Romeo Lavia laisse tomber l’allusion d’une blessure à Chelsea avant les retrouvailles d’Enzo Maresca

La star de Chelsea, Romeo Lavia, a fait allusion à un retour en pleine forme avant ce qui sera certainement une fenêtre de transfert estivale chargée à Stamford Bridge.

Le joueur de 20 ans était l’une des 12 signatures des Blues l’été dernier, avec son transfert de 62 millions de livres sterling de Southampton apparemment prêt à l’aligner aux côtés du recordman britannique des frais de transfert Moises Caicedo et de son partenaire de 105 millions de livres sterling au milieu de terrain Enzo Fernandez. Cependant, Lavia a connu un début décalé à Chelsea car le manager Mauricio Pochettino l’a jugé trop inapte pour s’entraîner avec la première équipe.









Cela signifiait des semaines de préparation pour le jeune avant qu’il ne subisse une blessure à la cheville qui a repoussé ses débuts jusqu’à fin décembre, ce qui l’a vu apparaître pour la première fois sur le banc lors d’une défaite 2-1 contre les Wolves avant de remplacer Ian Maatsen en leur victoire 2-1 contre Crystal Palace à la 58e minute.

Cependant, cette demi-heure serait tout ce qu’il a vu du terrain la saison dernière, car un problème aux ischio-jambiers détecté pendant le match l’a mis à l’écart pour le reste de la campagne. Malgré les revers, l’arrivée du nouveau manager Enzo Maresca signifiera sans aucun doute un nouveau souffle à Stamford Bridge pour le jeune qui a retrouvé l’Italien après l’annonce de sa nomination plus tôt ce mois-ci.

Ayant déjà joué dans l’académie de Manchester City aux côtés de son désormais coéquipier Cole Palmer, Lavia devrait être habitué à Maresca après avoir joué sous les ordres du joueur de 44 ans pour l’équipe de développement en 2020. Au cours de cette saison, il les a guidés vers le premier Premier ministre du club. Titre de Ligue 2, avec Palmer et Lavia jouant tous deux un rôle essentiel dans la campagne gagnante du trophée.

En fait, le joueur de 20 ans a déjà décrit l’impact que Maresca a eu sur sa jeune carrière et peut désormais chercher à relancer sa carrière à Chelsea sous la direction de l’Italien. « J’aime vraiment récupérer le ballon et passer à travers les lignes », a-t-il déclaré à GOAL en 2021.

« Enzo m’a beaucoup aidé avec ça, étant toujours à mi-tour pour que je puisse voir le match avancer, donc ce n’est pas un problème maintenant. Je sais que j’ai mes qualités, mais si je fais quelque chose de mal, ils m’aident. Mes coéquipiers ont évidemment de l’expérience, certains d’entre eux se sont entraînés avec l’équipe première. Ils m’ont beaucoup aidé et je vais continuer à apprendre. »

Désormais, la star devrait rester à Cobham avec 27 autres stars de Chelsea afin de démarrer leur pré-saison pendant le coup d’envoi des Championnats d’Europe en Allemagne la semaine prochaine. Pendant que Palmer est absent avec les Trois Lions, Lavia s’est rééduqué et a montré de grands progrès sur ses plateformes de médias sociaux cette semaine.





Sur Instagram, il a partagé une photo de lui assis sur le bord d’un terrain, prêt à chausser ses chaussures aux côtés d’un ballon de football, avec un but et quelques exercices disposés sur le terrain devant lui. C’est une indication claire que la star a fait de bons pas dans la guérison des blessures qu’il a subies au cours des derniers mois et qu’elle sera, espérons-le, sur la bonne voie pour remettre sa carrière sur les rails.