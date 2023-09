Romero, Barco et Cavani sont essentiels pour briser la mainmise du Brésil sur la Copa

Sergio Romero et Valentin Barco célèbrent après avoir battu Nacional lors des tirs au but en Copa Libertadores. JUAN MABROMATA / AFP) (Photo de JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images

Sergio Romero était gardien de réserve à Manchester United. Avant cela, il était réserve à la Sampdoria, et également réserve en prêt à l’AS Monaco. Il était même réserviste l’année dernière lorsqu’il est rentré en Argentine et a rejoint Boca Juniors.

Mais alors qu’il passait tout ce temps sur les bancs à travers l’Europe, il devenait également le gardien de but le plus capé de l’histoire de l’Argentine. Aujourd’hui âgé de 36 ans, Romero ne semble avoir aucune chance de récupérer le maillot d’Emiliano Martínez. Mais au crépuscule de sa carrière, il lui reste encore des choses importantes à faire, comme interrompre la domination du Brésil sur la Copa Libertadores, la Ligue des champions sud-américaine.

Répartis à parts égales entre Flamengo et Palmeiras, les clubs brésiliens ont remporté les quatre derniers titres. Les trois dernières fois, ils ont également fourni l’opposition battue en finale, un schéma qui se reproduit cette année. Lorsque les demi-finales débuteront cette semaine, trois des quatre équipes seront brésiliennes. Le choc entre Fluminense et Internacional apporte la garantie d’une équipe brésilienne en finale qui se déroulera au stade Maracana de Rio de Janeiro le 4 novembre. Champions en 2020 et 2021, battus demi-finalistes l’année dernière, Palmeiras devrait également largement s’en sortir. jusqu’à la finale, tandis que leurs adversaires, Boca Juniors, constituent le dernier espoir du reste du continent. Ce qui signifie que beaucoup de choses dépendent de Romero.

Il y a une lueur d’espoir pour Boca car cela pourrait être le bon moment pour affronter Palmeiras. L’équipe brésilienne est bien entraînée sous la direction de son excellent et très prometteur entraîneur portugais Abel Ferreira, mais la défaite suite à la blessure de l’ailier rusé Dudu les a durement touchés. Les buts se sont taris. Au cours des quatre derniers matches, ils ont trouvé le chemin des filets une fois, dans les arrêts de jeu contre Goias, menacé de relégation. Boca espère alors pouvoir maintenir le match serré.

Malgré leur palmarès Libertadores (six titres, le dernier en 2007), ils ne sont pas considérés cette année comme les challengers les plus évidents à la mainmise brésilienne. Leur forme n’a pas été impressionnante toute la saison, ce qui a conduit au remplacement de l’entraîneur Hugo Ibarra par Jorge Almiron, plus expérimenté. Mais Boca a profité de la chance du tirage au sort. Leur groupe était l’un des plus faibles de la compétition, mais leur progression a été laborieuse. Ensuite, en huitièmes de finale, ils n’ont pas encore gagné un seul match, disputant quatre matchs nuls consécutifs (0-0 et 2-2 contre le Nacional de l’Uruguay, suivis de deux matchs vierges contre les voisins du Racing). Les deux matchs nuls se sont soldés par des tirs de barrage, et c’est là qu’intervient Romero.

Alors que les adversaires se précipitaient pour tirer leurs penaltys, le grand gardien paraissait encore plus grand. Romero a semblé remplir le but. Contre Nacional, il s’est jeté vers la gauche pour arrêter un coup de pied et vers la droite pour en bloquer un autre. Et puis exactement la même chose s’est produite contre le Racing. Romero était si bon que les deux fusillades se sont terminées tôt. Dans les deux cas, il a écopé de sept pénalités au total et en a sauvé quatre. Il s’agit d’un bilan remarquable, capable de donner confiance à Boca pour la tâche qui l’attend. Même si les scores contre Palmeiras sont à égalité, les Argentins peuvent avoir l’impression d’avoir une avance psychologique.

Malgré cela, l’entraîneur Almiron aura beaucoup de choses en tête, notamment que dimanche, entre les deux manches de la demi-finale des Libertadores, son équipe participera au superclassique mondialement connu de Buenos Aires contre River Plate. Ce sont donc trois grands matchs en huit jours. Mais malgré toute l’importance de la rivalité locale, ce sont les matchs contre Palmeiras qui offrent la porte d’entrée à un titre, que le club convoite depuis un certain temps.

Almiron aime changer de système et, alors qu’il réfléchit à la manière de mobiliser ses ressources, il se demande peut-être quoi faire avec Valentin Barco, la starlette de 19 ans qui a récemment été liée aux géants de la Premier League Brighton & Hove Albion et Manchester. Ville. Il y a deux questions ici. Premièrement, Barco est-il en pleine forme ? Il s’est blessé lors du match aller contre le Racing le 23 août. Depuis, il a connu deux retraits, l’un d’un peu plus d’une heure, l’autre de 45 minutes contre Lanus ce week-end. Est-ce une préparation suffisante pour ce qui pourrait bien être la meilleure équipe qu’il ait affrontée au cours de sa courte carrière ?

Deuxièmement, en supposant qu’il joue, où sera-t-il utilisé ? Barco peut opérer n’importe où sur le flanc gauche. Il a joué au poste d’arrière latéral, mais cela semble peu probable contre Palmeiras, où l’expérimenté Colombien Frank Fabra offre l’option la plus sûre. Quoi qu’il en soit, les vertus de Barco – sa course dangereuse avec le ballon et son pied gauche fouetté – seraient sûrement mieux mises à profit plus près du but adverse. Alors pourrait-il être utilisé sur l’aile gauche ? Ou peut-être dans un rôle plus libre, capable d’intervenir et de soutenir l’avant-centre Edinson Cavani ? Boca voudra sûrement tirer le meilleur parti de l’avantage du terrain de jeudi, mais face à la menace d’une contre-attaque de Palmeiras, il ne voudra pas charger son équipe en avant et se laisser ouvert.

Ils peuvent bien entendu compter sur le rythme de travail de Cavani. Avec sa disposition à repartir après l’échec du mouvement, le vétéran uruguayen reste cet animal rare, un attaquant box-to-box. Jusqu’à présent, cependant, il n’a qu’un seul but pour Boca. Peut-être les garde-t-il pour la grande occasion ?

Ainsi, armé de l’expérience de Cavani et Romero et de la jeunesse de Barco, Boca Juniors est prêt à sortir et à en découdre avec les Brésiliens.