Ron DeSantis dit que les gens fuient vers la Floride parce qu’ils en ont assez des «  verrouillages draconiens  »

Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré que les gens fuyaient vers la Floride parce qu’ils en avaient assez des « verrouillages draconiens » dans d’autres États, tandis que Tucker Carlson a critiqué CNN pour avoir « attaqué » le gouverneur mais pas le gouverneur de New York, Andrew Cuomo.

DeSantis a déclaré mardi soir à Tucker Carlson de Fox News que les Américains se tournaient vers le Sunshine State comme une « piste d’atterrissage » au milieu de la pandémie, car il avait moins de restrictions de verrouillage pour ralentir la propagation du virus.

Il a également balayé les critiques des médias sur le déploiement du vaccin en Floride, accusant certains médias de « faire tourner le récit qu’ils pensent pouvoir obtenir des notes » à la suite de sa dispute avec un journaliste de CNN lundi qui a demandé pourquoi des centaines de résidents âgés ont été forcés de camper pendant la nuit pour obtenir leur mains sur un coup.

L’animateur de droite Carlson s’est joint à et a réprimandé le média libéral CNN pour son « attaque » contre DeSantis sans critiquer les États du nord-est comme la Big Apple parce que « le frère de Chris Cuomo dirige New York ».

Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré que les gens fuyaient vers la Floride parce qu’ils en avaient assez des « verrouillages draconiens » dans d’autres États alors que Tucker Carlson a critiqué CNN pour avoir « attaqué » le gouverneur mais pas le gouverneur de New York Andrew Cuomo

«Si vous regardez les nouvelles constructions de maisons, les nouvelles maisons commencent, si vous regardez les ventes de maisons, les prix augmentent. Je veux dire, il est assez clair que les gens considèrent la Floride comme une piste d’atterrissage », a déclaré DeSantis.

Le gouverneur a déclaré que, bien que les chiffres officiels ne soient pas encore disponibles pour montrer l’afflux, des gens lui disent qu’ils ont déménagé dans l’État parce que ses écoles et ses entreprises sont restées ouvertes là où d’autres États ont fermé leurs portes.

« Vous savez, c’est intéressant, au fur et à mesure que cela se passait, je rencontrais des gens, en particulier en septembre, qui déménageaient de certaines régions du pays et disaient « regardez, ils ont fermé nos écoles. Vos écoles sont ouvertes. Je vais venir ici parce que vous les gars font les choses correctement », a-t-il déclaré.

«Je pense donc qu’il y a eu une variété de facteurs.

« Les impôts ont été une chose, mais je pense vraiment que ces verrouillages ont conduit certaines personnes en Floride qui en avaient juste assez de ces restrictions draconiennes et inefficaces. »

DeSantis a déclaré que la Floride s’était bien débrouillée pendant la pandémie parce que les gens voyaient des «pâturages plus verts» dans les États.

«Nous allons très bien. Sur le plan économique, de toute évidence, notre industrie touristique a été touchée. C’est en train de récupérer », dit-il.

«Les ventes de maisons sont en hausse, je pense, de 22% d’une année sur l’autre. Les gens ont des opportunités en Floride, ils le voient.

«Ils viennent ici pour des pâturages plus verts.

Pendant le week-end du Nouvel An, les plages de Floride étaient remplies de fêtards sans masque faisant la fête à Miami et à Fort Lauderdale.

DeSantis n’a pas émis de mandat de masque dans l’État malgré la flambée des cas, des décès et des hospitalisations.

Il a également balayé les critiques dans les médias concernant le déploiement du vaccin en Floride, accusant certains médias de « faire tourner le récit qu’ils pensent pouvoir obtenir des notes » à la suite de sa dispute avec un journaliste de CNN lundi qui a demandé pourquoi des centaines de résidents âgés ont été forcés de camper pendant la nuit pour obtenir leur mains sur un coup

La Floride a enregistré 1392123 cas de coronavirus tout au long de la pandémie – le troisième plus grand nombre de cas de tous les États et le premier cas de la nouvelle variante plus contagieuse du virus a été détecté jeudi dans l’État.

Mais DeSantis s’est vanté du moins de restrictions et a également souligné son approche stricte de la loi et de l’ordre comme une raison pour laquelle certaines personnes ont afflué vers l’État.

Il a dit que l’État prenait[s] la loi et l’ordre très au sérieux »et a déclaré qu’il« ne tolérerait pas une situation de type Minneapolis »qui a été marquée par des troubles à la suite du meurtre par la police de George Floyd.

«Quand j’y allais l’été, j’avais la garde nationale en attente, nous travaillions avec nos localités dans l’état de Floride et vous n’avez pas vu, entendu ce que vous avez vu là-bas», a-t-il déclaré.

Carlson a demandé à DeSantis pourquoi il pensait qu’il protégeait les critiques pour son rôle dans la pandémie par rapport à d’autres États du nord-est qui, selon l’hôte, ont géré les choses « pire ».

DeSantis a déclaré qu’il « porterait la critique comme un insigne d’honneur si cela signifie que mon État a un État dans lequel chaque parent a le droit d’envoyer son enfant à des instructions en personne, tout le monde a le droit de travailler et le droit de poursuivre. leur vocation ».

DeSantis a déclaré mardi soir à Tucker Carlson de Fox News que les Américains se tournaient vers le Sunshine State comme une « piste d’atterrissage » au milieu de la pandémie, car il avait moins de restrictions de verrouillage pour ralentir la propagation du virus. Des foules sans masque à Fort Lauderdale dimanche

À Miami, les gens font la fête pour le nouvel an. DeSantis n’a pas émis de mandat de masque

Il a ajouté: « Je suis content des critiques parce que, vous savez quoi, je ne cherche pas à être validé par les médias.

« Ce que je cherche, c’est de soutenir les citoyens de mon état et je peux vous dire que cette pandémie s’est étendue, un certain nombre de fois, quelqu’un est venu vers moi les larmes aux yeux en disant que si ce n’était pas pour vous, mon enfant ne le ferait pas être à l’école et je n’aurais pas mon travail, merci c’est pourquoi je suis dans ce travail.

Quand Carlson lui a demandé s’il pensait qu’il « obtiendrait un traitement équitable de CNN si votre frère avait une émission aux heures de grande écoute sur cette chaîne », DeSantis a ri.

Carlson faisait référence au gouverneur Cuomo de New York dont le frère Chris a une émission sur CNN.

DeSantis a accusé le réseau d’avoir un agenda.

«Eh bien, si les si et les mais étaient des bonbons et des noix, alors chaque jour serait Noël», rit-il.

«Mais je pense qu’il est très clair que certains de ces réseaux ont évidemment des agendas. Ils font des récits.

Carlson a rejoint et réprimandé le média libéral CNN pour son « attaque » contre DeSantis sans critiquer les États du nord-est comme la Big Apple parce que « le frère de Chris Cuomo dirige New York ». Le gouverneur Andrew Cuomo et l’hôte de CNN Chris Cuomo (gd)

«Ils n’essaient plus de rapporter des faits. Il s’agit de faire tourner tout le récit qui, selon eux, peut obtenir des notes et c’est juste la réalité de la situation, donc cela ne m’impacte pas, nous allons continuer à garder un œil sur le ballon et à travailler aussi dur que possible pour obtenir des résultats. ‘

Carlson avait frappé à la fois CNN et des États tels que New York et le New Jersey plus tôt dans l’émission.

Il a affirmé que les États bleus avaient ‘détruit[ed] toutes les petites entreprises de l’État et c’est pourquoi ces États se vident et déménagent en Floride », mais que CNN ne les critiquerait pas à cause de Chris Cuomo.

«La Floride, d’ailleurs, est également le leader de New York dans la distribution de vaccins. Et en même temps, comme nous venons de le noter, les gens quittent ces deux États et s’installent dans l’État de Floride, qui, d’ailleurs, est contrôlé par un républicain et c’est peut-être pourquoi CNN est furieux de tout cela », a-t-il déclaré. .

New York est en fait le leader de la Floride en termes de distribution de vaccins.

L’Empire State a jusqu’à présent utilisé 33% de son allocation et vacciné 1,5% de sa population.

La Floride a utilisé 23% de ses doses de vaccin, 1,2% des résidents ayant reçu les vaccins.

Lundi, DeSantis a interrompu et applaudi la journaliste de CNN Rosa Flores lors de sa conférence de presse (ci-dessus) lorsqu’elle a posé des questions sur les problèmes liés au déploiement des vaccins dans l’État.

«Ils ne veulent pas que vous sachiez que le frère de Chris Cuomo dirige New York, alors ils ont plutôt attaqué l’état de Floride.

Lundi, DeSantis a interrompu et applaudi la journaliste de CNN Rosa Flores lors de sa conférence de presse lorsqu’elle a posé des questions sur les problèmes liés au déploiement du vaccin dans l’État.

«Ce qui n’a pas fonctionné avec le déploiement du vaccin, c’est que nous avons vu des lignes téléphoniques bloquées, des sites Web s’écraser», a-t-elle demandé.

DeSantis l’interrompit en disant: «Il y a beaucoup de demande. Je veux dire, je pense qu’en fin de compte …

Le couple a commencé à se parler avec le journaliste en disant: « Si je pouvais simplement terminer ma question. »

DeSantis a pointé son doigt sur elle et a dit à plusieurs reprises «excusez-moi».

«Vous venez de dire » qu’est-ce qui ne va pas? » Alors je réponds à la question », a-t-il tiré.

Elle a répondu: « Si je pouvais répondre à la question. »

«Alors, qu’allez-vous faire un discours ou allez-vous poser une question? demanda DeSantis.

Des centaines de personnes âgées ont été vues camper dans leur voiture pendant la nuit lundi à Daytona Beach afin de se faire vacciner

Les personnes âgées ont campé dans le parking du Daytona Stadium afin de pouvoir être les premières à faire la queue au centre de vaccination au volant.

La journaliste a tenté de répondre à sa question en demandant pourquoi les citoyens sénateurs étaient obligés d’attendre toute une nuit pour recevoir le vaccin.

Après avoir riposté en lui demandant si elle avait « enquêté sur les raisons », le gouverneur a épinglé le problème sur les hôpitaux qui ont dit aux résidents que c’était « premier arrivé, premier servi », ce qui entraînait un afflux de personnes.

«Nous avons distribué des vaccins aux hôpitaux et les hôpitaux ont dit premier arrivé, premier servi, si vous vous présentez, nous le ferons», a-t-il déclaré.

Des centaines de personnes âgées ont été vues camper dans leur voiture pendant la nuit de lundi à Daytona Beach afin de se faire vacciner.

Les aînés ont campé dans le parking du Daytona Stadium afin de pouvoir être les premiers à faire la queue au centre de vaccination au volant.

Dans d’autres parties de la Floride, les personnes âgées s’inscrivent en ligne pour avoir accès aux photos.

Les États du pays ont du mal à obtenir rapidement des coups de feu alors que les cas continuent de se propager à des taux records.

DeSantis a annoncé une nouvelle politique en vertu de laquelle l’État attribuera plus de doses aux hôpitaux qui les dispenseront le plus rapidement.