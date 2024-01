Ron DeSantis abandonne la course à la présidentielle de 2024 et soutient Trump

M. DeSantis est rentré chez lui à Tallahassee samedi soir après avoir fait campagne en Caroline du Sud. On s’attendait à ce qu’il se présente à un événement de campagne dans le New Hampshire dimanche après-midi, mais une personne proche du dossier a déclaré que ce n’était plus le cas.

Après avoir annoncé sa candidature à la présidence en mai, la campagne de M. DeSantis s’est avérée un échec coûteux, dépensant des dizaines de millions de dollars de concert avec des groupes extérieurs bien financés, sans grand effet apparent.

Les moqueries constantes de M. Trump – sur tout, depuis les expressions faciales de M. DeSantis jusqu’à son choix de chaussures – ont dégradé son image de guerrier conservateur confiant. Au cours de la campagne, les chiffres des sondages nationaux de M. DeSantis ont chuté d’environ la moitié, ce qui semble mettre en cause à la fois ses compétences de candidat et sa stratégie consistant à tenter de se présenter à la droite de M. Trump. Un jeu au sol tant vanté et payé par son super PAC, Never Back Down, ne semblait guère avoir d’impact sur la course.

À certains moments, c’était comme si M. DeSantis allait d’un embarras à l’autre, alors que sa campagne faisait face à des revers tels que des licenciements massifs et les retombées de la production d’une vidéo sur les réseaux sociaux présentant un symbole nazi.

Dans l’Iowa, sa promesse audacieuse de victoire s’est révélée vide de sens. Au lieu de cela, il a à peine battu l’ancienne gouverneure Nikki Haley de Caroline du Sud, dont l’image plus modérée semblait mal adaptée aux républicains socialement conservateurs de l’État. L’injection de ressources dans l’Iowa a affamé les efforts de M. DeSantis dans le New Hampshire et la Caroline du Sud, deux des autres premiers États candidats, où ses résultats dans les sondages ont explosé. Sa perte du soutien des électeurs et des donateurs signifiait qu’il ne servait à rien de continuer vers des défaites plus inévitables.