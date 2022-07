Rompre avec Peloton – Le New York Times

Un accès facile signifie également une interruption facile.

Au début de la pandémie, Paige Van Otten, une mère au foyer à Seattle, adorait pouvoir se faufiler dans un entraînement rapide du Peloton pendant que son tout-petit faisait la sieste.

“Vous pensez, ‘Oh, c’est tellement pratique, je peux le faire n’importe quand'”, a-t-elle dit. “Mais vraiment, je ne pouvais le faire qu’à l’heure de la sieste. J’ai commencé à ressentir à quel point cela se sentait limité.

L’automne dernier, lorsque sa fille a commencé l’école maternelle et que son gymnase a rouvert, Mme Van Otten, 34 ans, est retournée dans son gymnase et y a commencé un programme d’haltérophilie. “Je l’aime beaucoup mieux”, a-t-elle déclaré. “Je me sens comme un vrai adulte et pas seulement un parent.”

Faire de l’exercice à l’extérieur de votre maison peut vous donner “un espace séparé, libre d’autres responsabilités, où vous passez du temps à faire quelque chose qui est juste pour vous”, a déclaré Pirkko Markula, sociologue à l’Université de l’Alberta qui étudie l’industrie du fitness.

Plus vous limitez la probabilité d’interruption, plus votre entraînement sera productif, a déclaré Elizabeth Leonard, qui enseigne au studio Barre3 à Brookline, Mass. , ‘wow, je peux voir sous le canapé, j’ai besoin de passer l’aspirateur’ », a-t-elle dit. “Si vous pensez à moitié à autre chose, il est beaucoup plus difficile de se concentrer.”

Il n’y a pas de remplacement pour un instructeur de la vie réelle.

Mme Taylor a déclaré qu’elle se relâchait parfois sur son peloton parce que “personne ne me regarde le faire”. Elle travaille plus dur dans un cours OrangeTheory parce que l’entraîneur remarquera qu’elle l’appelle.