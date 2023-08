Ron Cephas Jones, star de « This Is Us », lauréat d’un Emmy, est mort à 66 ans

Ron Cephas Jones, qui a remporté deux Primetime Emmy Awards pour son rôle dans « This Is Us », est décédé. Il avait 66 ans.

Un représentant de Jones a confirmé la mort de l’acteur dans une déclaration à Fox News Digital samedi.

« L’acteur bien-aimé et primé Ron Cephas Jones est décédé à l’âge de 66 ans en raison d’un problème pulmonaire de longue date », indique le communiqué.

Il a poursuivi: « Tout au long de sa carrière, sa chaleur, sa beauté, sa générosité, sa gentillesse et son cœur ont été ressentis par tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. »

« Il a commencé sa carrière au Nuyorican Poets Cafe et son amour pour la scène a été présent tout au long de sa carrière, y compris sa récente nomination aux Tony Awards et sa performance primée au Drama Desk Award pour son rôle dans Clyde’s à Broadway. »

« La beauté intérieure et l’âme de Ron étaient évidentes pour le vaste public lors de sa performance primée aux Emmy Awards dans « This is Us ». Il laisse dans le deuil sa fille Jasmine Cephas Jones », conclut le communiqué.