Ron DeSantis est en mode survie alors que Nikki Haley combat Trump dans le New Hampshire

MANCHESTER, NH — Ron DeSantis n’est pas obligé de remporter la primaire du New Hampshire la semaine prochaine. Mais il a besoin que Nikki Haley perde.

C’est le point de vue au sein du cercle restreint du gouverneur de Floride, dans la foulée d’une lointaine deuxième place lundi dans les caucus de l’Iowa qui a néanmoins permis à DeSantis de dire qu’il avait eu son « ticket poinçonné » pour continuer sa campagne. Son avance de deux points sur l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley était plus mince que ce que ses conseillers avaient espéré, mais bien meilleure que le glas de la troisième place qu’ils craignaient.

« Il reste à l’intérieur », a déclaré à NBC News un partisan de DeSantis familier avec la pensée de la campagne. “Si Nikki perd le New Hampshire – qui est sa meilleure chance de gagner parmi tous les États – et perd son État d’origine, la Caroline du Sud, juste après, elle devra se retirer et nous aurons notre course à deux.”

Les conseillers de DeSantis ont déclaré à NBC News que la campagne était occupée à collecter des données et à tracer une voie à suivre pour l’après-Iowa, au moins jusqu’à la primaire de Caroline du Sud fin février. Lors d’une réunion de l’équipe financière de DeSantis à l’hôtel Surety à Des Moines, Iowa, mardi matin, le directeur de campagne James Uthmeier a brossé le tableau d’un environnement de collecte de fonds difficile, mais gérable pour la campagne., selon deux sources proches de la réunion.

“Ça va être difficile de faire de la luge”, a déclaré un autre partisan de DeSantis familier avec cette pensée. “Le sentiment est que nous avons et pouvons rassembler les ressources nécessaires pour traverser la Caroline du Sud.”

Ainsi, dans une saison politique à l’envers, DeSantis doit maintenant soutenir l’ancien président Donald Trump – qui a battu ses rivaux en remportant 51 % des voix dans l’Iowa – pour remporter une deuxième victoire consécutive, celle-ci dans le New Hampshire. Aucun républicain n’a jamais perdu l’investiture du parti après avoir remporté les deux États, et le train de Trump ne montre aucun signe de panne mécanique imminente.

Un bailleur de fonds républicain favorable à DeSantis pense que la campagne du gouverneur sera terminée une fois que les votes seront comptabilisés dans le New Hampshire mardi prochain.

« C’est une mauvaise performance. Il n’y a rien à se vanter de repousser à peine Nikki Haley et de se faire exploser par 30 », a déclaré le groupeur à propos de la part de voix de 21 % de DeSantis dans l’Iowa. Quant au billet que DeSantis dit avoir poinçonné, le préposé au transport a déclaré : « C’est un billet de sortie en classe économique. C’est le coach, juste à côté des toilettes.

De plus, DeSantis consacre peu de ressources au New Hampshire – un État construit sur mesure pour que Haley puisse se présenter contre Trump – alors qu’il tourne les yeux vers la Caroline du Sud. Sa campagne et ses super PAC alliés n’avaient réservé aucun temps d’antenne dans le New Hampshire jusqu’à mardi.

Au mieux, DeSantis est désormais en mode survie totale. Au pire, il vit dans un pays imaginaire.

Son équipe se rallie à l’idée qu’il a encore un chemin vers l’investiture s’il parvient à se lancer dans un long combat en tête-à-tête avec Trump à travers le pays.

“Nikki Haley a dépensé plus d’argent par vote que n’importe quel autre candidat dans l’Iowa pour obtenir un troisième désastreux – prouvant qu’aucune somme d’argent ne peut effacer son record de cédée à gauche sur chaque question importante pour les conservateurs”, a déclaré Andrew Romeo, directeur des communications de la campagne de DeSantis. “Bien que cela puisse prendre encore quelques semaines pour y parvenir, ce sera bientôt une course à deux.”

C’est, reconnaissent certains de ses alliés, une approche qui obligera DeSantis à continuer de traîner pendant les périodes de vaches maigres et à espérer pouvoir aider Trump à vaincre Haley.

«Je soupçonne qu’ils vont essayer de prendre une bouchée suffisamment importante de son [Haley] ici dans le New Hampshire, parce que lorsqu’elle ira en Caroline du Sud, elle ne gagnera pas son propre État », a déclaré Jason Osborne, leader de la majorité à la Chambre des représentants et l’un des principaux substituts de DeSantis dans le New Hampshire. “Elle continue de gêner à ce stade.”

Une personne connaissant les délibérations internes a déclaré que DeSantis avait trop de gens autour de lui qui ne voulaient pas lui dire les dures vérités sur le chemin à parcourir.

«Maintenant, il est en Caroline du Sud. Son équipe autour de lui devrait dire ‘Non, il est temps de se retirer'”, a déclaré la personne. “Ce combat n’en vaut pas la peine.”

Dans le même temps, Haley fait de son mieux pour persuader les électeurs que DeSantis porte un toast. Elle a déclaré qu’elle ne débattrait pas de lui dans le New Hampshire à moins que Trump ne monte également sur scène, une décision qui présente le gouverneur de Floride comme une nuisance plus que comme un rival.

Haley a présenté à plusieurs reprises le concours comme une course à deux, son équipe affirmant que si DeSantis mettait tout en jeu dans l’Iowa –– avec des alliés dépensant quelque 100 millions de dollars –– et ne pouvait pas gagner là-bas, alors il n’y avait pas de voie pour lui. Haley a décrit le New Hampshire et la Caroline du Sud comme des États forts pour elle, tandis que DeSantis ne fait pas de bons sondages dans les deux cas.

La réalité est que leur parité relative dans l’Iowa a laissé Haley et DeSantis là où ils ont commencé, donnant un coup de pouce à Trump en se battant les uns contre les autres.

Un donateur de DeSantis a déclaré à NBC News que la stratégie de collecte de fonds de la campagne repose sur le maintien de la vie, mais qu’elle continuera à se concentrer sur les donateurs basés en Floride qui ont besoin de lui en tant que gouverneur, y compris les lobbyistes de l’État et leurs clients. Il s’agit d’un groupe qui donne rarement aux campagnes fédérales, mais sur lequel il a fait appel intensément ces derniers mois alors que son réseau national de collecte de fonds s’est essoufflé.

“Il n’y en a pas assez [Florida-level] l’argent soit crédible », a déclaré le donateur. « Il a dépensé bien plus de 100 millions de dollars, et que vont-ils récolter auprès de ces gars-là ? 500 000 $, peut-être ? Nous pourrions peut-être gagner de l’argent en super PAC, mais ce n’est tout simplement pas aussi fongible.

“C’est la stratégie de financement présidentielle la plus inhabituelle que j’ai vue”, a ajouté le donateur.

DeSantis s’est rendu directement en Caroline du Sud après les caucus de l’Iowa, une décision rare et un signal clair de la façon dont sa campagne envisage la primaire du New Hampshire la semaine prochaine. Un allié familier avec la pensée de la campagne a déclaré que DeSantis pousserait son personnel en Caroline du Sud pendant que Trump et Haley se battent pour gagner le New Hampshire, donnant au gouverneur de Floride « une semaine d’avance » sur le terrain dans l’État de Palmetto.

L’espoir, a déclaré l’allié, est que DeSantis gagnera du terrain en Caroline du Sud « pendant que Trump frappe Haley » dans le New Hampshire.

En fin de compte, l’équipe de DeSantis considère les résultats de l’Iowa comme une validation de sa candidature et un rejet de celle de Haley.

“Même si elle a dépensé 24 millions de dollars en publicités faussement négatives contre Ron DeSantis, Nikki Haley n’a pas pu s’offrir le coup mortel qu’elle voulait si désespérément hier soir”, a déclaré Romeo. “Maintenant, elle sera exclue de cette course après avoir échoué à remporter la victoire dans son État d’origine le 24 février.”

DeSantis avait déjà une opération terrestre plus petite dans le New Hampshire que dans l’Iowa, en partie parce que l’électorat de l’État – qui comprend des indépendants pouvant voter à la primaire républicaine – est plus modéré et moins réceptif à l’attitude bagarreuse de DeSantis et à sa concentration sur les guerres culturelles. qui animent l’extrême droite.

DeSantis a critiqué Haley mardi matin pour avoir déclaré qu’elle ne participerait à un débat organisé par ABC News dans le New Hampshire que si Trump était sur scène. DeSantis a dit dans un post X que Haley, qui a participé à tous les débats républicains jusqu’à présent, a « peur de débattre ».

“Il y a une raison pour laquelle il s’agit d’une course à deux entre Donald Trump et Nikki Haley”, a déclaré la porte-parole de Haley, Olivia Perez-Cubas. « Parce que notre campagne vit dans la réalité. La campagne de Ron DeSantis vit dans le royaume magique de Disney.

Pour Haley, le New Hampshire représente la meilleure chance qu’elle ait de remporter un premier concours de nomination dans un État et d’éroder légèrement ce qui a été l’élan apparemment imparable de Trump. Elle a le soutien du gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, et, lors d’un récent sondage public, elle a réduit l’avance de Trump à un seul chiffreLe départ de l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie de la course la semaine dernière devrait également aider Haley, car ses électeurs sont idéologiquement beaucoup plus susceptibles de graviter autour d’elle que vers Trump ou DeSantis.

C’est pourquoi la campagne de DeSantis considère la chute de Haley dans le New Hampshire comme la clé de ses propres calculs politiques. Alors qu’une victoire pour elle ici éliminerait effectivement DeSantis de la course, une défaite alimenterait les espoirs de DeSantis de surpasser les attentes en Caroline du Sud et de générer une poussée d’élan.

“Nous allons nous concentrer sur la Caroline du Sud”, a déclaré un partisan de DeSantis. “Là où nous pensons que le bilan de Ron DeSantis trouvera un écho auprès de l’importante population d’anciens combattants et des républicains écologistes de Teddy Roosevelt.”

DeSantis a par le passé vanté son aide pour obtenir un financement record pour la restauration en tant que gouverneur des Everglades, mais les questions environnementales n’ont jusqu’à présent joué aucun rôle dans la course à l’investiture républicaine.

La campagne DeSantis a reçu un message cadeau lundi soir lorsque les médias ont commencé à projeter que Trump avait remporté l’Iowa avant que tous les votes n’aient été exprimés, une décision prise en raison de l’avance dominante de l’ancien président. Rapidement, la campagne de DeSantis a commencé à le présenter comme une attaque directe des médias, un grief qu’il a régulièrement utilisé depuis sa réélection en 2022.

“Ils nous ont tout jeté sauf l’évier de la cuisine”, a déclaré DeSantis dans ses remarques après les caucus. « Ils ont dépensé près de 50 millions de dollars pour nous attaquer, personne n’a fait face à autant dans l’Iowa. Les médias étaient contre nous, ils écrivaient notre nécrologie il y a des mois.

« Ils ont même déclenché des élections avant que les gens puissent voter », a poursuivi DeSantis.

Certains partisans de DeSantis pensent que c’est quelque chose auquel la campagne va s’accrocher, du moins dans les prochains jours.

“Je pense que le premier appel leur donne une certaine position morale pour dire que ce [Iowa results] sont des taureaux —. Cela a probablement fait baisser ses chiffres de quelques points », a déclaré le donateur de DeSantis. “Je ne pouvais pas y croire. Dans certains endroits, les gens n’avaient même pas fini leurs discours. Mais, ça arrive. Il faut y faire face. »

DeSantis a également tenté de saper l’énorme victoire de Trump dans l’Iowa en soulignant que les températures glaciales avaient entraîné une très faible participation et que certains démocrates de l’Iowa avaient déclaré qu’ils allaient changer de camp pour Haley.

“Son soutien a été gonflé par les démocrates…