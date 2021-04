Pizzagate 2021 ne concerne pas les pédophiles ou les rituels sataniques; Au contraire, la controverse politique cette fois porte sur la façon dont le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, mange de la pizza – une image qui est trop déclencheuse pour que certains démocrates puissent l’estomac.

DeSantis, qui est de plus en plus devenu l’un des républicains que les démocrates aiment le plus détester en tant qu’étoile montante dans les élections présidentielles de 2024, a prouvé son talent pour ébouriffer les plumes cette fois lors d’une visite dans un nouveau marché à Delray Beach samedi. Le gouverneur a mordu agressivement un morceau de pizza, la croûte vers le haut, les yeux fermés et le nez plissé dans un moment d’extase apparente.

« Ron DeSantis mange une pizza est extrêmement dérangeant, » Le militant démocrate de Floride Thomas Kennedy a déclaré sur Twitter. Le même activiste était tellement énervé contre DeSantis lors d’un point de presse sur Covid-19 en juillet dernier qu’il chahuté le gouverneur et a dû être expulsé de force.

Le tweet de Kennedy a été évalué alors que les conservateurs se moquaient de sa critique du style d’alimentation de DeSantis, mais il en a trouvé des esprits similaires. Certains des critiques ont élargi l’attaque à l’ensemble de l’État de Floride. « Il est de Floride,« , a déclaré l’écrivain Michael Pacholek sur Twitter. « Que sait-il de la pizza ou de la nourriture en général? »

Il vient de Floride. Que sait-il de la pizza ou de la nourriture en général? – Oncle Mike 🇺🇲🇵🇱 (@MichaelPacholek) 25 avril 2021

Un autre observateur a vu la scène comme menaçante. « Je n’ai jamais vu quelqu’un détester manger une pizza, mais nous y sommes, je suppose. » Mais le commentateur conservateur Lauren Chen a vu la vertu dans la même image, en disant: « Vous pouvez le voir sur son visage qu’il goûte à la liberté. »

Je n’ai jamais vu quelqu’un « détester » manger une pizza mais nous y sommes, je suppose 🤷🏻‍♂️ – Chaz Donaldson (@CharlosD) 25 avril 2021

D’autres commentateurs ont publié des photos de politiciens démocrates, tels que le président Joe Biden, le secrétaire aux transports Pete Buttigieg et le maire de New York Bill de Blasio, pris dans des moments inconvenants.

D’autres se sont moqués de Kennedy pour avoir été si troublé par quelqu’un qui mangeait de la pizza et ont déploré le niveau actuel du discours politique américain. « En 2021, même manger une part de pizza en famille est quelque peu choquant », a déclaré le créateur du meme Charles Khan.

En 2021, même manger une alice de pizza avec sa famille est en quelque sorte offensant. – MEME BASTARD (@masked_bastard) 25 avril 2021

C’est en grande partie la gestion de la pandémie de Covid-19 par DeSantis qui a fait de lui une star du GOP – et une cible des critiques démocrates. Il a non seulement rouvert l’économie de la Floride plus rapidement que ne le recommandait le Dr Anthony Fauci, mais a également interdit aux gouvernements locaux de Floride d’appliquer les mandats de masque.





Plus tôt ce mois-ci, il est devenu le premier gouverneur à signer un décret interdisant aux entreprises et aux entités gouvernementales d’exiger des soi-disant passeports vaccinaux pour accéder à des biens, des services ou des activités. Le programme d’information « 60 Minutes » a ensuite diffusé un article à succès Covid-19 édité de manière trompeuse sur DeSantis, pour être moqué pour avoir produit de « fausses nouvelles ». Le New York Times a spéculé ce mois-ci sur la question de savoir si DeSantis deviendrait l’ancien président Donald Trump « Héritier de GOP. »

