iowa il y a quatre ans. “Son attitude inutilement antagoniste envers la presse a amplifié ses faiblesses en tant que candidat.”

“Il n’a reçu aucune grâce”, a ajouté Mme Smith. “Au moment où il a changé de stratégie, il était trop tard.”

En planifiant sa campagne, M. DeSantis a peut-être également mal calculé la résistance de M. Trump auprès de l’électorat républicain.

À l’époque, le gouverneur bénéficiait de plusieurs heures de couverture sur Fox News, tandis que M. Trump avait été pratiquement banni du réseau, une absence qui a duré de novembre 2022 à mars 2023. Une série d’inculpations criminelles a repoussé M. Trump à la une des journaux. et a contribué à raviver sa popularité au sein du Parti républicain.