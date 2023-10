Ron DeSantis dit que les États-Unis ne devraient pas accueillir de réfugiés de Gaza

CRESTON, Iowa — Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré samedi que les États-Unis ne devraient pas accepter de réfugiés de Gaza alors que des centaines de milliers de Palestiniens fuient du nord vers le sud, suite aux avertissements du gouvernement israélien d’évacuer avant une invasion terrestre anticipée.

« Je ne sais pas ce que Biden va faire, mais nous ne pouvons pas accepter des gens de Gaza dans ce pays en tant que réfugiés », a déclaré DeSantis à un auditoire de caucus lors d’un événement parrainé ici par le super PAC Never Back Down.

Sur scène devant une foule d’environ 50 personnes dans cette ville rurale au sud-ouest de Des Moines, DeSantis a déclaré que d’autres États arabes devraient absorber les réfugiés. Mais en approfondissant son raisonnement, il a proposé une description globale des Palestiniens en fuite.

« Si vous regardez comment ils se comportent, ils ne sont pas tous membres du Hamas, mais ils sont tous antisémites. Aucun d’entre eux ne croit au droit d’Israël à exister », a-t-il affirmé sans fondement.

Certains des collègues candidats républicains à la présidentielle de DeSantis n’iraient pas aussi loin que lui l’a fait samedi.

Le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, répondant aux questions suite à ses remarques lors du sommet du leadership du Parti républicain du New Hampshire à Nashua, n’est pas allé jusqu’à dire que les États-Unis ne devraient pas accepter de réfugiés, mais a souligné la responsabilité régionale dans leur soutien.

« Nous avons continué à travailler avec l’Égypte pour assurer un passage sûr aux citoyens américains, et nous devrions continuer à travailler avec nos citoyens autant que possible afin de garantir qu’il y ait un passage », a déclaré Scott. Il n’a pas répondu à une question complémentaire sur l’endroit où les Palestiniens en fuite devraient s’installer.

L’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a fait écho à ce sentiment, affirmant que la crise humanitaire à Gaza « n’est pas un problème de réfugiés aux États-Unis » et que des pays comme l’Égypte et l’Arabie saoudite devraient « intensifier » leur responsabilité d’accepter les Gazaouis.

Hutchinson a cependant mis en garde contre la caractérisation par DeSantis du peuple palestinien comme étant antisémite, déclarant aux journalistes du New Hampshire que « c’est un danger chaque fois que vous catégorisez un groupe de personnes comme étant simplement antisémite ».

Malgré les critiques, DeSantis a défendu sans réserve ses propos lorsqu’on lui a demandé de répondre aux commentaires de Hutchinson quelques heures plus tard devant un café de Bedford, Iowa.

« Je mettrai quiconque au défi de dire que dans certains de ces pays, l’antisémitisme virulent n’est pas la norme », a rétorqué DeSantis, ajoutant que « si vous n’êtes pas prêt à le reconnaître, alors vous vous mettez la tête dans le sable. »

Le représentant de l’État de l’Iowa, Bill Gustoff, a déclaré dans une interview : « Je suis toujours réticent à qualifier quiconque, quel que soit le groupe, d’être « tous » de telle ou telle façon. Gustoff, un républicain qui a soutenu la candidature présidentielle de DeSantis, a déclaré qu’il n’avait pas entendu les commentaires de DeSantis, mais il a déclaré : « Je pense que le sentiment parmi les Palestiniens serait antisémite. Cela ne veut pas dire que tous les Palestiniens sont antisémites.»

Dennis Eggenburg, 57 ans, partisan de l’ancien président Donald Trump à Muscatine, Iowa, a déclaré que « peut-être » les réfugiés pourraient entrer, mais qu’ils devraient être « soigneusement contrôlés ». Il a ajouté qu’il pensait que les États-Unis avaient déjà suffisamment d’immigrants qui franchissent la frontière sud et qu’il voyait une différence entre les Palestiniens et les Ukrainiens.

« Je ne ferais tout simplement pas confiance aux réfugiés palestiniens », a-t-il déclaré. « Je ne ferais pas confiance à qui ils sont, s’ils sont des terroristes. Ukraine, je ne pense pas que vous allez avoir ce genre de problème.»

DeSantis a continué à aborder la question de la réinstallation lors d’événements plus tard samedi à Glenwood et à Council Bluffs, réitérant aux électeurs qu’il n’accepterait pas les réfugiés palestiniens comme président, mais il n’a fait aucune autre mention de sa qualification antérieure des Gazaouis comme étant préjugés.

Son compte sur la plateforme de réseau social X comporte toujours un message montrant une vidéo de ses commentaires.

Au moins 1 300 personnes ont été tuées en Israël dans l’attaque terroriste, et des milliers d’autres ont été blessées alors que le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit. À Gaza, plus de 1 900 personnes ont été tuées et plus de 7 600 ont été blessées. Selon le Département d’État, le bilan des morts américains s’élève à 29.

À l’heure actuelle, le poste frontière de Rafah, situé à côté de la péninsule du Sinaï, au nord-est de l’Égypte, serait la seule sortie de Gaza. Mais il reste fermé.

Israël est devenu un enjeu majeur dans la course à la présidentielle républicaine, divisant le parti sur cette question. Trump a été critiqué de toutes parts pour avoir fait l’éloge du Hezbollah et critiqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, tandis que certains républicains ont félicité le président Joe Biden pour sa réponse à la guerre.

Jeudi, DeSantis a signé un décret autorisant la Floride à affréter des vols pour ramener les Floridiens coincés en Israël aux États-Unis.

« Nous allons envoyer nos propres avions et nous allons ramener les gens directement en Floride », a déclaré DeSantis jeudi à Littleton, dans le New Hampshire. « Vous savez, vous ne pouvez pas rester assis à attendre que les choses se produisent ; vous devez faire bouger les choses.

L’administration Biden a également annoncé qu’elle affrète des vols pour faire sortir les Américains d’Israël.