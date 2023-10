Romero, le héros alors que Boca Juniors atteint la finale de la Copa Libertadores

Sergio Romero commence les célébrations après que ses exploits ont remporté une autre séance de tirs au but. EPA/Sebastiao Moreira

Sergio Romero fait à nouveau. Les géants argentins Boca Juniors ont fait match nul lors de leurs six matches à élimination directe. Coupe Libertadores, et le gardien de but s’est imposé lors des tirs au but lors des trois matches aller-retour. Au cours des matchs, il a fait face à 11 tirs au but – et en a extraordinairement sauvé six.

La première fusillade a eu lieu contre le Nacional de l’Uruguay, puis contre ses compatriotes du Racing et maintenant contre Palmeiras en demi-finale. Les deux arrêts qu’il a effectués à Sao Paulo jeudi soir étaient ceux des meilleurs tireurs de penalty de Palmeiras, Raphaël Veiga et Gustavo Gómez. Cela a brisé le cœur des Brésiliens tout en mettant à mal leur domination. Les trois dernières finales ont été 100% brésiliennes, mais Boca, tombé face à l’opposition de ce pays au cours des trois dernières années, sera présent en finale le 4 novembre.

Lors de leur quatrième demi-finale consécutive, Palmeiras se retrouvait favori, mais il y avait des problèmes sous-jacents pour l’entraîneur Abel Ferreira. Son équipe cette année semble mince ; Le milieu de terrain Danilo, par exemple, n’a pas été remplacé de manière adéquate depuis qu’il a rejoint Nottingham Forest. Et la perte sur blessure de l’attaquant rusé Dudu a été un coup dur. Les buts se sont taris.

Boca a pris le dessus lors du match aller, avec un match nul et vierge la semaine dernière à Buenos Aires. Palmeiras est étonnamment resté avec la même composition pour le match retour – ce qui, rétrospectivement, était une erreur.

Boca a pris l’avantage avec seulement son 12e but en 12 matches avec le Libertadores lorsque l’attaquant uruguayen Miguel Mérentiel, remarquablement prêté par Palmeiras, s’est mis derrière leur défense et a permis à Edinson Cavani de rentrer chez lui. Émoussé en première mi-temps, Palmeiras a apporté des changements à la pause, introduisant le rythme et la ruse des jeunes Endrickqui rejoindra le Real Madrid à l’âge de 18 ans en juillet, et Kévinet ils ont commencé à faire pression.

Mais le groupe des vieux garçons de Boca à Manchester United a tenu bon, avec Cavani en tête, Romero assuré et Marcos Rojo organiser la défense. Mais vingt minutes après le début de la seconde période, l’impétuosité de Rojo a eu raison de lui. Il a glissé sur Kevin, a écopé d’un deuxième jaune et a été expulsé. À partir de ce moment, les Argentins n’avaient plus rien d’autre à offrir qu’une défense globale, et ils perdirent rapidement leur avance lorsque l’arrière gauche de Palmeiras Joaquín Piquerez a lancé un tir à longue portée devant Romero. Le gardien aurait pu faire mieux mais, comme c’est le cas avec la défense en profondeur, il n’a pas été vu par ses propres coéquipiers.

Boca pourrait-il tenir le coup ? Le petit attaquant occupé de Palmeiras, Rony, a presque scellé les choses avec un magnifique coup de pied au-dessus de la tête, mais Romero a plongé vers la gauche pour effectuer l’arrêt, puis s’est éloigné d’Endrick. Le gardien était juste en train de s’échauffer pour ses exploits. Et après seulement cinq minutes de temps additionnel – un défaut dans une bonne performance d’arbitrage d’Andres Matonte, parce que Boca a tout fait pour ralentir le chronomètre – Romero a eu son moment alors que le match se terminait 1-1 au total.

Romero était le seul joueur de premier choix à débuter le grand derby local de dimanche à domicile contre River Plate en championnat. Aligner une équipe de réserve dans une telle occasion est très peu orthodoxe et Boca a perdu 2-0. Mais ils peuvent désormais célébrer leur première finale Libertadores depuis cinq ans – et la possibilité de remporter leur premier titre depuis 2007.

Cependant, lors de la finale du Maracana, ils débuteront comme outsiders – et pas seulement parce que la finale ne débouchera pas directement sur les tirs au but si les scores sont égaux après 90 minutes. Boca jouera à l’extérieur. Leur match se déroule dans le stade de leur adversaire, Fluminense de Rio de Janeiro.

L’Allemand Cano du Brésil Fluminense célèbre son but gagnant tardif. AP Photo/André Penner

Les deux matches de la demi-finale 100% brésilienne entre Fluminense et Internacional ont été passionnants et, en tant que meilleure équipe pendant la majeure partie des 180 minutes, l’Inter passera beaucoup de temps à se demander comment celui-ci s’en est sorti.

Il y a deux choses à retenir du match nul 2-2 de la semaine dernière à Rio. Fluminense n’a pas pu se défendre dans l’espace ouvert contre Enner Valencia, l’attaquant équatorien de l’Inter pour la Coupe du monde. Mais l’Inter a de vrais problèmes pendant les 90 minutes. L’interaction entre ces deux facteurs a décidé du jeu.

Fluminense a choisi une équipe plus prudente pour le match retour, en éliminant l’attaquant John Kennedy et l’ajout d’un milieu de terrain supplémentaire. Mais cela n’a pas empêché l’Inter de contrôler le match, et sans le rythme de Kennedy, cela signifiait que Fluminense n’était pas en mesure de repousser ses adversaires. L’Inter a pris rapidement l’avantage grâce à une tête du défenseur central argentin Gabriel Mercadoet aurait pu être plus avancé à la pause.

Kennedy entra en jeu à la mi-temps et Fluminense commença à avoir plus d’options offensives – mais cela signifiait que de l’espace s’ouvrait pour Valence. Il a produit une magnifique course de sa propre moitié de terrain et a été juste bloqué alors qu’il s’apprêtait à appuyer sur la gâchette. Il a remporté un coup franc sur la droite et a rencontré le centre avec une tête en plongée libre qui semblait impossible à rater mais qui est passée de peu à côté. Et il s’est accroché à un ballon en profondeur pour s’enfuir au but seulement pour placer un autre tir à côté.

À ce stade, l’égalité aurait dû être terminée, mais le manque de puissance pulmonaire de l’Inter a gardé la porte ouverte. Fluminense n’avait presque rien créé mais dans les 10 dernières minutes, ils ont volé le match. Leur tireur d’élite argentin Canoë allemand trouvait maintenant de l’espace entre les lignes de l’Inter, et il a glissé Kennedy pour marquer avec une finition soignée. L’Inter était stupéfait et les pénalités se profilaient. Mais ensuite Cano a retrouvé de l’espace, joué vers la droite pour Yonny González dont le centre bas a été aidé par Kennedy pour que Cano rentre tranquillement chez lui – et Fluminense a gagné 4-3 au total.

Cano, 35 ans, a erré dans toute l’Amérique latine, marquant toujours des buts mais passant inaperçu. Il est désormais une star, et c’était son 12ème but cette année avec les Libertadores, égalant le total de toute l’équipe de Boca. Avec l’avantage du terrain, Fluminense est clairement favori. Mais Romero attend.