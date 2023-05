Ron DeSantis affirme que seuls « Biden et moi » avons une chance de gagner dans la course présidentielle américaine de 2024, selon un rapport – en direct

Depuis 2h 09h20 HAE Les candidats au GOP pourraient venir, mais les sondages montrent que Trump domine toujours Deux choses se passent simultanément dans le champ de la primaire présidentielle républicaine : plus de candidats arrivent, Donald Trump reste aussi populaire que jamais. Jetez juste un coup d’oeil à agrégateur de sondages FiveThirtyEight pour en avoir la preuve. L’avance de Trump sur les autres républicains n’a fait que croître ces dernières semaines, en particulier depuis son inculpation fin mars par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg. Avant cela, l’écart entre lui et le gouverneur de Floride, Ron DeSantisn’était pas si immense, mais depuis, il a encore bâillé. Selon le New York TimesDeSantis a fait valoir hier aux donateurs un argument assez simple : il est plus éligible que Trump. « Vous avez essentiellement trois personnes à ce stade qui sont crédibles dans tout cela : Biden, Trump et moi. Et je pense que sur ces trois, deux ont une chance d’être élus président – Biden et moi, sur la base de toutes les données dans les États swing, ce qui n’est pas génial pour l’ancien président et probablement insurmontable parce que les gens ne vont pas changer leur vue de lui », a-t-il déclaré aux donateurs. C’était son message à un rassemblement à huis clos de riches républicains. Dans les mois à venir, nous saurons ce qu’en pense la base du parti.

Mis à jour à 09h50 HAE

il y a 7 mois 10h54 HAE Biden soutient les efforts pour former les Ukrainiens sur les avions F-16 Lors d’une réunion avec les dirigeants du G7 au Japon, Joe Biden a annoncé que l’Amérique soutiendrait un effort conjoint avec des alliés pour former des pilotes ukrainiens sur des F-16 et d’autres avions de quatrième génération, rapporte CNN, citant un haut responsable de l’administration. L’administration Biden a subi la pression du Congrès et des alliés de Washington pour intensifier ses efforts pour renforcer l’armée de l’air ukrainienne dans le cadre d’une campagne aérienne de plus en plus intense de la Russie. Pour les dernières nouvelles sur le développement et sur la guerre, suivez le blog en direct du Guardian : Guerre russo-ukrainienne en direct : Zelenskiy demande aux dirigeants de la Ligue arabe de ne pas fermer les yeux sur la guerre ; Poutine dit que l’ouest essaie de briser la Russie En savoir plus



il y a 25 mois 10h35 HAE Manhattan DA envisage de nouvelles accusations contre l’ancien directeur financier de Trump Organization: rapport Fraîchement mis en accusation Donald Trump pour crime de falsification de documents commerciaux, procureur du district de Manhattan Alvin Bragg envisage maintenant de poursuivre l’un de ses anciens hauts lieutenants, Allen Weisselbergsur des allégations de parjure, les rapports du New York Times. Weisselberg, l’ancien directeur financier de l’organisation Trump, a été condamné à cinq mois de prison plus tôt cette année après avoir plaidé coupable à des délits fiscaux. Selon le Times, les nouvelles accusations que Bragg envisage de porter sur un cas en 2020 où Weisselberg s’est peut-être parjuré lors d’un témoignage sous serment devant le procureur général de l’État. Letitia Jamesqui enquête également sur Trump et sa famille. Bragg tente de faire pression sur Weisselberg pour qu’il témoigne contre Trump, ce qu’il a refusé de faire, bien qu’il ait accepté de fournir des informations utilisées pour condamner l’entreprise de l’ancien président pour fraude fiscale. C’est le dernier développement d’une affaire compliquée qui pourrait constituer un problème juridique majeur pour l’ancien président. Voici plus du Times: L’un des lieutenants de longue date de Donald J. Trump, Allen H. Weisselberg, a récemment été libéré du tristement célèbre complexe pénitentiaire de Rikers Island après avoir plaidé coupable à un stratagème de fraude fiscale. Pourtant, les ennuis judiciaires de M. Weisselberg sont loin d’être terminés. Le bureau du procureur du district de Manhattan envisage maintenant une nouvelle série d’accusations criminelles contre M. Weisselberg, 75 ans, et cette fois, il pourrait être accusé de parjure, selon des personnes au courant de l’affaire. La menace de nouvelles accusations représente le dernier effort d’une campagne de deux ans pour persuader M. Weisselberg de témoigner contre M. Trump. Et cela arrive à un moment crucial, quelques semaines seulement après que le procureur de district, Alvin L. Bragg, a dévoilé un acte d’accusation contre l’ancien président. M. Weisselberg a jusqu’à présent refusé de se retourner contre son ancien patron, mais les procureurs ont récemment intensifié la pression, avertissant ses avocats qu’ils pourraient porter des accusations de parjure si leur client refusait de témoigner contre M. Trump, ont déclaré deux des personnes. Les accusations potentielles de parjure découlent de déclarations que M. Weisselberg a faites sous serment lors d’un entretien en 2020 avec le bureau du procureur général de New York, Letitia James, qui menait sa propre enquête civile distincte sur M. Trump et son entreprise familiale. On ne sait pas quelle partie de son témoignage a soulevé des drapeaux rouges pour les procureurs et Mme James, ou comment M. Bragg pourrait prouver que M. Weisselberg a intentionnellement fait une fausse déclaration.



il y a 46 mois 10h15 HAE Une autre tactique de campagne que Ron DeSantis semble sur le point d’essayer : embrasser les justiciers présumés. « Nous soutenons les bons samaritains comme Daniel Penny », qui fait face à des accusations pour avoir tué un homme dans le métro de New York, a déclaré le gouverneur tweeté la semaine dernière. Comme le rapporte Victoria Bekiempis du Guardian, il n’est pas le seul républicain à faire cela : Lorsque les autorités de la ville de New York ont ​​accusé Daniel Penny d’homicide involontaire coupable au deuxième degré après avoir placé son collègue du métro Jordan Neely dans un étranglement mortel, son cas est rapidement devenu un point d’éclair dans le discours de droite sur le crime et le vigilantisme – et la guerre culturelle plus large qui se déroule aux États-Unis en avant les élections de 2024. Penny, un ancien Marine blanc, a rapidement levé plus d’un million de dollars pour sa défense légale dans le meurtre de Neely, un Noir sans logement. La somme dépasse désormais 2,5 millions de dollars. Montrant que son soutien provient en grande partie de la droite américaine, la motivation financière est publiée sur GiveSendGo, un site Web chrétien de collecte de fonds qui a également accueilli les efforts du justicier de droite Kyle Rittenhouse et de groupes et d’individus d’extrême droite, parmi lesquels des insurgés du 6 janvier. Comment les républicains embrassent le tueur du métro accusé Daniel Penny En savoir plus



il y a 1h 09h59 HAE Lorsqu’il entrera officiellement en campagne électorale la semaine prochaine, vous pouvez vous attendre à entendre beaucoup parler de Ron DeSantis sur la façon dont il a transformé la Floride. Mais que signifie réellement la pression du gouverneur pour sévir contre des problèmes tels que la fraude électorale pour les résidents de l’État? Voici Sam Levine du Guardian avec l’histoire de ce qui est arrivé à un homme qui a essayé de voter : Comme toute la journée, la salle d’audience 3C du palais de justice du comté d’Alachua était pratiquement vide lorsque les membres du jury se sont présentés mardi soir. John Boyd Rivers, un maçon qui a autrefois posé les briques du palais de justice, s’est levé pour savoir s’ils le condamneraient ou non pour deux chefs d’accusation de fraude électorale. Le juge James Colaw a lu le verdict sur la première accusation : non coupable. Puis il a lu le verdict sur le second : coupable. Rivers se tenait tranquillement en écoutant, un petit trou visible dans la chemise rouge à manches longues qu’il portait pour faire la cour par-dessus un pantalon kaki et des bottes de travail. C’est un résultat inimaginable pour Rivers, 45 ans, qui a voté pour la première fois de sa vie en 2020. Il a voté en Floride pour la première fois en 2020. Puis sont venues les accusations criminelles En savoir plus



il y a 1h 09h38 HAE Les chances pour les candidats républicains à la présidentielle qui ne sont pas Donald Trump semblent longues, mais cela ne signifie pas que se présenter est une mauvaise idée. L’ancien président est dans une série de problèmes juridiques, faisant face à une inculpation pour crime à New York et à une enquête en cours par l’avocat spécial du ministère de la Justice, Jack Smith. Pendant ce temps, en Géorgie, Hugo Lowell du Guardian rapporte que nous pourrions savoir si un procureur de district portera des accusations contre Trump ou ses alliés fin juillet. Si l’un de ces problèmes devenait suffisamment grave pour le mettre hors course, des candidats comme Tim Scott ou Ron DeSantis pourraient en bénéficier : Le procureur de district du comté de Fulton enquêtant sur les efforts de Donald Trump pour annuler les résultats des élections de 2020 dans l’État de Géorgie a signalé jeudi que les décisions d’inculpation dans l’affaire pourraient intervenir à partir de la dernière semaine de juillet, selon deux personnes connaissant le sujet. L’indication du procureur, Fani Willis, est venue pour la première fois lors d’une réunion avec toute son équipe où elle leur a dit de se préparer à travailler à distance pendant la dernière semaine de juillet et pendant les premières semaines d’août, ont déclaré les gens. Willis n’a fait aucune mention explicite de Trump lors de la réunion, mais le moment précis est censé refléter la fenêtre attendue pour les actes d’accusation après des indications précédentes suggérant que les décisions d’inculpation interviendraient pendant le mandat du tribunal qui s’étend de juillet à septembre. Le procureur de Géorgie signale que les accusations dans l’enquête électorale de 2020 pourraient avoir lieu fin juillet En savoir plus



