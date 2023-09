Ron DeSantis est contre la marijuana. Son plus grand bailleur de fonds s’efforce de le légaliser.

Axiom Strategies et Vanguard Field Strategies, sociétés dirigées par l’éminent stratège républicain Jeff Roe, ont reçu près de 29 millions de dollars par une organisation poussant une initiative de vote en 2024 qui légaliserait la marijuana à des fins récréatives. Un procureur général aligné sur DeSantis combat leur travail, et le gouverneur lui-même s’est déclaré largement opposé à la légalisation.

Mais alors qu’Axiom et Vanguard tentent de contourner l’opposition de DeSantis à l’herbe en Floride, ils tentent également de le faire élire président – ​​en partie sur une plateforme anti-herbe.

Axiom et Vanguard ont reçu plus de 25 millions de dollars du parti pro-DeSantis Never Back Down jusqu’à la fin juin, ce qui en fait les fournisseurs les mieux payés des super PAC. Never Back Down supervise une grande partie de la campagne de DeSantis, en mettant en place des programmes pour faire sortir le vote, en organisant des événements auxquels il participe et en assurant même le transport du gouverneur.

Le fait que les entreprises aient accepté des clients conflictuels illustre le péril qui accompagne la façon dont DeSantis a conçu son appareil politique, un sujet qui est de plus en plus devenu un sujet de discussion au sein de l’orbite du gouverneur. Parce qu’il est légalement interdit à la campagne et au Super PAC de se coordonner, DeSantis a dû parier son avenir politique sur un groupe dont l’approche et les intérêts ne correspondent pas toujours aux siens.

Il y a eu des tensions croissantes et des accusations ces dernières semaines entre la campagne DeSantis et Never Back Down, alors que les deux organisations se demandent comment améliorer la position du gouverneur dans une primaire où ses perspectives ont diminué.

Les alliés de DeSantis disent qu’il était furieux de la décision du super PAC de publier sur le site Web d’Axiom une note offrant des instructions sur la stratégie qu’il devrait adopter lors du débat du mois dernier. Ils soutiennent que le mémo a rendu la tâche plus difficile pour DeSantis, le boxant et fixant des attentes quant à sa performance.

Quelques semaines plus tard, un enregistrement est apparu d’un briefing des donateurs de Never Back Down dans lequel Roe a déclaré que DeSantis disposait d’une fenêtre de 60 jours, à compter de la fête du Travail, afin de vaincre l’ancien président Donald Trump et qu’il devait devancer ses autres rivaux du GOP « maintenant ». La déclaration, ont déclaré certains républicains, fixe un délai arbitraire pour le moment où DeSantis devra surpasser Trump, qui mène le gouverneur par de larges marges dans les sondages.

Le conflit entre DeSantis et son équipe du Super PAC à propos de la consommation de cannabis menace de compliquer les efforts du gouverneur pour se montrer aussi dur envers les drogues récréatives. En cas de succès, l’initiative pourrait également s’avérer embarrassante pour le gouverneur : le mettre en décalage avec ses propres électeurs sur une question culturelle brûlante.

Au cours d’une événement récent organisé par Never Back Down, le gouverneur s’est dit préoccupé par le fait que l’herbe était devenue de plus en plus puissante ces dernières années et qu’elle pourrait être mélangée à du fentanyl, mettant potentiellement en danger les enfants qui en consomment.

« Je pense que c’est un problème très réel, et je pense que c’est très différent des produits que les gens utilisaient il y a 30 ou 40 ans », a déclaré DeSantis. « Et je pense que lorsque les enfants s’y mettent, je pense que cela cause beaucoup de problèmes. »

L’initiative sur la marijuana récréative, qui a été financée en grande partie par le géant de la marijuana Trulieve, est considérée par les démocrates de Floride comme un moyen potentiel de raviver leur statut moribond dans l’État. Les responsables du parti et les bénévoles se sont efforcés de recueillir des signatures en faveur de ce texte.

Mais il n’y a aucune garantie qu’il soit effectivement retenu. Le procureur général de Floride, Ashley Moody, un allié de DeSantis qui a soutenu sa campagne à la Maison Blanche, a déposé un mémoire la Cour suprême de l’État, de tendance conservatrice, a demandé instamment son annulation.

« Nous sommes convaincus que la Cour suprême de Floride verra que nous avons suivi la loi et ses conseils lors de la rédaction de cette initiative et rejettera les efforts de la dernière chance visant à empêcher les électeurs de Floride de prendre cette décision eux-mêmes, comme le prévoit la Constitution », a déclaré un porte-parole de Smart. et porte-parole de Safe Florida.

Axiom est l’un des plus grands cabinets de conseil du Parti républicain et compte depuis longtemps un large éventail de clients. L’étendue de son portefeuille, disent ceux qui connaissent le cabinet, a parfois conduit Axiom à travailler simultanément pour des clients ayant des différences idéologiques. Le travail de l’entreprise pour l’initiative pro-marijuana de Floride a commencé en 2022, des mois avant de signer avec Never Back Down en mars dernier.

Depuis l’année dernière, Axiom et Vanguard sont devenus les plus grands vendeurs de Smart & Safe Florida, la société qui dirige l’initiative sur le pot, qui permettrait aux adultes de 21 ans et plus d’obtenir de la marijuana à des fins non médicales. Les entreprises réunies représentent plus de 70 pour cent du montant total dépensé par le groupe.

« Axiom est une entreprise comptant des centaines d’employés et il n’est pas rare que différents membres de l’équipe travaillent sur différents projets », a déclaré Chris Pack, porte-parole d’Axiom. « Axiom a signé avec Smart & Safe Florida en juin 2022 et Never Back Down en mars 2023. Ces deux entités sont totalement distinctes l’une de l’autre, c’est pourquoi personne dans les médias n’a écrit à ce sujet depuis que cela a été rapporté pour la première fois il y a des mois.

Un porte-parole de DeSantis a refusé de commenter, bien qu’il ait souligné les remarques du gouverneur exprimant son opposition à la légalisation de la marijuana à des fins récréatives.

L’initiative pro-cannabis s’est transformée en un combat politique majeur. Smart & Safe Florida a a déclaré avoir obtenu plus de 960 000 signatures, soit plus que le total dont il a besoin pour se qualifier pour le scrutin. Mais Moody a décidé de prendre l’initiative, arguant que cela « induit en erreur » les électeurs et bénéficierait financièrement à Trulieve, la société de cannabis qui finance la campagne. L’organisation pro-marijuana a réagi de manière agressive, affirmant que l’argument du procureur général « met à rude épreuve la crédulité ».

Même si DeSantis s’est montré ouvert à l’utilisation de la marijuana à des fins médicales, il s’est imposé de manière agressive contre la légalisation à des fins récréatives. L’année dernière, le gouverneur s’est plaint de « l’odeur âcre » du médicament et a déclaré qu’il souhaitait que les Floridiens « puissent respirer librement ».

DeSantis a législation signée resserrer les restrictions sur la publicité qui ferait la promotion de la consommation récréative de marijuana. Et lors de sa campagne électorale plus tôt cette année, le gouverneur a déclaré qu’il ne pas décriminaliser la marijuana s’il est élu président et que la drogue « nuit à la préparation de notre main-d’œuvre » et à « la capacité des gens à prospérer ».

Jessica Piper a contribué à ce rapport.