Romney vient d’exhorter les républicains à cesser de divertir les mensonges électoraux de Trump

Le sénateur Mitt Romney s’adresse au Sénat le 6 janvier. Télévision du Sénat via AP

«La meilleure façon de montrer du respect pour les électeurs qui étaient bouleversés est de leur dire la vérité.

Le sénateur Mitt Romney – le seul sénateur républicain à avoir voté pour condamner le président Donald Trump pour une accusation de destitution en 2020 – a de nouveau condamné le président mercredi, après une émeute pro-Trump au Capitole des États-Unis si sans précédent qu’elle a relancé le discours de destitution.

S’adressant aux six sénateurs qui continuent de promouvoir l’erreur selon laquelle l’élection de novembre a été volée au président et d’appeler à une enquête – y compris le sénateur du Missouri Josh Hawley et le sénateur du Texas Ted Cruz – Romney a déclaré qu’aucun audit ne convaincra les électeurs qui ont a refusé d’accepter que Trump ait perdu. Il a sympathisé avec leur position, reconnaissant que sa propre défaite électorale face à l’ancien président Barack Obama en 2012 n’était «pas drôle», mais a tracé une ligne ferme.

« La meilleure façon dont nous pourrions montrer du respect pour les électeurs qui ont été bouleversés est de leur dire la vérité », a déclaré Romney sous les applaudissements de ses collègues. «C’est le fardeau. C’est le devoir du leadership. »

Romney: « La meilleure façon dont nous pouvons montrer du respect pour les électeurs qui ont été bouleversés est de leur dire la vérité … Le président Trump a perdu. » pic.twitter.com/J0EWMpsebS – Aaron Rupar (@atrupar) 7 janvier 2021

Le républicain de l’Utah a félicité les sénateurs James Lankford, Kelly Loeffler, Mike Braun et Steve Daines pour avoir retiré leurs objections aux résultats de l’élection à la lumière de l’insurrection de mercredi au Capitole, pour laquelle il a blâmé Trump. Cette insurrection a entraîné des milliers de manifestants, certains armés, marchant d’un discours que Trump a prononcé devant les rassembleurs près de la Maison Blanche jusqu’au Capitole, le prenant finalement d’assaut et forçant les législateurs à évacuer et à reporter les travaux prévus de la journée pour certifier le vote du collège électoral. En conséquence, le Sénat a rejeté l’objection soulevée contre les votes électoraux de l’Arizona, 93-6.

Il a également suggéré que ceux qui s’opposaient aux résultats avaient fait passer leur ambition politique personnelle avant leur devoir envers les électeurs, tout comme Trump. Hawley et Cruz devraient lancer des offres présidentielles en 2024 – bien que certains législateurs les aient appelés à démissionner ou à faire face à une expulsion avant cela, à la lumière de leur rôle pour permettre l’insurrection au Capitole.

«Nous nous rassemblons en raison de la fierté blessée d’un homme égoïste et de l’indignation des partisans qu’il a délibérément mal informés au cours des deux derniers mois et agités à l’action ce matin même», a déclaré Romney. «Ceux qui choisissent de continuer à soutenir ce dangereux pari en s’opposant aux résultats d’une élection démocratique légitime seront à jamais considérés comme complices d’une attaque sans précédent contre notre démocratie, équitablement ou non.»

D’autres sénateurs républicains ont rompu avec le président – le sénateur Lindsey Graham, autrefois l’un des alliés les plus puissants de Trump dans la chambre, a finalement déclaré « Assez, c’est assez » mercredi – mais aucun ne l’a condamné en des termes aussi directs.

Romney s’est rangé du côté du président sur plusieurs votes clés au cours de son mandat. Mais contrairement à un certain nombre d’autres républicains ces dernières semaines, Romney n’a pas accueilli les allégations non fondées de Trump sur la fraude électorale généralisée lors des élections de novembre – et a parfois été critiquée par la base républicaine pour ne pas l’avoir fait. Plus tôt cette semaine, il a été chahuté et confronté par des partisans de Trump sur un vol de Salt Lake City à DC, qui scandaient «Traître!» et lui a demandé de démissionner.

Mercredi, alors que les émeutiers encerclaient le Capitole, il a crié à ses collègues républicains au Sénat: «C’est ce que vous avez obtenu, les gars», a rapporté le New York Times.