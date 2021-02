Lexington Humane Society, un refuge pour animaux, peut ne pas être en mesure de vous offrir une rétribution pour une rupture avec un « ex merdique », mais ils peuvent certainement vous donner « retripootion ». Oui, tu l’as bien lu.

Le refuge de l’État américain du Kentucky reçoit des dons de 10 $ de personnes et propose d’écrire les noms de leurs ex sur une litière où les chats du refuge prendraient une décharge. Partageant une publication sur Facebook, le refuge pour animaux a déclaré que les chats peuvent être des créatures « méchantes ». Se référant à l’acte de dépotoir, le refuge a déclaré que les chats seraient heureux de prendre un numéro 2 sur votre ancien numéro 1.

Ceux qui veulent une décharge de chat sur tous les noms de leurs ex peuvent envoyer un don de 10 $ et commenter avec le nom de leur ex ou envoyer un message direct à la page du refuge. Le refuge semble avoir lancé cet exercice unique afin d’offrir aux gens une Saint-Valentin mouvementée. La publication Facebook indique que cette offre se termine le 12 février à 13 heures. Cependant, les chats continueront de faire une décharge dans les bacs à litière avec les noms des ex des gens jusqu’au 15 février.

En plus du message, ils ont partagé une image hilarante où le chat peut être vu en train de prendre une décharge dans une litière sur laquelle des noms sont écrits partout.

Jusqu’à présent, des centaines de personnes ont partagé et aimé le message du refuge et des dons de 1 035 $ ont été recueillis grâce à cette offre promotionnelle bizarre.

Beaucoup de gens commentent avec les noms de leurs ex. Un utilisateur nommé Hunter Sutton a déclaré: «Je viens de faire un don! Pourriez-vous me nommer «Candice»? »

Lisa Ray, une autre utilisatrice, a également commenté qu’elle avait fait un don et a demandé au refuge de mettre le nom Keith R sur une boîte.

Les gens ont non seulement fait des dons pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs amis et parents. Une utilisatrice nommée Angela Tackett Newsome a fait un don pour sa cousine et a demandé au refuge de mettre le nom de l’ex de son cousin sur la boîte.