Ron de Love Island est resté choqué après avoir découvert qui était le célèbre ex de Lana

Le beau gosse de LOVE Island, Ron, est choqué ce soir en découvrant que Lana a un ex très célèbre.

Le groupe joue à Never Have I Ever, lorsque des faits très intéressants sont révélés.

La superbe Lana, 25 ans, laisse échapper qu’elle avait l’habitude de sortir avec le beau gosse de Hollyoaks, Owen Warner.

Ron, qui est en couple avec Tanyel mais toujours intéressé par Lana, devrait être surpris et impressionné par la nouvelle.

Mais cela changera-t-il ce qu’il ressent pour elle ?

Ailleurs dans le jeu, de vrais sentiments sont sur le point d’être révélés alors que les Islanders se lâchent dans l’audacieux brise-glace.

Avant d’entrer dans la villa, elle a révélé qu’elle s’était séparée de la star des Hollyoaks il y a deux ans, mais a déclaré que le chagrin était encore trop brut pour qu’elle puisse regarder son passage dans la jungle l’année dernière.