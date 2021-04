PALM BEACH, Floride – Réunis dans la grande salle de bal de Mar-a-Lago un samedi soir chaud, de riches donateurs républicains et des soutiens de Donald Trump ont entendu des riffs familiers sur la valeur de la réouverture de l’économie après le COVID-19, les dangers de «Big Tech» et «réveillé les entreprises», et les lacunes des démocrates.

Et pas seulement de l’ancien président. –

Un autre orateur, qui voudra peut-être suivre les traces présidentielles de Trump, a abordé les mêmes thèmes trumpiens: le gouverneur de Floride, Ron DeSantis.

Le créneau principal de DeSantis à la retraite du Comité national républicain de ce week-end n’est que le dernier exemple de la façon dont le gouverneur de 42 ans devient le candidat le plus visible dans la « primaire invisible » pour la nomination présidentielle du GOP 2024.

« Nous avons trop de gens dans ce parti qui ne ripostent pas », a déclaré DeSantis à la foule, prenant un ton résolument Trump, selon un assistant qui a discuté du discours sous couvert d’anonymat car il s’agissait d’un événement privé.

Alors que les républicains attendent que Trump décide s’il se présentera à nouveau, le premier gouverneur du troisième État le plus peuplé du pays fait le genre de mouvements qui attirent l’attention d’un candidat potentiel à la présidentielle: discours de haut niveau, se bat contre l’examen des médias et des propositions d’État qui peuvent plaire aux républicains au niveau national – et aux électeurs de Trump.

DeSantis, l’un des premiers partisans de Trump pendant ses années au Congrès, attire également l’attention des types de donateurs importants avec lesquels il s’est entretenu samedi.

« Je reçois des appels de gens de tout le pays qui veulent qu’il vienne dans leurs états et organise des événements pour eux », a déclaré Nick Iarossi, un collecteur de fonds basé en Floride et partisan de DeSantis.

Mais en ce qui concerne ses ambitions nationales, DeSantis devra marcher sur une ligne fine pendant au moins les 19 prochains mois. En vue d’une réélection en tant que gouverneur en 2022, les électeurs de Floride peuvent punir DeSantis s’ils pensent qu’il est plus intéressé à se présenter à la présidence qu’à servir l’État. Et tout le discours présidentiel est susceptible de mettre le feu aux rivaux de DeSantis.

« Il pourrait en fin de compte produire plus de démocrates qu’il n’en résulterait normalement lors d’une élection de mi-mandat », a déclaré Susan MacManus, professeur émérite de sciences politiques à l’Université de Floride du Sud.

DeSantis et ses collaborateurs ont déclaré que leur attention restait concentrée sur la Floride et sur sa candidature à la réélection l’année prochaine – un test qu’il doit réussir s’il veut se présenter à la présidence.

Et de nombreux républicains doutent que DeSantis se présente à la présidence si Trump décide de monter une autre campagne. Les deux restent amicaux et Trump a félicité le gouverneur dans son discours à Mar-a-Lago samedi. Le lendemain matin, Trump et DeSantis ont été photographiés en train de jouer au golf ensemble.

Pourtant, DeSantis et d’autres républicains qui envisagent de se présenter à la présidence doivent trouver un moyen de tester les eaux nationales sans s’aliéner Trump. Cela pourrait être un défi si la popularité de Trump diminuait dans les années à venir.

MacManus a déclaré: « Si DeSantis pense que Trump est un handicap, que se passe-t-il? »

Au fur et à mesure que le buzz présidentiel s’intensifie, les partisans de DeSantis commencent à vanter ce qu’ils appellent un CV solide.

Un majeur en histoire à Yale, où il a dirigé l’équipe de baseball. Un enseignant dans une école préparatoire de Géorgie pendant une courte période avant de fréquenter la Harvard Law School. A servi dans l’armée en tant qu’avocat du JAG. Un vétéran de la marine s’est déployé en Irak.

Après un passage dans le bureau d’un avocat américain en Floride, DeSantis s’est présenté au Congrès en 2012 dans un quartier de US House sur la côte nord-est de la Floride. Surfant sur la vague du Tea Party alors naissant, DeSantis était l’auteur d’un livre de 2011 intitulé « Dreams From Our Founding Fathers: First Principles in the Age of Obama ».

Après deux mandats à la Chambre, DeSantis a commencé à se présenter au Sénat américain lorsqu’il est apparu que le titulaire Marco Rubio ne chercherait pas à être réélu. DeSantis s’est retiré après que Rubio, qui a perdu contre Trump lors de la primaire présidentielle du GOP 2016, ait décidé de se présenter à nouveau au Sénat après tout.

Restant à la Chambre, DeSantis est devenu un fervent partisan de Trump, apparaissant fréquemment à la télévision pour dénoncer l’enquête sur l’ingérence russe dans les élections de 2016.

Avec le soutien de Trump, DeSantis a décidé de se présenter aux élections de gouverneur en 2018. Il a triomphé dans une primaire républicaine, puis a remporté les élections générales sur le candidat démocrate et maire de Tallahassee Andrew Gillum – de moins d’un point de pourcentage après un recomptage.

DeSantis se souvient à quel point son élection était proche, ont déclaré des assistants, ce qui explique pourquoi il est plus concentré sur son travail actuel que sur la présidence.

« Il s’agit de 22 », a déclaré un conseiller de DeSantis, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de l’avenir politique du gouverneur. « C’est la Floride – un glissement de terrain en Floride est de trois points. »

La prochaine élection présidentielle est, bien entendu, loin. Mais les gens qui veulent courir doivent commencer à se préparer maintenant, un processus de recherche de soutien et de reconnaissance de nom qui équivaut à une primaire en coulisse.

En plus de DeSantis, les aspirants républicains potentiels incluent des personnes comme l’ancien vice-président Mike Pence, le sénateur du Texas Ted Cruz, le gouverneur du Dakota du Sud Kristi Noem et l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo. Plusieurs ont assisté à la retraite du week-end en Floride.

Beaucoup, peut-être la plupart, de ces candidats attendront de voir si Trump se présentera avant de faire des annonces eux-mêmes.

Mais DeSantis semble attirer le plus d’attention, jusqu’à présent, en raison des politiques agressives de COVID-19 en Floride – un état essentiel dans une victoire d’un collège électoral pour tout candidat à la présidence du GOP.

DeSantis a rouvert les écoles et l’économie de l’État avant les autres et a refusé d’imposer un mandat de masque à l’échelle de l’État, malgré les critiques des responsables locaux et fédéraux de la santé. Les taux de coronavirus de la Floride sont comparables à ceux d’autres États, bien que les opposants au gouverneur qu’ils appellent « DeathSantis » disent que ses politiques ont contribué à la mort de plus de 34 000 résidents.

Fin février, DeSantis a prononcé un discours bien accueilli à la Conférence d’action politique conservatrice, qui s’est tenue à Orlando. Il a vanté sa décision de rouvrir l’économie de la Floride au début de la pandémie, affirmant que «la Floride avait raison et les États de verrouillage avaient tort».

Le gouverneur Ron DeSantis prend la parole lors d’une conférence de presse sur le COVID-19 au siège social de Broward Health à Fort Lauderdale, en Floride. Amy Beth Bennett / Sun Sentinel / TNS

DeSantis a terminé deuxième derrière Trump dans un sondage présidentiel de CPAC – et premier lorsque le nom de Trump n’a pas été inclus sur le bulletin de vote. Le fait que la conférence ait eu lieu dans son État d’origine a sans aucun doute aidé DeSantis à participer au sondage, mais sa performance a toujours attiré l’attention de la politique nationale.

« Dès que le sondage CPAC est devenu public, nos téléphones se sont allumés », a déclaré Iarossi.

La réponse COVID serait un problème majeur dans une course présidentielle impliquant DeSantis, et sera certainement un sujet dans sa candidature à la réélection en Floride l’année prochaine.

En tant que tel, il attire un examen minutieux de la part des médias et d’autres politiciens.

Cela inclut un rapport de «60 minutes» alléguant que la distribution de vaccins COVID par l’administration DeSantis a favorisé les riches par rapport aux autres Floridiens, en particulier les personnes de couleur. Le rapport cherchait à lier le partenariat de distribution de vaccins de l’État avec la chaîne d’épiceries Publix aux contributions politiques que les responsables de Publix ont apportées à la campagne de réélection de DeSantis en 2022.

DeSantis a répondu par une attaque contre le programme d’information très apprécié de CBS, affirmant que « 60 Minutes » n’avait pas interviewé les partisans démocrates du programme Publix et avait édité ses commentaires lors d’une conférence de presse sur la manière dont le programme avait été développé.

Liz Mair, stratège républicaine DeSantis crée très rapidement une énorme quantité d’identifiants de noms – CBS y a contribué.

Ce n’est pas un accident DeSantis a mis en lumière le reportage négatif: cela fait rarement mal à un candidat républicain d’attaquer les médias traditionnels et c’est un bon moyen d’attirer l’attention des conservateurs.

«DeSantis crée très rapidement une énorme quantité d’identifiants de noms – CBS y a contribué», a déclaré la stratège républicaine Liz Mair, qui a travaillé dans les campagnes présidentielles en 2008, 2012 et 2016.

« Les républicains détestent les médias et partent du principe que si une émission comme » 60 Minutes « attaque quelqu’un, ce dernier doit être un type bien », a ajouté Mair.

Depuis le discours du CPAC, DeSantis a proposé de nouvelles politiques étatiques visant des objectifs semblables à ceux de Trump, tels que «la culture d’annulation», «Big Tech», l’enseignement de la théorie critique de la race et les exigences relatives aux «passeports vaccinaux» – des questions qu’il a également abordées à Mar-a-Lago.

La semaine dernière, le gouverneur a autorisé une action en justice contre les Centers for Disease Control and Prevention afin de mettre fin à l’arrêt de l’industrie des croisières.

«Nous ne pensons pas que le gouvernement fédéral a le droit de mettre un terme à une industrie majeure pendant plus d’un an sur la base de très peu de preuves et de très peu de données», a déclaré DeSantis.

Les démocrates ont déclaré qu’ils prévoyaient de mettre fin aux rêves présidentiels de DeSantis au niveau de l’État, arguant que ses politiques profitent aux riches partisans aux dépens de tout le monde. Les démocrates nationaux ciblent également DeSantis.

Ammar Moussa, un porte-parole du Comité national démocrate, a déclaré dans un communiqué: « Le leadership corrompu et inefficace (de DeSantis) sera à jamais une tache, et les Floridiens s’en souviendront sûrement en 2022. »

Nikki Fried, le commissaire à l’agriculture de Floride et un possible candidat démocrate au poste de gouverneur l’année prochaine, a récemment tweeté que « le gouverneur DeSantis a constamment menti sur les données COVID-19 et dissimulé des informations au public ».

Compte tenu de son combat à domicile, ont déclaré des aides, ne vous attendez pas à ce que DeSantis se lance dans une autre activité de campagne pré-présidentielle: visiter d’autres États pour trouver des candidats républicains locaux.

Le président Donald Trump arrive à l’aéroport international du sud-ouest de la Floride et débarque à PrivateSky. Le gouverneur Ron DeSantis et le maire de Fort Myers, Randy Henderson, faisaient partie du petit groupe accueillant le président. Andrea Melendez / The News-Press / USA Today, Florida Network

Si DeSantis remporte la réélection, cependant, les républicains regarderont pour voir si DeSantis fait le circuit des premiers États du concours comme l’Iowa, le New Hampshire, la Caroline du Sud et le Nevada.

Si Trump accepte de courir en 2024, DeSantis ne sera probablement pas le seul Floridien de la course. Sénateur Rick Scott. R-Fla., Serait également en train de réfléchir à une candidature présidentielle. Les républicains locaux se demandent également si Rubio a toujours le virus présidentiel.

À chaque cycle électoral, quelqu’un apparaît comme le candidat brûlant du moment, et la plupart n’y parviennent pas, ont souligné les membres du parti. L’histoire des primaires républicaines est remplie de nouvelles étoiles brillantes qui se sont éteintes, de l’homme d’affaires Steve Forbes en 1996 au gouverneur du Texas Rick Perry en 2012 à l’ancien gouverneur de Floride Jeb Bush en 2016.

D’un autre côté, les gens qui ont fait le genre de choses que DeSantis fait si tôt sont allés jusqu’au bout, y compris les gouverneurs qui sont devenus présidents Jimmy Carter, Bill Clinton et George W. Bush.

Et tout gouverneur à deux mandats d’un État pivot comme la Floride est presque automatiquement candidat à la présidence ou à la vice-présidence.

« La question est de savoir comment vous connectez avec les électeurs », a déclaré Stuart Rothenberg, un analyste politique qui écrit sur la politique depuis l’élection présidentielle de 1980.

À ce stade, cependant, ont souligné plusieurs républicains, personne ne sait avec certitude si Trump est en cours d’exécution, ou DeSantis, ou l’un des autres.

« Trois ans, c’est une éternité en politique », a noté le conseiller de DeSantis.