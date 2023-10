Ron DeSantis condamne Trump pour avoir qualifié le Hezbollah de « très intelligent » au milieu de la guerre entre Israël et le Hamas

Mercredi soir, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a pris pour cible l’ancien président Donald Trump pour avoir qualifié le Hezbollah, le groupe militant libanais, de « très intelligent ».

Dans un discours prononcé lors d’un événement du Club 47 à West Palm Beach, Trump a imputé au président Joe Biden la guerre meurtrière entre Israël et le Hamas en affirmant sans fondement que l’administration Biden avait financé les attaques avec les 6 milliards de dollars de revenus pétroliers qu’elle a récemment dégelés à la suite d’un accord. échange de prisonniers avec l’Iran, qui a historiquement financé à la fois le Hamas et Hezbollah. Le Hezbollah échange des tirs de l’autre côté de la frontière avec Israël depuis l’attaque surprise du Hamas le week-end dernier.

Trump a déclaré : « Et puis il y a deux nuits, j’ai lu tous les responsables de la sécurité de Biden – vous imaginez ? Les gens de la Défense nationale ont dit : « Eh bien, j’espère que le Hezbollah n’attaquera pas depuis le nord parce que c’est l’endroit le plus vulnérable. » J’ai dit : ‘Attends une minute. Vous savez, le Hezbollah est très intelligent. Ils sont tous très intelligents.

Trump s’en est également pris à DeSantis dans son discours, affirmant que le gouverneur de Floride « a parcouru le pays en volant, mettant le feu à sa réputation et détruisant franchement la réputation de la Floride ».

DeSantis a rapidement critiqué Trump dans un message sur la plateforme X qui comprenait une vidéo des remarques de l’ancien président : « Les terroristes ont assassiné au moins 1 200 Israéliens et 22 Américains et en retiennent davantage en otages. Le président choisirait maintenant d’attaquer notre ami et allié, Israël, et encore moins de saluer les terroristes du Hezbollah comme étant « très intelligents ».

« En tant que président, je me tiendrai aux côtés d’Israël et traiterai les terroristes comme des ordures qu’ils sont », a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, la campagne Trump a déclaré : « Le président Trump a clairement souligné à quel point Biden et son administration étaient incompétents en télégraphiant aux terroristes une zone susceptible d’être attaquée. Intelligent n’est pas synonyme de bon. Cela prouve simplement que Biden est stupide. «

DeSantis a aiguisé ses critiques contre Trump ces derniers jours, arguant que les démocrates ont de meilleures chances de remporter la Maison Blanche en 2024 si Trump remporte l’investiture présidentielle du GOP lors d’un scrutin. interview sur « Morning Joe » de MSNBC mardi.

«Je pense qu’un référendum sur Joe Biden signifie que nous gagnerons, si je suis candidat. Je pense qu’un référendum sur Donald Trump, si c’est le cas, alors je pense que les démocrates gagneraient », a déclaré DeSantis sur « Morning Joe ».

Il a déclaré que même si des « millions » d’électeurs désapprouvent Biden, pensent que le pays va dans la mauvaise direction et « veulent voter pour un républicain », Trump n’est « qu’un obstacle pour eux ». Ils ne le feront tout simplement pas.

Depuis que le Hamas a lancé ses attaques contre Israël le week-end dernier, les candidats républicains à la présidentielle de 2024 ont imputé à l’administration Biden les attaques qui ont déclenché la guerre. Plusieurs des prétendants ont insisté, sans preuve, sur le fait que les États-Unis avaient financé les attaques à la suite de l’accord d’échange de prisonniers avec l’Iran.

Biden a souligné à plusieurs reprises le soutien de son administration à Israël dans le cadre de sa guerre contre le Hamas et des efforts visant à libérer les otages américains cette semaine. Son administration a également repoussé les critiques du Parti républicain, insistant sur le fait que les 6 milliards de dollars de revenus pétroliers auxquels l’Iran a récemment retrouvé accès ne provenaient pas de l’argent des contribuables américains.

« Tout l’argent détenu sur des comptes restreints à Doha dans le cadre de l’accord visant à garantir la libération de cinq Américains en septembre reste à Doha. Pas un centime n’a été dépensé », a déclaré le sous-secrétaire au Trésor, Brian Nelson. tweeté, faisant référence aux banques qataries détenant les fonds. « Ces fonds restreints ne peuvent pas aller à l’Iran ; ils ne peuvent être utilisés qu’à de futures fins humanitaires. Toute suggestion contraire est fausse et trompeuse.

Israël a lancé des frappes aériennes sur la bande de Gaza et le Hamas a tiré des roquettes sur Tel Aviv alors que la guerre entame son sixième jour. L’armée israélienne a déclaré qu’elle se préparait à une éventuelle opération terrestre à Gaza, une bande densément peuplée qui abrite plus de 2 millions de Palestiniens, dont la moitié sont des enfants. Les préparatifs de l’armée israélienne interviennent après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a formé un cabinet d’unité en temps de guerre et s’est engagé à « écraser et détruire » le Hamas.