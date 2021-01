Ces décennies de recherche et de récompenses en ont fait une cible de choix.

À 89 ans, Thapar est attaquée par des partisans du parti au pouvoir Bharatiya Janata, ou BJP, en Inde, qui la considèrent comme une adversaire discréditée.

« J’étais un peu contrariée », dit-elle. Les allégations d’ignorance de l’histoire ancienne de l’Inde se transforment rapidement en remarques «pornographiques et sexistes». « Mais c’est arrivé si souvent et régulièrement que je ne comprends plus », a-t-elle déclaré.

L’enjeu est le sens de soi de l’Inde. Le Premier ministre Narendra Modi poursuit un programme qui met l’accent sur la primauté des hindous en Inde – une vaste démocratie multireligieuse basée sur des idéaux laïques. L’histoire est une partie importante de cette vision.

Pour les nationalistes hindous, le passé de l’Inde consiste en une glorieuse civilisation hindoue suivie de siècles de domination musulmane que Modi a décrit comme mille ans de «esclavage. «

Thapar considère que ces affirmations sont à la fois simplistes et fausses. Sur la base de recherches approfondies sur les textes sanskrit et prakrit et sur des données archéologiques, elle présente une image plus complexe de l’histoire de l’Inde. Ses recherches et ses écrits sapent les tentatives du parti au pouvoir de développer une tradition hindoue unifiée remontant à des milliers d’années et de dépeindre les dirigeants musulmans de l’Inde comme rien de plus que des envahisseurs ou des tyrans.

« Romila Thapar est une chercheuse remarquable dont le travail est vaste et impeccable », a déclaré Audrey Truschke, historienne sud-asiatique à l’Université Rutgers qui a également été critiquée par les partisans du gouvernement pour son travail sur les dirigeants musulmans de l’Inde. Thapar, a-t-elle dit, « ne cède pas à la pression politique, mais est plutôt un modèle de ce que signifie être un historien de l’éthique ».

Les nationalistes hindous projettent «l’histoire ancienne comme histoire hindoue», tandis que Thapar et d’autres historiens ayant des vues similaires ont donné un espace «aux autres peuples du sous-continent et à leurs religions, ainsi qu’une image plus complète du passé», a déclaré Thapar.

Thapar a déclaré que les tentatives de l’humilier pour son travail provenaient même d’institutions de confiance. L’année dernière, l’Université Jawaharlal Nehru de Delhi, où Thapar a enseigné pendant des décennies, lui a envoyé une lettre lui demandant de soumettre son curriculum vitae afin que les fonctionnaires puissent «réviser» son statut de professeur émérite, titre honorifique normalement utilisé pour la la vie est donnée.

L’idée qu’une spécialiste du statut de Thapar devrait soumettre ses lettres de créance pour une réévaluation a suscité l’indignation. Refusant de se conformer, Thapar l’a pris comme un avertissement du parti au pouvoir et de ses alliés idéologiques. L’intention, a-t-elle dit, était « de montrer que si nous ne nous inclinons pas tous au genou, nous sommes publiquement ridiculisés ».

Les responsables de l’université ont nié que cette décision visait à l’humilier. « Quand quelqu’un demande mon CV, comment puis-je m’humilier? » demanda Pramod Kumar, le registraire de l’université. Finalement, les fonctionnaires n’ont pas procédé à l’évaluation.

L’actuel vice-chancelier de l’Université Jawaharlal Nehru est une figure controversée qui a suggéré d’installer un char de l’armée sur le campus pour « instiller le nationalisme«Avec les étudiants et est blâmé modifier les règles administratives pour favoriser ses disciples.

En 2001, Thapar a critiqué la décision du gouvernement BJP de supprimer les références à la consommation de bœuf dans l’Inde ancienne des manuels qu’elle avait écrits, l’appelant propagande électorale. (Le massacre des vaches est illégal dans la plupart des États indiens.) Depuis que Modi a été élue, elle a souvent fait la distinction entre l’hindouisme, la religion et l’hindutva, la formulation politique du majoritarisme hindou adopté par son parti.

Des historiens comme Thapar ont «sous-évalué et délibérément rejeté de nombreuses réalisations de l’Inde ancienne», a déclaré Rakesh Sinha, un avocat associé au parti de Modi. Sinha a déclaré que Thapar était dirigé par le marxisme et avait une vision eurocentrique. « Ils ne prennent que les parties de l’histoire qui sapent l’image de l’Inde en tant que société culturelle et intellectuelle », a-t-il déclaré.

Mais le fait que Thapar soit une cible politique depuis plus de trois décennies n’y a pas conduit. En octobre, son 30e titre de livre: « Voix de dissidence», Sur l’histoire et l’évolution de la dissidence dans le sous-continent indien, a été publié. Les critiques du gouvernement, y compris Thapar, disent que la dissidence est de plus en plus criminalisée.

En 2018, Thapar et quatre autres intellectuels publics ont approché la Cour suprême indienne pour demander une enquête contrôlée par un tribunal sur le cas d’une douzaine d’activistes, d’avocats et d’universitaires très réputés qui avaient été inculpés en vertu d’une loi anti-terroriste stricte complot de meurtre. Les modes.

« C’est le genre de personnes qui parlent ouvertement de ce qui les dérangeait dans le fonctionnement de la société et des problèmes socio-économiques qui nécessitent une attention », a-t-elle déclaré.

Deux ans plus tard, le procès n’a pas commencé et les suspects sont toujours en prison.

Thapar, qui ne s’est jamais marié, a un passé familial illustre. Son père était médecin militaire et son oncle a été chef de l’armée indienne dans les années 1960. Son frère était un journaliste éminent et son cousin est un présentateur de télévision célèbre.

Avec des yeux brillants, des cheveux blancs soigneusement noués en chignon et des lunettes de lecture sur le nez, Thapar est un ennemi public improbable. Elle parle en phrases lentes et mesurées et évite les apparitions dans les médias.

« Rester à la maison à cause de la pandémie est, comme me l’a dit mon cousin, comme une assignation à résidence! » a déclaré Thapar, qui n’a quitté son domicile que trois fois depuis mars, pour rencontrer sa famille. En plus d’écrire un livre, elle a appris à contrecœur à Zoom et a apprécié le luxe du temps pour réfléchir, en particulier sur les changements rapides de la société indienne.