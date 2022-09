Ron Cannan – Kelowna Capital Nouvelles

Ron Cannan – candidat au conseil

Kelowna est une belle ville et la demande de croissance se poursuivra. Cependant, le conseil a d’abord besoin d’un plan pour combler notre déficit d’infrastructure avant de continuer à approuver des développements massifs. Nous avons besoin d’un système de transport en commun où le service est fiable et exploité efficacement. Une stratégie de développement davantage axée sur le transport en commun offrira plus d’options et contribuera à réduire les coûts. Pour que la croissance de Kelowna soit durable et économique, elle doit être stratégique. Je suis également ouvert à explorer la possibilité d’une ligne de métro léger le long du sentier ferroviaire. Il sera essentiel de trouver des moyens novateurs de déplacer le trafic, d’autant plus que la propriété Tolko, la meilleure propriété riveraine de 40 acres de toute l’Amérique du Nord, est développée. J’envisage un développement à usage mixte de classe mondiale avec un accès public et des équipements exceptionnels le long du front de mer. Peut-être même un centre des arts de la scène !

Travaillez plus étroitement avec nos BIA et notre chambre, plaidez pour plus de procureurs de la Couronne afin de garantir que notre système judiciaire fonctionne plus efficacement et plaidez pour une modification législative du système actuel de capture et de remise à l’eau. Soutenez les recommandations de l’examen de la Police Act de la Colombie-Britannique, où les agents des règlements municipaux ont le pouvoir de traiter les cas de délits mineurs (semblables à ceux de l’Alberta) afin de libérer nos agents de la GRC pour qu’ils puissent s’occuper des crimes plus graves.

Le crime, l’itinérance et la santé mentale sont interdépendants. La plupart des crimes contre les biens sont commis par nécessité. Une personne ayant une dépendance à la drogue de 100 $ par jour volera plus de 300 $ de biens à revendre pour payer sa dépendance. Logement d’abord plus options de traitement. Il manque actuellement un traitement adéquat pour les personnes ayant des problèmes de toxicomanie et de santé mentale. Le conseil peut également contribuer à la pénurie de logements abordables en créant des réglementations/politiques qui incitent le secteur privé et des accords de logement abordable, et en examinant les DCC par pied carré par rapport à par unité. Cela comprend la création de délais concrets pour le processus d’approbation, l’habilitation du personnel habilité à approuver les permis de développement conformes à l’OCP et la garantie d’une allocation efficace des ressources humaines. Nous avons besoin d’une solution « fabriquée à Kelowna » pour offrir de l’ESPOIR à de nombreuses personnes sans espoir.

L’emblématique Ogopogo car représentatif de l’identité de notre ville et c’est aussi un grand attrait touristique !

