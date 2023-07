Rompre est en effet difficile à faire, mais cela ne doit sûrement pas être un accident de voiture toxique ? | Barbara Ellen

UNn vérité essentielle sur les relations, c’est que tout se passe bien. Ensuite, de véritables êtres humains sont impliqués. Peut-être, comme moi, avez-vous lu l’article détaillant l’horrible rencontre explosive de la Courrier quotidien l’écrivain Liz Jones et son ex-mari, Nirpal Dhaliwal, et ont pensé: « Enfin, un ancien couple dont les problèmes relationnels non résolus sont un homme en osier si brûlant, les gens comme moi se sentent relativement suffisants et équilibrés. »

Jones observe : « Il n’y a aucune conscience de soi. Pas de filtre. Il ne s’accuse de rien. » Même après avoir été abondamment (et ce qui doit être lassant) écrit par Jones, Dhaliwal ne se sent sûrement pas justifié en écrivant leur rencontre, « J’étais mortifié d’être photographié avec elle, le monde entier sachant que je l’avais épousée » ?

Il y a plus (je le garde propre) et même si vous voulez que ce soit délicieux et drôle, ce n’est pas le cas : c’est moche, aigre, choquant. Un problème de fond central bourdonne comme un sombre essaim d’insectes: Jones ayant une si faible estime de soi qu’elle semble penser que non seulement une fois mariée (choisie), mais même divorcée, est une sorte d’accomplissement de la vie. Certes, cet enfer de récriminations à l’heure du déjeuner nous rappelle que certaines relations se terminent si mal, si englouties dans des vapeurs toxiques, qu’elles ne se terminent jamais correctement. Ensuite, il y a la question plus large : pourquoi sommes-nous si nombreux, si incompétents, à mettre fin à nos relations ? Pourquoi ne sommes-nous pas meilleurs pour rompre ?

La société et la culture se concentrent principalement sur les débuts romantiques pour une bonne raison – c’est le joli morceau « Richard Curtis ». À l’autre extrémité, lorsque le sentiment amoureux s’est effondré, cela peut ressembler à un film de zombies de George A Romero perdu depuis longtemps, où, plutôt que de manger des cerveaux, les protagonistes s’épuisent en se disputant l’équité de la maison ou à qui appartient le Ensemble de planches à découper Joseph Joseph. Ou peut-être que cela rend tout cela trop excitant. En vérité, les séparations ont tendance à être « l’administration négligée » des relations humaines avec laquelle personne ne veut jamais s’occuper. C’est peut-être pour cela que, même s’ils se préparent depuis des années, les scissions dégagent souvent l’ambiance indigne de devoirs précipités, d’examens repassés, d’échéances manquées. Une ambiance reposante de : « Cela a été bloqué dans ma vie dans le bac de réception de manière inattendue et vous devrez tous être patients pendant que je le fais du mieux que je peux. »

Une telle impuissance volontaire peut être lucrative. Bien qu’il existe un soutien disponible pour nouer des relations (sites de rencontres, applications, entremetteurs, etc.), ce n’est rien comparé à l’armée outillée de professionnels qui font craquer les articulations qui attendent d’en faire sortir les gens. Même lorsque des avocats sont impliqués et qu’il y a plus qu’assez d’argent liquide, les choses peuvent devenir un peu peu édifiantes. L’acteur Kevin Costner vient d’obtenir le droit de faire sortir son ex-femme de chez eux. La séparation d’Alice Evans entre le comédien Ioan Gruffudd et Alice Evans nécessite désormais pratiquement une section de boutons chauds pour elle-même sur CourrierEn Ligne.

Pas étonnant que vous obteniez des tentatives désespérées pour maintenir la relation sur la route, comme la liste militaire des nouvelles règles matrimoniales qui auraient été remises par l’actrice Amy Nuttall à son mari, à la suite de sa liaison signalée, car ses conditions pour continuer la relation. Ces scénarios complexes peuvent être compréhensibles car, dans de nombreux cas, les enjeux sont importants. Peut-être, parfois, c’est aussi pour essayer d’éviter l’humiliation non seulement de la fin de la relation, mais aussi des réactions apparemment sans fin, de l’étourderie et du jugement, comme avec Jones et Dhaliwal. Pourquoi les bustes des autres sont-ils si fascinants ? Est-ce parce que, trop facilement, cela pourrait être vous sur la sellette de la séparation ? À votre tour d’être la voiture incendiée sur le bord de la route que tout le monde ralentit pour pointer et bouche bée ?

Si tout cela ne suffit pas à vous donner envie de sauter sur le vaisseau spatial d’un milliardaire vers Mars et de quitter la civilisation pour toujours, maintenant le gouvernement britannique est impliqué dans votre désordre brûlant. Suite au programme de 2021 offrant aux couples divorcés 500 £ de bons de médiation, il y a sont des plans pour la médiation obligatoire. Cela parvient simultanément à ressembler à une idée superbement sensée (orienter les couples en guerre vers une résolution) et aussi un peu comme une intervention de l’État dans la version conjugale d’un siège. La médiation obligatoire pour les couples va-t-elle être la réponse ? Une meilleure question pourrait être, pourquoi tant d’entre nous trouvent-ils si difficile de faire face à ces fins nous-mêmes ?

Selon l’Office des statistiques nationales, 41 % des couples qui se sont mariés en 1996 avaient divorcé au moment de leur 25e anniversaire. Ensuite, bien sûr, il y a des célibataires dont les relations importantes prennent fin. À moins d’abus et de légalités désespérément nouées, n’est-il pas fondamentalement aussi important d’apprendre à mettre fin à des relations calmement et avec maturité que de savoir comment les démarrer ? La moquerie de Gwyneth Paltrow et les découplages conscients mis à part, n’y a-t-il pas un argument pour que les gens se concentrent sur l’amélioration – reconnaître la fin comme étant une étape du cycle de vie de la relation aussi valable que le début ? Cela pourrait valoir la peine d’y penser. Si ce n’est pas le cas, restez fidèle à You Don’t Bring Me Flowers de Neil Diamond et Barbra Streisand et amusez-vous bien.