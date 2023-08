Ron DeSantis cherche à réinitialiser sa campagne. Mais est-il trop tard pour battre le mastodonte Trump ?

Un groupe de discussion composé de deux électeurs républicains de Donald Trump qui résident dans certains des premiers États primaires a récemment été interrogé : quels candidats à la présidentielle les intéressaient ?

Beaucoup ont choisi l’ancien président, tandis que quelques-uns ont évoqué le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott et l’entrepreneur Vivek Ramaswamy, selon John Conway, directeur du Republican Accountability Project, un groupe anti-Trump cherchant à soutenir les candidats républicains qui ne croient pas au 2020 l’élection a été volée.

Aucun des membres du groupe de discussion n’a mentionné le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis.

« Nous regardons le groupe. Et nous nous disons, quand vont-ils évoquer DeSantis? » dit Conway. « Nous avons dû leur demander, nous avons dû les inciter. Personne n’a dit Ron DeSantis. »

C’est une indication de combien DeSantis – qui il y a un an était perçu par certains comme le seul républicain capable de donner à Trump une bonne course compétitive dans les primaires – est tombé du paysage politique, et jusqu’où les tentatives de revigorer sa campagne auraient aller.

Tombé du paysage politique

Peut-être que sa meilleure chance de prendre un nouveau départ est cette semaine, avec le premier débat sur les candidats républicains à la présidentielle qui se tiendra à Milwaukee. Mais un débat animé montrant ou sa récente nomination d’un nouveau directeur de campagne pourrait encore ne pas faire grand-chose pour arrêter l’avance dominante de Trump, qui semble à ce stade destiné à remporter l’investiture républicaine.

« Je ne sais pas si quelqu’un allait gagner cette élection à part Trump », a déclaré Michael Binder, directeur de la faculté du laboratoire de recherche sur l’opinion publique de l’Université de Floride du Nord.

« Alors tu allais toujours être contre ça quoi qu’il arrive. »

DeSantis, dit Conway, devra vraiment faire beaucoup de travail pour essayer à nouveau de convaincre les électeurs qu’il est l’alternative claire, qu’il est une version plus éligible de Trump.

« Il a vraiment perdu le sens de » Trump sans les bagages « », a déclaré Conway. « Il s’est vraiment aliéné cette position. Peut-être que la campagne peut pivoter. Ils essaient de le mettre davantage devant les électeurs. Ils essaient de lui donner un peu plus d’accès aux gens ordinaires et de parler un peu aux médias. un peu plus.

« Ce sera une réinitialisation plus importante, je pense, que de simplement changer le gestionnaire de campagne. »

L’ancien président Donald Trump a une avance de près de 40 points contre le gouverneur de Floride dans certains sondages primaires républicains. (Seth Wenig/Associated Press)

Bien qu’il soit toujours deuxième derrière Trump, les chiffres des sondages de DeSantis ont cratéré pendant plusieurs mois. Il y a eu des moments en décembre dernier où certains sondages ont montré que DeSantis l’emportait sur l’ancien président. Mais maintenant, selon certains sondages primaires républicains, Trump détient une avance de près de 40 points sur le gouverneur.

S’il y a de bonnes nouvelles pour DeSantis, ses sondages sont un peu plus élevés dans le premier État primaire de l’Iowa que ses chiffres nationaux, bien que Trump y détienne toujours une avance à deux chiffres.

Mais dans le New Hampshire, les sondages suggèrent que l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et DeSantis reçoivent à peu près le même soutien.

Ce qui s’est passé?

Pourtant, pendant un certain temps, DeSantis a semblé être prometteur pour ceux qui cherchaient une alternative à l’ancien président. Alors, où tout cela a-t-il si mal tourné?

Conway a déclaré que l’été dernier, selon leurs groupes de discussion, les audiences du 6 janvier ont commencé à inquiéter certains républicains qu’elles pourraient avoir un effet sur l’éligibilité de Trump.

Entrez DeSantis, qui avait attiré l’attention des médias nationaux pour sa gestion de COVID-19. Des clips d’actualité ont montré DeSantis en désaccord avec l’établissement médical et d’autres responsables de la santé publique au sujet du masquage et des verrouillages, ce qui a beaucoup séduit un grand nombre de républicains.

Il semblait qu’il était « très en quelque sorte construit dans le moule Trump MAGA », a déclaré Conway, « Et donc beaucoup d’électeurs étaient vraiment intéressés par lui. »

Puis vinrent les élections de mi-mandat de 2022, la « vague rouge » républicaine prédite ne se matérialisant pas. De nombreux républicains ont été déçus des résultats, reprochant à Trump de soutenir des candidats trop radicaux. Pourtant, le seul point positif était la victoire écrasante de DeSantis sur Charlie Crist.

« Nous organisons des groupes de discussion après cela. Et tout le monde est [saying] ‘Je suis dans le train DeSantis' » dit Conway. « Donc, à mi-mandat, vous voyez vraiment cet énorme appétit pour Ron DeSantis. »

Ce soutien a fini par s’estomper, a déclaré Conway, car une grande partie était « superficielle » – formulée avant que les électeurs républicains n’aient un bon aperçu du candidat sur la scène nationale.

Mais aussi, une fois que DeSantis est devenu une menace potentielle pour Trump, l’ancien président a déclenché sa colère contre le gouverneur. Cela s’est produit en conjonction avec la série d’actes d’accusation contre Trump, qui ont aidé à rallier le soutien à l’ancien président et à saigner le soutien de DeSantis.

« N’aime pas faire la politique »

Pendant ce temps, en tant que candidat, DeSantis était critiqué pour ne pas avoir les compétences d’un militant naturel.

« J’étais l’une des rares personnes à dire, je ne sais pas si ce type va vendre à l’échelle nationale pour de nombreuses raisons différentes,», a déclaré Binder. « Vous savez, la plupart du temps, il n’aime pas faire de la politique.

Des moments gênants ont été capturés sur vidéo et sont devenus viraux sur les réseaux sociaux.

Une sorte de campagne pour la présidence dans l’Iowa peut être amusante… pic.twitter.com/F07AK3uKiz —@McCormickJohn

Il y avait aussi « les erreurs directes », a déclaré le stratège républicain Whit Ayers. Ceux-ci comprenaient son lancement de campagne rempli de problèmes techniques sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter; son affirmation selon laquelle l’invasion de l’Ukraine par la Russie était un « conflit territorial » et sa récente suggestion selon laquelle l’activiste anti-vaccin et théoricien du complot Robert Kennedy Jr. serait une bonne personne pour diriger les Centers for Disease Control des États-Unis.

Il s’est battu avec Disney, est allé dur contre les droits des LGBTQ et a signé une loi sur l’avortement beaucoup plus stricte interdisant l’accès à la procédure en Floride après six semaines de grossesse.

« Les trucs anti-réveil ciblent vraiment – comme beaucoup d’autres trucs – le toujours Trump [voters]», a déclaré Ayers. « Et les électeurs toujours Trump sont toujours Trump pour une raison. Ils seront toujours pour Trump. »

Au lieu de cela, a déclaré Ayers, DeSantis aurait dû se concentrer sur les électeurs “ peut-être » Trump du parti républicain, ceux qui pourraient aimer Trump mais qui recherchent une alternative, craignant que l’ancien président ne puisse gagner en 2024.

Les gens visitent le parc Magic Kingdom du Walt Disney World Resort à Lake Buena Vista, en Floride, en avril 2022. (PA)

« Profonde erreur de calcul »

La stratégie de DeSantis consistait à convaincre les républicains MAGA Trump que DeSantis était plus véritablement leur candidat sur une base idéologique, a déclaré Pope (Mac) McCorkle, ancien consultant démocrate et professeur à la Sanford School of Public Policy de l’Université Duke à Durham, en Caroline du Nord.

« C’est juste que l’appel de Trump … vous réagissez à lui à un niveau passionné. Et tellement de DeSantis [campaign] a été ce genre de bois [candidate who has] obtenu toutes les bonnes positions.

« Et choisir ces combats que même Trump ne choisirait pas, je pense que cela a été une profonde erreur de calcul », a déclaré McCorkle.

Il y a des candidats à la correction de cap qui ont vécu des expériences de campagne proches de la mort et en ont réellement bénéficié, a-t-il déclaré.

« Malheureusement, en ce moment, il ne semble pas que DeSantis en profite car il ne semble pas changer. »

« La façon dont vous sortez de ces expériences de mort imminente est en quelque sorte de devenir authentique, des gens », a déclaré McCorkle. « Il a creusé un trou ici. »

« Je ne le vois pas surpasser Trump d’une manière ou d’une autre, enlevant des votes à Trump, à moins que Trump ne commence tout juste à s’effondrer. »