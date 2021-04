Ron DeSantis de Floride déclenche l’effondrement libéral de Twitter après s’être assis de manière provocante sur une chaise – RT USA News

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est redevenu la cible d’un examen attentif de Twitter, cette fois pour s’être assis d’une manière jugée inconvenante. Le scandale survient après qu’une photo de lui en train de manger de la pizza a causé une grande détresse aux libéraux.

Le gouverneur républicain s’est entretenu avec Laura Ingraham de Fox News lors d’une réunion publique jeudi, abordant un éventail de questions, y compris le débat sur les athlètes transgenres dans le sport féminin, ainsi que des questions sur la façon de rendre les élections plus sûres.

L’événement, auquel ont assisté plusieurs autres gouverneurs du GOP, a été, comme prévu, rejeté par les libéraux comme transphobe et / ou raciste. Mais Aaron Rupar de Vox a poussé ses propres critiques astucieuses un peu plus loin: DeSantis était assis d’une manière qu’il n’approuvait pas.

«Assis très fermement» Rupar a noté, en joignant une capture d’écran de l’indiscrétion potentiellement de fin de carrière du gouverneur. La photo montre DeSantis assis sur une chaise, les jambes légèrement écartées, les mains posées sur ses genoux.

Rupar n’a pas précisé ce que DeSantis a fait spécifiquement pour l’irriter. Mais les réponses au tweet suggèrent que le gouverneur républicain était coupable de « manspreading », un terme utilisé pour décrire les hommes qui prennent plus de place que nécessaire lorsqu’ils sont assis dans les transports en commun.

Vous savez que DeSantis est l’une de ces personnes qui se propageront dans chaque partie de votre espace dans les 10 premières minutes du vol. – Katie (@ktbobaytee) 30 avril 2021

D’autres ont dit que «généraliser» DeSantis se préparait clairement à «expliquer» (un terme qui signifie: expliquer les choses d’une manière condescendante aux femmes).

Il se prépare à mansplain. – Monsieur naturellement progressif (@MrNatProgressiv) 30 avril 2021

«Il a de fortes vibrations d’intimidation à l’école élémentaire,» lire un autre commentaire, apparemment provoqué par la photographie de DeSantis assis sur une chaise.

Il a de fortes vibrations d’intimidation à l’école élémentaire – abeille 🌱🧘🏽‍♂️ (@beechac) 30 avril 2021

D’autres étaient un peu moins bouleversés par la découverte de Rupar.

Plusieurs réponses ont dit qu’il était amusant que le simple fait de s’asseoir déclenche autant de commentaires négatifs dirigés contre DeSantis.

Les libs lol ont vraiment peur de lui … j’adore ça – George (@Georgekirbi) 30 avril 2021

Voici comment je sais que la gauche est terrifiée par DeSantis.OMG IL EST ASSIS FORTEMENT VOUS LES GARÇONS. 😂😂😂😂😂 https://t.co/PjQge7HZMh – Poussins à droite (@chicksonright) 30 avril 2021

D’autres ont émis l’hypothèse que DeSantis n’essayait pas de faire une déclaration politique, mais portait plutôt des jeans trop serrés.

Peut-être devrait-il porter des pantalons qui les accommodent. Ces jeans sont littéralement comme un petit hôtel … Pas de salle de bal. – JLD (@JLDgoinghome) 30 avril 2021

L’indignation survient moins d’une semaine après que DeSantis ait été photographié en train de mordre dans une part de pizza. La photo a apparemment effrayé certains de ses critiques libéraux, qui ont contesté le « inquiétant » manière dont le gouverneur mange la pizza.





DeSantis, qui a été qualifié d’« héritier » potentiel de l’héritage politique de Donald Trump, est de plus en plus devenu une cible de choix pour les démocrates et les militants libéraux. Il a fait la une des journaux après avoir promis de garder les passeports vaccinaux en dehors de la Floride, une décision qui lui a valu à la fois éloges et mépris. Sa bataille avec la presse a pris de nouvelles dimensions après que « 60 Minutes » ait été accusé d’avoir édité de manière trompeuse un article sur sa réponse à Covid-19.

