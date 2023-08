Ron DeSantis est-il l’Elizabeth Warren de l’élection de 2024 ?

Le débat de mercredi soir s’est déroulé presque aussi bien qu’il aurait pu l’être pour le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Aucun de ses autres rivaux ne l’a attaqué, il a fait passer son message et il a même créé quelques moments dignes d’un clip à diffuser sur les réseaux sociaux.

Mais sa performance illustre également ses principales vulnérabilités alors qu’il tente de construire une coalition d’électeurs de toutes les ailes du parti qui restent sceptiques à l’égard de Donald Trump.

Le défi pour DeSantis est qu’il essaie d’être le candidat de deux factions disparates. Le premier est celui des républicains traditionnels de l’establishment qui cherchent désespérément à faire sortir Trump de la scène politique. Ce sont les électeurs qui pensaient que Trump était bon sur le plan politique mais terrible sur le plan de la personnalité et qui ont été consternés le 6 janvier.

Les seconds sont ceux de l’aile MAGA du parti qui ont néanmoins des doutes quant à la nomination de Trump. Certains d’entre eux pensent qu’il n’est pas allé assez loin au pouvoir (il n’a jamais renvoyé Anthony Fauci) ou sont tout simplement incertains que Trump puisse gagner en 2024 avec toutes les attaques auxquelles ils le voient confronté de la part de « l’État profond ».

Comme l’a dit Vivek Ramaswamy, qui est la personnification de cette faction, en décrivant pourquoi certains de ces électeurs pourraient hésiter à nommer Trump comme candidat : ​​« Environ 30 % de ce pays tombe tout simplement malade psychiatriquement lorsqu’il est au pouvoir. » L’argument de Ramaswamy est qu’il est tout aussi MAGA que Trump sans pour autant faire souffrir les libéraux du « syndrome de dérangement de Trump » et voter en masse contre le GOP.

DeSantis n’est ni poisson ni volaille dans cette lutte interne. Le gouverneur de Floride a tenté de séduire les deux circonscriptions et semble pris entre les deux. L’exemple le plus évident est le désordre de ses opinions sur le soutien américain à l’Ukraine, le clivage le plus clair entre les républicains traditionnels et ceux qui adhèrent à l’isolationnisme trumpien.

La plupart des Républicains présents mercredi ont vigoureusement défendu l’aide américaine à l’Ukraine. En revanche, Ramaswamy a tourné en dérision l’idée d’un soutien américain supplémentaire. Il a décrit le président ukrainien Volodymyr Zelensky comme « le pape » devant certains sur scène et a affirmé que le soutien de l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley à la démocratie d’Europe de l’Est était purement motivé par le désir de rejoindre les conseils d’administration des entreprises de défense.

DeSantis était coincé au milieu et s’est couvert sur la question. « Je voudrais que l’Europe fasse son part. Je pense que notre soutien devrait dépendre de leur capacité à le faire », a-t-il déclaré. En mars, le gouverneur de Floride a essuyé de vives critiques de la part de ses compatriotes républicains lorsqu’il a décrit la guerre comme « un conflit territorial » et a déclaré que soutenir l’Ukraine n’était pas un « intérêt national vital ». Depuis, il est revenu sur ces déclarations.

DeSantis a également été sévèrement critiqué par les alliés de Trump, car il a d’abord hésité à lever la main lorsqu’on a demandé aux candidats s’ils soutiendraient Donald Trump en tant que candidat si l’ancien président était reconnu coupable d’un crime dans l’une des quatre affaires pénales en cours dans lesquelles il est un accusé. Alors que Ramaswamy levait rapidement la main, DeSantis semblait regarder lentement la scène avant de le faire. Il s’est montré tout aussi réticent lorsqu’on a demandé aux candidats si l’ancien vice-président Mike Pence avait fait le bon choix le 6 janvier en n’essayant pas de bloquer la certification de l’élection présidentielle de 2020. Il a d’abord insisté : « Nous avons déjà répondu à cette question. » Finalement, après que Pence l’ait pressé, DeSantis a concédé : « Mike a fait son devoir. Je n’ai pas de problème avec lui.

Comme l’a déclaré à Vox un agent affilié à une campagne rivale, «Tout ce que Ron devait faire pour obtenir l’amour et l’adoration des médias conservateurs ce soir, c’était simplement d’être normal. Mais il a étouffé la main levée de Trump et il a étouffé la question ukrainienne. C’est donc un coup de pouce alors qu’il avait besoin d’une victoire.

Le dilemme auquel DeSantis est confronté n’est pas sans rappeler celui auquel a été confronté en 2020 une autre avocate devenue législateur avec un CV de l’Ivy League, Elizabeth Warren. Le sénateur du Massachusetts tentait alors d’orienter ses efforts entre les démocrates traditionnels et l’aile gauche du parti, représentée par Bernie Sanders. Le meilleur scénario pour Warren était qu’elle soit suffisamment progressiste pour l’aile Sanders du parti, mais sans être trop à gauche pour l’establishment du parti.

Les tests décisifs étaient alors très différents. Au lieu de promettre une fidélité absolue à un ancien président inculpé ou d’exprimer sa volonté de couper le soutien à une démocratie confrontée à une invasion hostile, la primaire démocrate de 2020 s’est concentrée sur des questions relativement académiques sur les plans de soins de santé. Les candidats ont-ils soutenu le plan Medicare pour tous qui était une proposition phare de Sanders et, si oui, comment ont-ils proposé de le payer ? Il s’agissait d’une question bien plus théorique que celle à laquelle est confronté le camp républicain actuel : les chances qu’une telle législation soit adoptée par le Congrès étaient toujours, dans le meilleur des cas, improbables, mais la façon dont les candidats pensaient de la question devenait un indicateur clair de leur vision du Parti démocrate. En essayant de naviguer dans cette division, Warren n’a jamais vraiment satisfait personne. Elle a mis fin à sa campagne après n’avoir remporté aucun État.

La question est de savoir si DeSantis sera capable de résoudre cette tension inhérente. Il ne sera jamais aussi Trumpy que Ramaswamy, et encore moins Trump lui-même. Mais il est peut-être encore trop Trumpy pour toute une tranche d’électeurs républicains désireux de tourner la page de l’ancien président.

Rien de tout cela n’a d’importance si la course se réduit à un face-à-face contre Trump – mais ce match doit avoir lieu en premier, et il n’y a aucune raison de penser que ce sera le cas. Ses rivaux incluent le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, qui se présente comme l’avatar du Parti républicain d’avant 2016 avec un trésor de guerre apparemment illimité pour le Super PAC, et Ramaswamy, qui autofinance sa campagne en tant que loyaliste ultime de Trump. Il n’y a aucune raison de penser que ces deux-là, et encore moins d’autres comme Pence ou l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, jetteront simplement l’éponge devant l’Iowa et le New Hampshire.

Après tout, compte tenu de la situation actuelle de DeSantis dans les sondages, pourquoi le feraient-ils ?