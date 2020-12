La conversation

Les ornements de Noël confédérés sont plus petits que les statues – mais ils envoient le même message raciste

À l’approche de Noël, de nombreuses familles entreprennent un rituel familier: un séjour annuel au grenier, au sous-sol ou au placard pour sortir une boîte d’ornements précieux achetés, créés et collectionnés au fil des années, voire des générations. Accrocher ces ornements sur l’arbre est l’occasion de renouer avec les souvenirs des étapes personnelles, des icônes de vacances et, dans de nombreux cas, des destinations visitées. Mais, je soutiens, il est peut-être temps de retirer certains de ces vieux souvenirs de voyage de l’arbre. En recherchant mon livre de 2019, «Confederate Exceptionalism», j’ai étudié des sites à travers le sud des États-Unis dont l’histoire est liée au travail asservi. Des souvenirs apparemment charmants sont vendus pour commémorer bon nombre de ces lieux – de la Maison Blanche de la Confédération à Richmond, en Virginie, à Stone Mountain, une falaise de Géorgie sculptée avec des images de généraux confédérés, parmi lesquels des ornements de Noël. Et si ces souvenirs peuvent sembler apolitiques, leur circulation même permet aux mythes et symboles confédérés de devenir des caractéristiques «normales» de la vie quotidienne des gens. Ma recherche suggère qu’ils peuvent ainsi désensibiliser les Américains à la nature destructrice de telles histoires et icônes. Contester les symboles confédérés Ces dernières années, les États-Unis ont vu des conversations animées sur les symboles publics commémorant la Confédération, centrés sur le drapeau de bataille confédéré et les statues de généraux confédérés. Après le massacre mortel de neuf fidèles noirs par un tireur blanc en 2015 à l’église Emanuel AME de Charleston, en Caroline du Sud, l’activiste Bree Newsome a escaladé le mât du drapeau à l’extérieur de la capitale de l’État pour retirer le drapeau confédéré qui y flottait. Après l’acte de résistance civile de Newsome, le président de l’époque, Barack Obama, a qualifié le drapeau de combat confédéré de «rappel de l’oppression systémique et de l’assujettissement racial». Mais certains aux États-Unis et même à l’étranger voient encore le drapeau comme un symbole de «l’héritage et non de la haine». Les statues de généraux confédérés qui parsèment les pelouses des palais de justice et les places publiques à travers les États-Unis ont suscité une controverse similaire. En 2017, des plans visant à retirer une statue de Robert E. Lee ont déclenché des violences à Charlottesville, en Virginie, où un suprémaciste blanc du rassemblement «Unite the Right» a tué la militante contre-manifestante Heather Heyer. Cette tragédie a incité davantage de villes, de villes et de collèges à retirer ou déplacer les statues confédérées considérées comme offensantes. Des débats à l’échelle nationale ont suivi sur la meilleure façon de s’attaquer de manière appropriée à ce chapitre de l’histoire américaine. Au-delà de la portée de ces discussions nationales, mes recherches sur les mythes et les souvenirs confédérés, de nombreux symboles confédérés non examinés ont fait leur chemin dans les cuisines, les chambres et les salons des gens. Prenez les «livres de cuisine confédérés» qui aident les chefs modernes à recréer les recettes du Vieux Sud et les animaux en peluche basés sur Little Sorrel, le cheval de guerre taxidermié du général confédéré Stonewall Jackson, par exemple. Les gens ne réfléchissent probablement pas aux horreurs de l’esclavage lors de la cuisson d’une tarte aux pommes ou de l’achat d’une peluche pour leur enfant. Ils ne sont pas censés le faire. Mais ils participent néanmoins à cette histoire et à ses mythologies: de cette façon, des objets apparemment apolitiques comme des livres de cuisine, des jouets et des ornements de Noël commémorant l’histoire de la Confédération servent à normaliser – plutôt qu’à problématiser – les objets, les rituels et les histoires entourant la Confédération. Plus qu’un souvenir En conséquence, les ornements d’arbres représentant la Maison Blanche de la Confédération, la maison du général Robert E. Lee ou les sculptures de Stone Mountain ne sont pas simplement des souvenirs d’une visite tranquille. Ces lieux et ces personnes sont également des icônes de la «cause perdue», une idéologie qui romane la Confédération en dépeignant la guerre civile américaine comme une bataille des «droits des États» plutôt que comme une lutte pour préserver l’esclavage. La cause perdue est encore enseignée dans certaines écoles du Sud, ce qui montre que les vestiges de la Confédération sont puissants et durables. Comme les statues et les drapeaux confédérés, les ornements de Noël confédérés renforcent ce mythe selon lequel la Confédération – une entité bâtie sur la suprématie blanche – concernait «l’héritage» méridional. Ce qui semble être un rappel de voyage nostalgique est donc en fait profondément impliqué dans une matrice complexe. mémoire, histoire et racisme aux États-Unis. C’est juste emballé d’une manière apparemment bénigne.Les ornements de Noël communiquent quelque chose sur la personne ou la famille qui les affiche. Ils révèlent leur histoire, leurs passions et leur goût esthétique. Alors faites une pause pour déterminer si votre sapin de Noël représente vos valeurs. Un souvenir de Stone Mountain appartient-il vraiment entre un ornement fabriqué dans une salle de classe de maternelle et un casse-noisette en verre offert par votre grand-mère? [ Get the best of The Conversation, every weekend. Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d'actualités à but non lucratif dédié au partage d'idées d'experts universitaires. Nicole Maurantonio ne travaille pas pour, consulte, possède des actions ou recevoir un financement de toute entreprise ou organisation qui bénéficierait de cet article et n'a divulgué aucune affiliation pertinente au-delà de leur nomination universitaire.