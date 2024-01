Ron DeSantis donnera la priorité à la Caroline du Sud et quittera le New Hampshire une semaine avant ses primaires

Le gouverneur de Floride. Ron DeSantis déplace la majorité de ses personnel de campagne en Caroline du Sudet rentrera mercredi soir dans son État d’origine après avoir assisté à deux événements à New Hampshireselon un haut responsable de la campagne.

Vendredi, il assistera à une cérémonie en l’honneur de la juge Meredith Sasso de la Cour suprême de Floride, que DeSantis a nommée en mai. Il assistera ensuite à des événements de campagne en Caroline du Sud samedi et dimanche, a appris CBS News en exclusivité.

Son emploi du temps pour lundi et mardi prochains, jour de la primaire du New Hampshire, n’est toujours pas clair.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



La décision de donner la priorité à la Caroline du Sud – et essentiellement de renoncer à une lourde semaine de campagne dans l’État de Granite la semaine précédant les primaires – intervient après que deux débats prévus auxquels DeSantis a accepté d’assister dans le New Hampshire (CNN et ABC/WMUR) ont été annulé.

L’objectif de la campagne de DeSantis est de faire pression sur l’ancienne ambassadrice américaine auprès de l’ONU et ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, pour qu’elle remporte son État d’origine, ce qui implique qu’elle quitterait la course si elle ne le faisait pas, car la campagne de DeSantis a un terme plus long. objectif d’amener le concours du GOP à une course « à deux » entre DeSantis et Trump.

Le candidat républicain à la présidentielle, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, salue ses partisans lors d’une soirée de caucus, le lundi 15 janvier 2024, à West des Moines, Iowa. Charlie Neibergall / AP



“Quand Nikki Haley ne parviendra pas à gagner son État d’origine, elle aura fini et ce sera une course à deux – et ses donateurs commencent à arriver à la même conclusion”, a déclaré un haut responsable de la campagne DeSantis, faisant référence à Rapports CNBC à propos de la pression des donateurs de Haley.

“Alors qu’ils continuent d’éprouver les remords des acheteurs d’avoir soutenu un candidat emballé dans des bulles qui ne peut pas battre Trump, nous ne perdons pas de temps pour mener le combat directement contre Haley, chez elle”, ont-ils ajouté.

DeSantis n’a pas passé beaucoup de temps dans le premier État du New Hampshire par rapport à l’Iowa, où la campagne de DeSantis a investi son temps et son énergie mais s’est finalement classée loin derrière Trump dans les caucus de lundi soir. Après les caucus de l’Iowa, DeSantis a organisé un événement à Greenville, en Caroline du Sud et devait assister à un événement à Claremont, dans le New Hampshire, organisé par son super PAC « Never Back Down », bien que celui-ci ait été annulé en raison de fortes chutes de neige et de conditions météorologiques dangereuses.

Un autre événement prévu mercredi matin à Jackson, dans le New Hampshire, également organisé par son super PAC, a été annulé en raison des conditions météorologiques.

Le gouverneur de Floride n’a pas non plus été en mesure d’enregistrer une quelconque croissance dans les sondages du New Hampshire ces derniers mois. UN Sondage CBS News de décembre du New Hampshire a trouvé DeSantis à 11 % dans l’État, derrière Haley et Trump.

Plus