Ron DeSantis critique Trump pour avoir sauté le débat du GOP alors que Nikki Haley appelle le demi-tour de Vivek Ramaswamy sur TikTok dans un affrontement enflammé

LE deuxième débat républicain a déclenché plusieurs affrontements enflammés alors que les candidats à la présidentielle répondent à des questions sur différents sujets.

Le débat, organisé par Fox Business, a incité le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, à s’en prendre à l’ancien président Trump, tandis que l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, a critiqué Vivek Ramaswamy pour son revirement sur TikTok.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis (photo), a critiqué l’ancien président Donald Trump pour avoir sauté un autre débat.

L’ancien président Trump était visiblement absent du deuxième débat Crédit : Reuters

DeSantis a critiqué Trump, qui était visiblement absent du débat républicain de mercredi soir.

« Vous savez qui d’autre est porté disparu ? Donald Trump est porté disparu », a déclaré DeSantis.

« Il devrait être sur scène ce soir.

« Il vous doit de défendre son dossier. »

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a également critiqué Trump.

« Donald Trump se cache derrière ses clubs de golf et ne se présentera pas ici », a déclaré Christie à un moment donné.

Plus tard dans la soirée, Christie a visé plus sérieusement Trump.

« Donald, je sais que vous regardez. Vous ne pouvez pas vous en empêcher », a déclaré Christie en s’adressant à l’ancien président.

« Tu n’es pas là ce soir parce que tu as peur d’être sur scène et de défendre ton record. »

À la fin du débat, Christie a déclaré qu’il voterait Trump « hors de l’île ».

« Il doit être retiré de ce processus », a déclaré Christie, en parlant des nombreux candidats en lice pour la présidence.

TIKTOK DEUXIÈME-TOUR

Pendant ce temps, Haley a critiqué Ramaswamy pour avoir changé d’avis sur TikTok.

Ramaswamy s’est porté garant de la plateforme de médias sociaux comme d’un outil que les républicains devraient utiliser pour atteindre les jeunes électeurs.

Ses commentaires sont intervenus quelques jours seulement après son apparition dans une vidéo TikTok avec l’influenceur Jake Paul.

Mais il avait déjà dénoncé TikTok et l’avait qualifié de menace chinoise pour l’Amérique.

« Chaque fois que je vous entends, je me sens un peu plus bête à cause de ce que vous dites », a déclaré Haley à Ramaswamy après son explication sur TikTok.

« Nous ne pouvons pas vous faire confiance », a-t-elle poursuivi.

ATOUT MANQUANT

Trump a annoncé le 18 septembre qu’il sauterait le deuxième débat.

Il a également décidé de ne pas assister au premier débat, organisé en août.

Au lieu de cela, Trump a passé mercredi soir à s’adresser aux travailleurs de l’industrie automobile près de Détroit, dans le Michigan, alors qu’ils continuent leur grève.

« Vous avez construit ce pays », a déclaré Trump en s’adressant à la foule.

Le président Biden était également dans le Michigan pour rendre visite aux grévistes.

L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, a critiqué son compatriote Vivek Ramaswamy. Crédit : AP : Associated Press