Rompre après 7 mois – Hollywood Life

Billie Eilish et Jesse Rutherford se sont séparés après moins d’un an de fréquentation, HollywoodLa Vie peut confirmer. « Nous pouvons confirmer que Billie et Jesse se sont séparés à l’amiable et sont restés de bons amis », a déclaré le représentant du chanteur « Happier Than Ever ». HL dans un communiqué du mercredi 17 mai. Le représentant a également déclaré qu’aucune tricherie n’était impliquée et que les deux étaient « actuellement célibataires ». Ni Billie ni Jessie n’ont commenté publiquement leur séparation.

Billie, 21 ans, et le Quartier Le chanteur principal, 31 ans, a été lié pour la première fois en octobre 2019 et est devenu officiel sur Instagram en novembre. Juste avant de confirmer leur relation sur les réseaux sociaux, ils se sont apparemment moqués de leur différence d’âge en se déguisant en vieil homme et en bébé pour Halloween, que l’on peut voir ci-dessous. Et même si les fans étaient préoccupés par leur écart d’âge de 10 ans, la famille de Billie était ravie de la voir si heureuse.

Billie Eilish et son petit ami Jesse Rutherford se sont déguisés en bébé et en vieil homme pour Halloween. pic.twitter.com/6zLT9Z48Ho — PopCrave (@PopCrave) 31 octobre 2022

« Jesse s’entend parfaitement avec [Billie’s] frère Finnéasqui est si important pour elle », a déclaré une personne proche du talentueux duo frère-sœur HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en octobre 2022. « Finneas approuve cela, car il aime vraiment voir sa sœur si heureuse et étourdie. billie a traversé des changements et une croissance incroyables au cours des dernières années, et elle est prête à être avec un homme qui est au même niveau. Elle dit que Jesse est le gars parfait pour elle.

Le mois suivant, un initié a confirmé HL que les parents aimants de Billie, maggie et patrick, soutenaient également la relation de leur fille. « Elle est tombée amoureuse de lui et vice versa. Elle l’a présenté à ses parents, et ils pensent qu’il est un vrai gentleman », ont-ils noté. «Ils croient qu’ils se complètent bien. Ils lui font confiance et il est sincère et veut seulement s’assurer qu’elle est heureuse.

Billie a également pris un moment pour jaillir de sa nouvelle romance dans sa sixième année Salon de la vanité interview vidéo en novembre 2022. « J’ai réussi à arriver à un point de ma vie où j’étais non seulement connu d’une personne que je pensais être la f ****** f ***** la plus chaude du monde, mais lui a tiré le cul », a-t-elle déclaré sans ambages. « Jesse Rutherford, tout le monde ! poursuit-elle fièrement. «Je lui ai tiré le cul – tout moi! J’ai fait cette merde. J’ai enfermé cette mère *****.

Avant Jessie, l’artiste lauréate d’un Grammy Award est sortie avec un acteur Matthieu Tyler Vorce. Jesse était auparavant dans une relation de six ans avec le modèle Devon Lee Carlson.

