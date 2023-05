Ron DeSantis décrit les voyages de campagne

CONCORD, NH –

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a cherché jeudi à repousser un début embarrassant de sa campagne présidentielle, décrivant un calendrier de voyage agressif alors que ses alliés insistaient pour qu’ils restent bien financés et bien positionnés pour un long combat primaire républicain à venir.

Alors que les partisans de DeSantis ont reconnu en privé que l’annonce ratée était une distraction malvenue, il y avait un sentiment général – même parmi certains critiques républicains – qu’elle aurait probablement des conséquences politiques à long terme limitées, voire aucune.

« Est-ce qu’ils souhaitent pouvoir recommencer? Probablement », a déclaré David Oman, qui a dirigé deux campagnes présidentielles de haut niveau dans l’Iowa. « Allons-nous en parler dans 10 jours ? Probablement pas.

DeSantis a officiellement lancé sa campagne mercredi soir lors d’une conversation en ligne avec le PDG de Twitter, Elon Musk. Mais le flux audio s’est écrasé à plusieurs reprises, ce qui a rendu difficile pour la plupart des utilisateurs d’entendre l’annonce en temps réel.

Jeudi, le gouverneur républicain a annoncé des plans pour un blitz dans trois États la semaine prochaine avec au moins une douzaine d’arrêts. Il doit faire campagne mardi et mercredi dans l’Iowa avant un voyage dans le New Hampshire jeudi et en Caroline du Sud vendredi.

« Nous nous concentrons sur le message avant-gardiste du gouverneur DeSantis pour restaurer l’Amérique à chaque électeur potentiel de l’Iowa, du New Hampshire et de la Caroline du Sud », a déclaré la directrice de campagne Generra Peck. « Notre campagne s’engage à consacrer du temps pour gagner ces premiers États candidats. Personne ne travaillera plus dur que le gouverneur DeSantis pour partager sa vision avec le pays – il ne fait que commencer à se battre. »

DeSantis se présente comme le seul rival républicain légitime dans la primaire bondée du GOP à l’ancien président Donald Trump, qui détient une grande avance dans les premiers sondages ainsi qu’une emprise ferme sur une partie importante de la base passionnée du GOP.

Pourtant, Trump est en proie à son propre bagage, qui comprend de multiples menaces juridiques et une fixation sur sa défaite électorale de 2020.

Pendant ce temps, l’équipe de DeSantis ouvre la campagne avec des dizaines de millions de dollars en banque. Un porte-parole a déclaré que la campagne avait levé 1 million de dollars dans la première heure après l’annonce de mercredi, mais a refusé de fournir un total mis à jour jeudi. Un conseiller du super PAC allié de DeSantis a déclaré que 30 employés rémunérés à temps plein sont en place dans les quatre premiers États du calendrier primaire présidentiel, et que de nombreuses autres embauches sont déjà prévues pour les 14 États suivants pour organiser des concours primaires.

Aucun autre candidat républicain à la présidentielle n’a une telle infrastructure en place, y compris Trump. Ses assistants ont refusé de dire combien d’employés il avait dans les premiers États. « Les seuls chiffres dont nous parlerons sont les énormes pistes que le président Trump accumule dans les premiers États », a déclaré le porte-parole Steven Cheung.

Mais alors que DeSantis tentait de projeter la confiance jeudi, le gouverneur à deux mandats a été confronté à des questions persistantes sur son déploiement difficile lors d’une tournée médiatique conservatrice.

« J’étais juste un peu assis à Tallahassee, comme si je ne savais pas vraiment ce qui se passait parce que Twitter gère tout cela », a déclaré DeSantis au commentateur conservateur Glenn Beck. « Ils recevaient juste tellement de monde, au-delà de ce qu’ils avaient jamais eu, que je pense que cela a en quelque sorte fait fondre les serveurs. »

Alors que l’équipe de Trump s’entassait avec des moqueries joyeuses – « un .DeSaster aux proportions épiques », a écrit Donald Trump Jr. sur Truth Social – de nombreux responsables républicains, donateurs et premiers militants de l’État ont suggéré qu’il y aurait peu de conséquences à long terme.

« Écoutez, j’aime bien Elon Musk, mais apparemment, il a licencié un trop grand nombre d’informaticiens », a déclaré le gouverneur du New Hampshire Chris Sununu, lui-même candidat républicain à la présidentielle de 2024 et critique périodique de DeSantis, sur « The View » d’ABC. « Vous ne pouvez pas blâmer Ron DeSantis pour ça. »

« Je veux dire, si Elon Musk me disait: » Nous allons le diffuser « , je dirais: » Ouais, ce gars sait ce qu’il fait. Cela n’a pas fonctionné », a ajouté Sununu. « Le travail de Ron consistait à prononcer le discours et à faire valoir les points. Je pense qu’il a fait du bon travail à cet égard. »

Le stratège républicain Terry Sullivan, qui a dirigé la campagne présidentielle du sénateur Marco Rubio en 2016, a suggéré que DeSantis est bien placé pour surmonter un trébuchement précoce.

« Les grandes annonces de la campagne présidentielle ne visent qu’à obtenir un rebond à court terme (dans les sondages) et à collecter des fonds en ligne », a déclaré Sullivan. « DeSantis n’a besoin ni de l’un ni de l’autre. Il avait juste besoin de participer à la course et de commencer à faire campagne. Mission accomplie. »

L’ancienne présidente du GOP du New Hampshire, Jennifer Horn, a décrit le déploiement de DeSantis comme une « occasion manquée embarrassante ». Le seul défi potentiel à plus long terme, a-t-elle dit, était qu’il sert de « cadeau à Donald Trump », qui veillera presque certainement à ce qu’il ne soit pas rapidement oublié.

Mais sur le terrain, dans les États qui comptent le plus dans la lutte pour l’investiture présidentielle du GOP en 2024, il restait « un haut niveau d’intérêt » pour DeSantis, selon le président du Parti républicain du New Hampshire, Chris Ager. Il a déclaré que plusieurs groupes du Parti républicain demandaient à DeSantis de prendre la parole lors de leurs événements.

« Je pense que c’était une décision assez audacieuse d’essayer quelque chose de totalement nouveau dans une annonce », a déclaré Ager.

Et tandis que les premiers sondages montrent que Trump a une large avance sur DeSantis parmi les électeurs primaires du New Hampshire, Ager a déclaré que beaucoup de choses peuvent changer avec le temps.

« Je m’attends à ce que la course se resserre », a-t-il déclaré. « Le gouverneur DeSantis est définitivement un candidat sérieux et légitime pour la première place. »

Le donateur républicain et critique vocal de Trump, Eric Levine, a déclaré qu’il y avait peu de discussions dans la communauté des donateurs au sujet du trébuchement de DeSantis. Il a déclaré que le gouverneur de Floride reste l’un de ses trois meilleurs candidats.

« Personne ne le quitte à cause de cela. Qu’il ait ou non perdu quelques personnes qui auraient pu prendre le train en marche si cela avait été mieux, je ne sais pas », a déclaré Levine. « Maintenant, c’est un marathon à partir de maintenant jusqu’à l’Iowa. »

——



Des gens ont rapporté de New York. Izaguirre a rapporté de Tallahassee, en Floride. Les rédacteurs de l’Associated Press Jill Colvin à New York et Thomas Beaumont à Des Moines, Iowa, ont contribué à ce rapport.