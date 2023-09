Romeoville Chamber lance une nouvelle série mensuelle sur la croissance et le réseautage – Shaw Local

La Chambre de commerce de la région de Romeoville lance une réunion mensuelle des membres CONNECT-EDUCATE-BUILD, prévue le 28 septembre au Mistwood Golf Club à Romeoville.

Ce rassemblement mensuel est spécifiquement conçu pour enrichir le développement professionnel et élargir les opportunités de réseautage pour les entreprises locales, selon un communiqué de presse de la chambre.

L’objectif principal du programme est d’offrir des ressources précieuses pour soutenir la gestion et la croissance des entreprises tout en se connectant avec des clients potentiels et en restant au courant des derniers développements dans la communauté, selon le communiqué.

« Ces réunions fourniront des idées, des connaissances et une inspiration précieuses pour soutenir la croissance professionnelle tout en élargissant leur cercle de réseautage », a déclaré la PDG et présidente de la Chambre, Mary Kay Campbell, dans le communiqué. « Les entreprises sont enthousiastes à l’idée de se connecter et de s’engager, et l’objectif principal de la chambre est d’offrir des avantages tangibles à ses membres et de les aider dans leur développement professionnel.

Le conférencier inaugural sera Shanee Hunter de HR Philosophy LLC, qui abordera des sujets tels que les meilleures pratiques en matière de ressources humaines, le recrutement et l’intégration, les éléments de conformité, la gestion des performances et les relations avec les employés.

La prochaine réunion mensuelle des membres de CONNECT-EDUCATE-BUILD est prévue le jeudi 2 novembre, avec un conférencier invité des services secrets américains qui discutera de la fraude financière.

Les réunions mensuelles des membres CONNECT-EDUCATE-BUILD auront lieu dans la grande salle du Mistwood Golf Club, 1700 W. Renwick Road à Romeoville.

La réunion débutera à 8h15 et se terminera à 9h45. RSVP à [email protected].